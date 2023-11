Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per una tregua di quattro giorni

Mercoledì il governo di Israele e il gruppo armato radicale palestinese Hamas hanno raggiunto un accordo per una tregua di quattro giorni dai combattimenti, durante la quale ci sarà uno scambio reciproco di ostaggi e prigionieri: Hamas libererà 50 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, mentre Israele 150 palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane. Durante la tregua saranno fatti entrare anche aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che Israele assedia e bombarda da settimane come conseguenza degli attacchi di Hamas in territorio israeliano dello scorso 7 ottobre.

L’accordo era dato da giorni come imminente e si è definitivamente sbloccato dopo una riunione del governo israeliano cominciata martedì sera e finita nella notte dopo ore di discussioni. Le negoziazioni tra Israele e Hamas sono state mediate dal Qatar, paese che ha buoni rapporti con entrambe le parti e che nelle scorse settimane aveva già facilitato la liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. Al dialogo per l’accordo hanno partecipato anche gli Stati Uniti.

Il momento esatto in cui comincerà la tregua non è ancora noto: il governo del Qatar ha fatto sapere che sarà annunciato nelle prossime ore. Secondo i media israeliani il rilascio di ostaggi comincerà giovedì.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere in un comunicato che i 50 ostaggi liberati da Hamas saranno tutti donne e bambini, e che la tregua dai combattimenti sarà prolungata di un giorno ogni 10 ulteriori ostaggi che Hamas deciderà di liberare. Non ha menzionato la liberazione di altri prigionieri palestinesi nel caso di un prolungamento della tregua. Il governo israeliano ha anche detto che più di metà degli ostaggi che saranno liberati da Hamas sono cittadini stranieri o israeliani con doppio passaporto.

Hamas ha detto in un comunicato che anche i 150 prigionieri palestinesi che libererà Israele saranno donne e bambini. Sempre secondo Hamas la tregua dovrebbe permettere l’ingresso nella Striscia di centinaia di camion di aiuti umanitari, molti di più delle poche decine entrate giornalmente nelle ultime settimane. Oltre a cibo, acqua e medicine tra gli aiuti dovrebbe esserci anche il carburante, fondamentale per la produzione di energia elettrica e quindi per moltissimi servizi di base all’interno della Striscia: finora Israele aveva sempre impedito l’inserimento del carburante fra gli aiuti perché temeva che fosse intercettato e usato da Hamas per scopi militari.