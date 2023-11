Lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Hamas e Israele non comincerà prima di venerdì

Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha detto che lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e il gruppo armato radicale palestinese Hamas non comincerà prima di venerdì: mercoledì le due parti avevano annunciato un accordo per una tregua di almeno quattro giorni dai combattimenti, durante i quali sarebbe dovuta avvenire anche la liberazione di ostaggi e prigionieri, che si pensava potesse iniziare già giovedì.

Una fonte del governo israeliano ha detto alla BBC che anche l’inizio della tregua, inizialmente previsto per giovedì mattina alle 10 locali, sarà posticipato. In base all’accordo Hamas libererà 50 ostaggi israeliani e stranieri detenuti nella Striscia di Gaza, mentre Israele 150 palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane. Contestualmente saranno fatti entrare anche aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che Israele assedia e bombarda da settimane come conseguenza degli attacchi di Hamas in territorio israeliano dello scorso 7 ottobre.

Citando un funzionario israeliano rimasto anonimo, la televisione pubblica israeliana Kan ha detto che il ritardo di un giorno nell’inizio della tregua è dovuto al fatto che l’accordo non è ancora stato firmato da Hamas e dal Qatar, che sta facendo da mediatore: il paese ha buoni rapporti con entrambe le parti e già nelle scorse settimane la sua mediazione aveva facilitato la liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia.

L’accordo sulla tregua prevede anche l’ingresso nella Striscia di molti più aiuti umanitari rispetto a quelli entrati nelle scorse settimane. Le parti hanno parlato di centinaia di camion di aiuti e tra questi dovrebbe esserci per la prima volta dall’inizio della guerra anche il carburante, fondamentale per il funzionamento dell’energia elettrica e di moltissimi servizi di base nella Striscia. Finora Israele aveva sempre messo il veto temendo che Hamas potesse appropriarsene e usarlo a scopi militari.