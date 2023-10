Sono arrivati nuovi aiuti umanitari a Gaza

La situazione a fine giornata – Dopo che per tutta la giornata erano circolate notizie contraddittorie al riguardo, domenica sera è stato permesso a 14 camion che trasportavano aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza. È il secondo convoglio che passa dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto, dopo i 20 camion che erano arrivati sabato. Anche questi come i primi trasportavano solo acqua, cibo e medicinali, ma non carburante, che invece sarebbe molto importante per la vita quotidiana della popolazione di Gaza (permetterebbe per esempio di rimettere in funzione la rete elettrica). – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver concordato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un piano per far continuare ad arrivare aiuti umanitari a Gaza anche nei prossimi giorni. Biden ha detto che Netanyahu ha acconsentito che ci sia un «flusso continuo» di aiuti internazionali. – Nel pomeriggio di domenica l'esercito israeliano ha detto di aver colpito «accidentalmente» una postazione egiziana vicina al confine tra Israele e Egitto nei pressi del kibbutz di Kerem Shalom (che si trova pochi chilometri a sud del varco di Rafah, che collega Egitto e Striscia di Gaza). L'esercito ha detto che sta indagando sull'incidente, ma non ha fornito maggiori dettagli al riguardo. – Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto che attualmente risultano due persone con doppia cittadinanza italiana e israeliana tenute in ostaggio da Hamas. Ha aggiunto che ci sono anche diciannove persone italo-palestinesi bloccate nella Striscia di Gaza. – Dopo che per tutta la giornata erano circolate notizie contraddittorie al riguardo, domenica sera è stato permesso a 14 camion che trasportavano aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza. È il secondo convoglio che passa dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto, dopo i 20 camion che erano arrivati sabato. Anche questi come i primi trasportavano solo acqua, cibo e medicinali, ma non carburante, che invece sarebbe molto importante per la vita quotidiana della popolazione di Gaza (permetterebbe per esempio di rimettere in funzione la rete elettrica). – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver concordato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un piano per far continuare ad arrivare aiuti umanitari a Gaza anche nei prossimi giorni. Biden ha detto che Netanyahu ha acconsentito che ci sia un «flusso continuo» di aiuti internazionali. – Nel pomeriggio di domenica l'esercito israeliano ha detto di aver colpito «accidentalmente» una postazione egiziana vicina al confine tra Israele e Egitto nei pressi del kibbutz di Kerem Shalom (che si trova pochi chilometri a sud del varco di Rafah, che collega Egitto e Striscia di Gaza). L'esercito ha detto che sta indagando sull'incidente, ma non ha fornito maggiori dettagli al riguardo. – Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto che attualmente risultano due persone con doppia cittadinanza italiana e israeliana tenute in ostaggio da Hamas. Ha aggiunto che ci sono anche diciannove persone italo-palestinesi bloccate nella Striscia di Gaza.

Ben-Gvir contro l'accordo sugli aiuti umanitari a Gaza Domenica sera Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra israeliano Potere Ebraico e ministro della Pubblica sicurezza, ha scritto su X (Twitter) un comunicato molto critico nei confronti dell'accordo tra Stati Uniti e Israele che prevede che gli aiuti umanitari a Gaza continuino ad arrivare anche nei prossimi giorni con «un flusso continuo». Ben Gvir ha scritto che «qualsiasi accordo di "aiuti continui a Gaza" che non includa la liberazione di tutti i nostri ostaggi è solo una continuazione dell'idea che ci ha portati a dove siamo ora. Gli aiuti umanitari devono esserci solo in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi». Per ora l'accordo è stato annunciato solo dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e non è stato commentato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato in un'intervista alla NBC della liberazione delle due cittadine statunitensi che erano state prese in ostaggio da Hamas. Blinken ha detto che il governo statunitense non sa perché Hamas abbia scelto di liberare "per prime" Natalie e Judith Raanan. «Dico "per prime" consapevolmente, perché ancora una volta siamo fiduciosi che seguano altre liberazioni». Blinken ha detto che dei 10 cittadini statunitensi di cui non si hanno notizie ritiene che alcuni siano in ostaggio, ma non ha fornito una cifra esatta.

Biden dice di aver concordato con Netanyahu un «flusso continuo» di aiuti a Gaza Domenica sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere di aver parlato al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di aver concordato con lui un piano per continuare a permettere che arrivino aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Biden ha detto che Netanyahu ha acconsentito che ci sia un «flusso continuo» di aiuti internazionali a Gaza dal varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra l'Egitto e la Striscia. Biden non ha specificato su che tipo di aiuti hanno trovato un accordo: finora infatti sono arrivati nella Striscia di Gaza solo acqua, cibo e medicinali, ma non carburante, che Israele teme possa essere usato da Hamas per scopi militari invece di essere destinato agli ospedali e a chi si occupa dei soccorsi.

Il ruolo di mediatore del Qatar Venerdì sera il gruppo radicale palestinese Hamas ha liberato per la prima volta due fra le persone prese in ostaggio lo scorso 7 ottobre durante l'attacco contro Israele. La liberazione delle donne statunitensi Judith e Natalie Raanan è stata mediata dal Qatar, e il piccolo emirato sul Golfo Persico sembra poter rimanere centrale anche nelle prossime trattative riguardo alla liberazione di altri ostaggi. Il Qatar si trova infatti nella condizione del tutto eccezionale di essere un fondamentale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, che nel paese hanno una delle loro più importanti basi militari dell'area, ma anche di avere solide relazioni con Hamas, costruite con decenni di finanziamento del gruppo. In questo articolo abbiamo spiegato perché:

Sono stati fatti entrare altri convogli di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza Domenica sera il dipartimento dell'esercito israeliano che si occupa dei movimenti tra Gaza e Israele (COGAT) ha detto che su richiesta del governo statunitense è stato permesso ad altri camion che trasportano aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza. Sono in tutto 14 camion – un numero del tutto insufficiente per soddisfare i bisogni dei palestinesi che abitano nella Striscia – che trasportavano solo acqua, cibo e medicinali, ma non carburante. Sabato erano entrati nella Striscia di Gaza i primi 20 camion contenenti aiuti umanitari. Anche in quel caso non contenevano carburante: il governo di Israele si era infatti opposto all'invio di carburante citando motivi di sicurezza e l'eventualità che venga utilizzato dai miliziani di Hamas, invece di essere destinato agli ospedali e in generale a chi si occupa dei soccorsi.

Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha pubblicato una serie di immagini satellitari che mostrano postazioni di lancio di razzi utilizzate da Hamas nella Striscia di Gaza, posizionate nelle vicinanze di edifici civili, come scuole, moschee e strutture delle Nazioni Unite. Secondo Hagari Hamas posiziona il suo arsenale deliberatamente vicino a questi edifici civili, con l'obiettivo di usare i civili come «scudi umani» e scoraggiare Israele dal compiere bombardamenti su quelle aree.

David Satterfield, inviato speciale del governo degli Stati Uniti per gestire la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, ha detto che un secondo convoglio di aiuti dovrebbe arrivare domani, lunedì 23 ottobre. Satterfield ha detto a MSNBC che ci sono 15 camion che si stanno dirigendo al varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra Egitto e Striscia di Gaza, e che si auspica che da domani cominci «un flusso continuo» di aiuti umanitari verso la Striscia. Finora sono entrati solo 20 camion, contenenti medicinali, cibo e acqua, giudicati assolutamente insufficienti per i bisogni della popolazione locale.

Un uomo israeliano osserva le macerie di alcune case del kibbutz di Be'eri distrutte dai miliziani di Hamas. (AP Photo/Ariel Schalit) Un uomo israeliano osserva le macerie di alcune case del kibbutz di Be'eri distrutte dai miliziani di Hamas. (AP Photo/Ariel Schalit)

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ordinato la partenza dall'ambasciata di Baghdad e dal consolato di Erbil, in Iraq, di tutti i dipendenti del governo statunitense che non hanno ruoli essenziali e dei loro familiari. La decisione è stata presa a causa delle preoccupazioni per eventuali attacchi nei confronti delle persone statunitensi da parte delle milizie sostenute dall'Iran in Iraq, in seguito al conflitto in corso tra Israele e Hamas (che è sostenuto dall'Iran). Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ordinato la partenza dall'ambasciata di Baghdad e dal consolato di Erbil, in Iraq, di tutti i dipendenti del governo statunitense che non hanno ruoli essenziali e dei loro familiari. La decisione è stata presa a causa delle preoccupazioni per eventuali attacchi nei confronti delle persone statunitensi da parte delle milizie sostenute dall'Iran in Iraq, in seguito al conflitto in corso tra Israele e Hamas (che è sostenuto dall'Iran).

Oggi non sono arrivati nuovi aiuti umanitari a Gaza Juliette Touma, portavoce dell'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi (UNRWA), ha smentito le notizie circolate nel pomeriggio secondo cui 17 camion di aiuti umanitari sarebbero entrati domenica nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Touma ha detto che per ora non è entrato nessun camion: gli unici, finora, sono stati i 20 camion entrati sabato, che trasportavano medicinali, acqua e cibo (ma non carburante).

Juliette Touma, portavoce dell'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi (UNRWA), ha smentito le notizie circolate nel pomeriggio secondo cui 17 camion di aiuti umanitari sarebbero entrati domenica nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Touma ha detto che per ora non è entrato nessun camion: gli unici, finora, sono stati i 20 camion entrati sabato, che trasportavano medicinali, acqua e cibo (ma non carburante).



Quando Joe Biden si insediò alla Casa Bianca, all'inizio del 2021, nominò un veterano della politica estera americana, Brett McGurk, come responsabile della sua amministrazione per il Medio Oriente e il Nord Africa. Il compito che fu dato a McGurk al tempo era molto chiaro: tenere le questioni relative al Medio Oriente lontane dalla scrivania del presidente. E il motto del suo operato avrebbe dovuto essere: «Nessun nuovo progetto», come a indicare il fatto che la Casa Bianca di Joe Biden era concentrata su altre aree del mondo, e che il suo obiettivo in Medio Oriente non era tanto creare grandi piani ambiziosi, ma «minimizzare le prospettive di una nuova crisi». L'attacco di Hamas contro i civili israeliani del 7 ottobre e la risposta di Israele contro la Striscia di Gaza hanno sconvolto questa prospettiva. Ne abbiamo scritto qui:

Israele ha colpito per errore una postazione egiziana Nel pomeriggio di domenica l'esercito israeliano ha detto che un suo carro armato ha sparato e colpito «accidentalmente» una postazione egiziana adiacente al confine tra Israele e Egitto nei pressi del kibbutz di Kerem Shalom (che si trova pochi chilometri a nord dal varco di Rafah, che collega Egitto e Striscia di Gaza). L'esercito ha detto che sta indagando sull'incidente, ma non ha fornito maggiori dettagli al riguardo. Al momento non ci sono notizie di feriti.

Edifici distrutti da un bombardamento israeliano nella città di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. (Foto AP/Hatem Moussa) Edifici distrutti da un bombardamento israeliano nella città di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. (Foto AP/Hatem Moussa)

Tajani dice che ci sono due persone italo-israeliane in ostaggio Nel corso della trasmissione di Rai 3 In Mezz'ora il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto che attualmente risultano due persone con doppia cittadinanza italiana e israeliana tenute in ostaggio da Hamas. Ha aggiunto che ci sono anche diciannove persone italo-palestinesi bloccate nella Striscia di Gaza da quando sono cominciati i bombardamenti israeliani. «Stiamo lavorando tutti per evitare un'escalation e un allargamento del conflitto al Libano e all'Iran. La prima preoccupazione è quella di liberare gli ostaggi. Il governo italiano ha un ruolo da protagonista perché siamo in contatto con tutti gli interlocutori, a tutti abbiamo dato messaggi di pace», ha detto Tajani.

Israele ha smentito che sia stato fatto entrare carburante nella Striscia di Gaza Nelle prime ore di domenica pomeriggio diversi media internazionali avevano scritto, citando un funzionario dell'ONU e un giornalista dell'agenzia di stampa AFP presente sul posto, che alcune autocisterne che traportavano carburante sarebbero state fatte entrare nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Il governo israeliano ha però smentito la notizia, e ha ripetuto che per ora non permetterà a nessun camion che trasporti carburante di entrare nella Striscia. Secondo il governo israeliano, le autocisterne citate dal funzionario dell'ONU e dal giornalista di AFP sarebbero in realtà veicoli che si trovavano già nella Striscia, e che starebbero trasportando carburante internamente dai depositi dell'ONU agli ospedali.

Il discorso di Netanyahu ai soldati al confine con il Libano Domenica pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è andato nel nord del paese, al confine con il Libano, dove ha incontrato i soldati che presidiano la zona. In un discorso alle truppe ha avvertito che se il gruppo radicale libanese Hezbollah – alleato di Hamas – deciderà di aprire un nuovo fronte della guerra (nel nord di Israele), allora vorrà dire che comincerà «una seconda guerra del Libano», facendo riferimento alla guerra combattuta tra i due paesi tra il luglio e l'agosto del 2006. «[Hezbollah] farebbe il suo più grande errore di sempre. Li colpiremmo con una forza che non possono nemmeno immaginare e il risultato per loro e per il Libano sarebbe devastante», ha detto Netanyahu ai soldati.

Un carro trainato da un mulo trasporta i cadaveri di alcune persone palestinesi uccise da un bombardamento israeliano nella città di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. (AP Photo/Hatem Moussa) Un carro trainato da un mulo trasporta i cadaveri di alcune persone palestinesi uccise da un bombardamento israeliano nella città di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. (AP Photo/Hatem Moussa)

Il funerale di Roee Munder, ucciso il 7 ottobre dai miliziani di Hamas nel corso dell'attacco nel kibbutz Nir Oz. Molte persone che hanno partecipato al funerale hanno indossato maglie e sciarpe della squadra di calcio inglese del Liverpool, di cui Munder era un grande tifoso. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Il funerale di Roee Munder, ucciso il 7 ottobre dai miliziani di Hamas nel corso dell'attacco nel kibbutz Nir Oz. Molte persone che hanno partecipato al funerale hanno indossato maglie e sciarpe della squadra di calcio inglese del Liverpool, di cui Munder era un grande tifoso. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Sembra che altri 17 camion di aiuti umanitari siano entrati nella Striscia di Gaza Diversi media egiziani scrivono che nell'ultima ora 17 camion che trasportano aiuti umanitari hanno attraversato il varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra l'Egitto e la Striscia di Gaza. BBC scrive che dalle telecamere che stanno riprendendo il varco in diretta si vedono solo camion in fila, e non è chiaro se abbiano effettivamente attraversato il passaggio. Al momento non ci sono state conferme da parte delle autorità di Egitto e Israele. Nei giorni scorsi il governo israeliano aveva autorizzato il passaggio di 20 camion, che erano arrivati nella Striscia di Gaza sabato mattina. È un numero di camion giudicato assolutamente insufficiente per soddisfare i bisogni dei palestinesi: secondo l'ONU servirebbero almeno 100 camion al giorno.

A Gaza sta finendo il carburante Philippe Lazzarini, Capo dell'Agenzia umanitaria dell'ONU per i profughi palestinesi (UNRWA), ha avvertito che il carburante a disposizione dei palestinesi che abitano nella Striscia di Gaza si sta ormai esaurendo, e ha esortato la comunità internazionale ad attivarsi per permetterne l'arrivo. Secondo Lazzarini le scorte che ci sono nella Striscia dureranno ancora per 72 ore al massimo. «Senza carburante, non ci sarà acqua, non ci saranno ospedali e panetterie funzionanti. Senza carburante, gli aiuti umanitari non raggiungeranno molti civili in disperato bisogno. Senza carburante, non ci sarà assistenza umanitaria». Sabato sono entrati nella Striscia di Gaza i primi 20 camion contenenti aiuti umantari: cibo, acqua e medicinali, ma non carburante. Il governo di Israele si era infatti opposto all'invio di carburante citando motivi di sicurezza e l'eventualità che venga utilizzato dai miliziani di Hamas, invece di essere destinato agli ospedali e in generale a chi si occupa dei soccorsi.

Le persone palestinesi uccise nella Striscia di Gaza finora Il ministero della Salute della Striscia di

Domenica mattina l'esercito israeliano ha detto di aver effettuato diversi bombardamenti nella Striscia di Gaza, e di aver ucciso in uno di questi Muhamad Qatmash, vice capo delle operazioni di artiglieria di Hamas. L'esercito israeliano ha detto inoltre di aver distrutto un sito di produzione di armi e un centro di comando militare di Hamas. Ha anche pubblicato un video in cui mostra un attacco contro miliziani di Hamas che si erano avvicinati al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Domenica mattina l'esercito israeliano ha detto di aver effettuato diversi bombardamenti nella Striscia di Gaza, e di aver ucciso in uno di questi Muhamad Qatmash, vice capo delle operazioni di artiglieria di Hamas. L'esercito israeliano ha detto inoltre di aver distrutto un sito di produzione di armi e un centro di comando militare di Hamas. Ha anche pubblicato un video in cui mostra un attacco contro miliziani di Hamas che si erano avvicinati al confine tra la Striscia di Gaza e Israele.

Le conclusioni di CNN sull'esplosione all'ospedale di Gaza Sono giorni ormai che vanno avanti le ricostruzioni sull'esplosione che martedì scorso ha ucciso diverse persone in un ospedale di Gaza, e ancora non si può dire con certezza cosa sia successo: Hamas ha accusato Israele di avere bombardato la struttura, mentre Israele ha accusato il Jihad Islamico (altro gruppo armato radicale della Striscia) di avere colpito l'ospedale per errore con un suo razzo. Sabato CNN ha pubblicato le sue conclusioni basate sull'analisi di decine di video e immagini circolate online, e ha detto di ritenere che l'esplosione sia stata causata da un pezzo di razzo lanciato dall'interno della Striscia che si sarebbe rotto quando era già in aria. Questa è ormai l'ipotesi più accreditata, anche se non si può dire con assoluta certezza che le cose siano andate così. Sono giorni ormai che vanno avanti le ricostruzioni sull'esplosione che martedì scorso ha ucciso diverse persone in un ospedale di Gaza, e ancora non si può dire con certezza cosa sia successo: Hamas ha accusato Israele di avere bombardato la struttura, mentre Israele ha accusato il Jihad Islamico (altro gruppo armato radicale della Striscia) di avere colpito l'ospedale per errore con un suo razzo. Sabato CNN ha pubblicato le sue conclusioni basate sull'analisi di decine di video e immagini circolate online, e ha detto di ritenere che l'esplosione sia stata causata da un pezzo di razzo lanciato dall'interno della Striscia che si sarebbe rotto quando era già in aria. Questa è ormai l'ipotesi più accreditata, anche se non si può dire con assoluta certezza che le cose siano andate così.

Il ministro dell'Economia israeliano, Nir Barkat, ha detto che se il gruppo radicale libanese Hezbollah deciderà di aprire un nuovo fronte della guerra (nel nord di Israele), allora Israele risponderà attaccando anche l'Iran. Hezbollah è infatti un gruppo alleato dell'Iran ed entrambi stanno sostenendo Hamas nella guerra contro Israele. Il ministro dell'Economia israeliano, Nir Barkat, ha detto che se il gruppo radicale libanese Hezbollah deciderà di aprire un nuovo fronte della guerra (nel nord di Israele), allora Israele risponderà attaccando anche l'Iran. Hezbollah è infatti un gruppo alleato dell'Iran ed entrambi stanno sostenendo Hamas nella guerra contro Israele.

I grandi danni causati da un bombardamento israeliano in un'area di Gaza AP Photo/Hatem Moussa I grandi danni causati da un bombardamento israeliano in un'area di Gaza AP Photo/Hatem Moussa

La situazione negli ospedali a Gaza è critica La situazione negli ospedali di Gaza continua a peggiorare e gli aiuti trasportati tramite il varco di Rafah sono stati finora insufficienti per provare a migliorare le cose. Acqua, cibo e medicinali continuano a mancare e gli ospedali stanno finendo il carburante per far funzionare i generatori per produrre energia elettrica, essenziale per mantenere attivi i dispositivi medici a cominciare da quelli necessari nei reparti di rianimazione. Il governo di Israele si è opposto all’invio di carburante nella Striscia di Gaza citando motivi di sicurezza e l’eventualità che venga utilizzato dai miliziani di Hamas, invece di essere destinato agli ospedali e in generale a chi si occupa dei soccorsi. Alcuni medici hanno raccontato ad Associated Press di avere difficoltà non solo nel reperire i medicinali, ma anche nell’utilizzare macchinari, dovendo fare scelte molto difficili su quali pazienti trattare: «Ogni giorno, se riceviamo dieci pazienti gravemente feriti, dobbiamo gestirli con tre o cinque letti di terapia intensiva». La priorità viene data ai pazienti che hanno maggiori possibilità di sopravvivenza, mentre gli altri vengono trasferiti nei reparti normali: «Dobbiamo decidere chi dovrà affrontare la morte», ha spiegato uno dei medici. La Mezzaluna Rossa (l’equivalente della Croce Rossa) della Palestina ha segnalato che in mancanza di rifornimenti di carburante molti ospedali a Gaza non potranno più fornire assistenza ai loro pazienti. Alcuni paesi come Turchia e India hanno annunciato nelle ultime ore l’invio di aiuti, ma non è ancora chiaro se e come gli aiuti umanitari saranno consegnati nella Striscia di Gaza. La situazione negli ospedali di Gaza continua a peggiorare e gli aiuti trasportati tramite il varco di Rafah sono stati finora insufficienti per provare a migliorare le cose. Acqua, cibo e medicinali continuano a mancare e gli ospedali stanno finendo il carburante per far funzionare i generatori per produrre energia elettrica, essenziale per mantenere attivi i dispositivi medici a cominciare da quelli necessari nei reparti di rianimazione. Il governo di Israele si è opposto all’invio di carburante nella Striscia di Gaza citando motivi di sicurezza e l’eventualità che venga utilizzato dai miliziani di Hamas, invece di essere destinato agli ospedali e in generale a chi si occupa dei soccorsi. Alcuni medici hanno raccontato ad Associated Press di avere difficoltà non solo nel reperire i medicinali, ma anche nell’utilizzare macchinari, dovendo fare scelte molto difficili su quali pazienti trattare: «Ogni giorno, se riceviamo dieci pazienti gravemente feriti, dobbiamo gestirli con tre o cinque letti di terapia intensiva». La priorità viene data ai pazienti che hanno maggiori possibilità di sopravvivenza, mentre gli altri vengono trasferiti nei reparti normali: «Dobbiamo decidere chi dovrà affrontare la morte», ha spiegato uno dei medici. La Mezzaluna Rossa (l’equivalente della Croce Rossa) della Palestina ha segnalato che in mancanza di rifornimenti di carburante molti ospedali a Gaza non potranno più fornire assistenza ai loro pazienti. Alcuni paesi come Turchia e India hanno annunciato nelle ultime ore l’invio di aiuti, ma non è ancora chiaro se e come gli aiuti umanitari saranno consegnati nella Striscia di Gaza.

212 persone tenute in ostaggio da Hamas L’esercito di Israele ha aggiornato la stima delle persone tenute in ostaggio da Hamas dallo scorso 7 ottobre dicendo che sono 212. Per ora le uniche persone liberate sono state due donne statunitensi, grazie a un’attività di mediazione da parte del governo del Qatar su richiesta degli Stati Uniti. Sulle trattative e sui contatti che hanno portato alla loro liberazione non ci sono ancora molti dettagli, ma in passato il Qatar aveva già fornito assistenza al governo statunitense per gestire crisi in Medio Oriente. L’esercito di Israele ha aggiornato la stima delle persone tenute in ostaggio da Hamas dallo scorso 7 ottobre dicendo che sono 212. Per ora le uniche persone liberate sono state due donne statunitensi, grazie a un’attività di mediazione da parte del governo del Qatar su richiesta degli Stati Uniti. Sulle trattative e sui contatti che hanno portato alla loro liberazione non ci sono ancora molti dettagli, ma in passato il Qatar aveva già fornito assistenza al governo statunitense per gestire crisi in Medio Oriente.

La ricerca di persone sopravvissute tra le macerie di alcuni edifici di Gaza distrutti dai bombardamenti israeliani AP Photo/Hatem Ali La ricerca di persone sopravvissute tra le macerie di alcuni edifici di Gaza distrutti dai bombardamenti israeliani AP Photo/Hatem Ali

Secondo Hamas i bombardamenti condotti nella notte e nelle prime ore di domenica dall’esercito di Israele su Gaza hanno ucciso almeno 55 persone e sono state distrutte almeno 30 abitazioni. L’esercito israeliano ha intanto confermato di avere intensificato i bombardamenti nelle ultime ore. Secondo Hamas i bombardamenti condotti nella notte e nelle prime ore di domenica dall’esercito di Israele su Gaza hanno ucciso almeno 55 persone e sono state distrutte almeno 30 abitazioni. L’esercito israeliano ha intanto confermato di avere intensificato i bombardamenti nelle ultime ore.

Sabato si sono tenute diverse manifestazioni in giro per il modo per chiedere a Israele di interrompere i bombardamenti su Gaza e per consentire l’arrivo di nuovi aiuti umanitari per la popolazione. A Londra si stima che abbiano partecipato a una manifestazione oltre 100mila persone e ci sono stati cortei in diverse città europee. Alcune migliaia di persone hanno manifestato anche a Los Angeles e a Washington, DC. La manifestazione di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza organizzata a Washington, DC, Stati Uniti AP Photo/Andrew Harnik Sabato si sono tenute diverse manifestazioni in giro per il modo per chiedere a Israele di interrompere i bombardamenti su Gaza e per consentire l’arrivo di nuovi aiuti umanitari per la popolazione. A Londra si stima che abbiano partecipato a una manifestazione oltre 100mila persone e ci sono stati cortei in diverse città europee. Alcune migliaia di persone hanno manifestato anche a Los Angeles e a Washington, DC. La manifestazione di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza organizzata a Washington, DC, Stati Uniti AP Photo/Andrew Harnik

Il ministero della Salute israeliano ha comunicato che le persone ancora ricoverate in ospedale, a causa degli attacchi condotti da Hamas il 7 ottobre, sono circa 300 e che una cinquantina di queste sono in gravi condizioni. Il ministero ha stimato che in Israele siano state ferite 5.132 persone dall’inizio del conflitto. Le autorità sanitarie di Gaza hanno stimato che gli attacchi israeliani abbiano ucciso almeno 4.380 persone. Il ministero della Salute israeliano ha comunicato che le persone ancora ricoverate in ospedale, a causa degli attacchi condotti da Hamas il 7 ottobre, sono circa 300 e che una cinquantina di queste sono in gravi condizioni. Il ministero ha stimato che in Israele siano state ferite 5.132 persone dall’inizio del conflitto. Le autorità sanitarie di Gaza hanno stimato che gli attacchi israeliani abbiano ucciso almeno 4.380 persone.

La consegna di aiuti umanitari sabato è consistita nel passaggio di una ventina di camion attraverso il varco di Rafah, che mette in comunicazione la Striscia di Gaza con l’Egitto. I camion hanno trasportato acqua, cibo, medicinali, ma non carburante. I rifornimenti sono stati giudicati insufficienti vista la grande mancanza di qualsiasi genere di aiuto soprattutto a Gaza. Oggi potrebbe essere consentito il passaggio di una nuova colonna di camion, secondo le previsioni delle Nazioni Unite, ma non è ancora chiaro con che tempi e se i rifornimenti potranno essere effettuati con l’intensificarsi dei bombardamenti israeliani. La consegna di aiuti umanitari sabato è consistita nel passaggio di una ventina di camion attraverso il varco di Rafah, che mette in comunicazione la Striscia di Gaza con l’Egitto. I camion hanno trasportato acqua, cibo, medicinali, ma non carburante. I rifornimenti sono stati giudicati insufficienti vista la grande mancanza di qualsiasi genere di aiuto soprattutto a Gaza. Oggi potrebbe essere consentito il passaggio di una nuova colonna di camion, secondo le previsioni delle Nazioni Unite, ma non è ancora chiaro con che tempi e se i rifornimenti potranno essere effettuati con l’intensificarsi dei bombardamenti israeliani.

Nelle prime ore di domenica, il governo israeliano ha annunciato un nuovo piano di evacuazione per 14 comunità che vivono nella parte settentrionale di Israele per motivi di sicurezza, visto il rischio di attacchi dal Libano. Da diversi giorni lungo il confine vengono segnalati casi di attacchi da parte del gruppo paramilitare libanese Hezbollah. Proprio per questo Israele ha disposto vari piani di evacuazione, allontanando i civili dalle zone più a rischio. Nelle prime ore di domenica, il governo israeliano ha annunciato un nuovo piano di evacuazione per 14 comunità che vivono nella parte settentrionale di Israele per motivi di sicurezza, visto il rischio di attacchi dal Libano. Da diversi giorni lungo il confine vengono segnalati casi di attacchi da parte del gruppo paramilitare libanese Hezbollah. Proprio per questo Israele ha disposto vari piani di evacuazione, allontanando i civili dalle zone più a rischio.

Attività di soccorso dopo un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza sabato AP Photo/Fatima Shbair Attività di soccorso dopo un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza sabato AP Photo/Fatima Shbair

La situazione a fine giornata – Sabato mattina il varco di Rafah ha riaperto e i primi camion con gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza. Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche (ma non carburante). Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. La Nazioni Unite hanno fatto sapere che altri camion potrebbero entrare nella Striscia domenica, ma non ci sono ancora conferme al riguardo. – L'esercito israeliano ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Non è chiaro se questa nuova e più intensa operazione di attacco faccia parte dell'imminente invasione via terra annunciata nei giorni scorsi. – L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. – Nel frattempo Hamas ha detto di aver proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Il governo israeliano ha commentato il comunicato dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas». – Sabato mattina il varco di Rafah ha riaperto e i primi camion con gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza. Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche (ma non carburante). Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. La Nazioni Unite hanno fatto sapere che altri camion potrebbero entrare nella Striscia domenica, ma non ci sono ancora conferme al riguardo. – L'esercito israeliano ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Non è chiaro se questa nuova e più intensa operazione di attacco faccia parte dell'imminente invasione via terra annunciata nei giorni scorsi. – L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. – Nel frattempo Hamas ha detto di aver proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Il governo israeliano ha commentato il comunicato dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas».

Più di 2.000 israeliani ultraortodossi vogliono fare il servizio militare Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che più di 2.000 israeliani ultraortodossi hanno chiesto di fare volontariamente il servizio militare. In Israele il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte dei cittadini, ma gli ebrei ultraortodossi ne sono esonerati. Israele prevede un servizio militare obbligatorio per tutti i propri cittadini al compimento del 18° anno di età: dura 2 anni e otto mesi per gli uomini e 2 anni per le donne. L’obbligo coinvolge anche i cittadini israeliani all’estero e quelli con doppio passaporto, ma non riguarda i cittadini di etnia araba e prevede esenzioni per motivi fisici, psicologici o religiosi: una delle esenzioni più contestate è appunto quella che riguarda gli ebrei ultraortodossi, che non svolgono il servizio militare in base a una legge del 1999. Al termine del servizio militare uomini e donne possono ottenere l’esenzione definitiva dagli obblighi militari o, più spesso, essere inseriti nelle liste dei riservisti. In questo articolo abbiamo spiegato come funziona il sistema dei riservisti: Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che più di 2.000 israeliani ultraortodossi hanno chiesto di fare volontariamente il servizio militare. In Israele il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte dei cittadini, ma gli ebrei ultraortodossi ne sono esonerati. Israele prevede un servizio militare obbligatorio per tutti i propri cittadini al compimento del 18° anno di età: dura 2 anni e otto mesi per gli uomini e 2 anni per le donne. L’obbligo coinvolge anche i cittadini israeliani all’estero e quelli con doppio passaporto, ma non riguarda i cittadini di etnia araba e prevede esenzioni per motivi fisici, psicologici o religiosi: una delle esenzioni più contestate è appunto quella che riguarda gli ebrei ultraortodossi, che non svolgono il servizio militare in base a una legge del 1999. Al termine del servizio militare uomini e donne possono ottenere l’esenzione definitiva dagli obblighi militari o, più spesso, essere inseriti nelle liste dei riservisti. In questo articolo abbiamo spiegato come funziona il sistema dei riservisti:

Sabato sera l'esercito israeliano ha detto di aver effettuato un attacco contro un gruppo di persone che avrebbero tentato di lanciare missili anticarro dal Libano verso il territorio israeliano nelle vicinanze della città di Shlomi. Sabato sera l'esercito israeliano ha detto di aver effettuato un attacco contro un gruppo di persone che avrebbero tentato di lanciare missili anticarro dal Libano verso il territorio israeliano nelle vicinanze della città di Shlomi.

La procura svizzera sta indagando su possibili finanziamenti ad Hamas provenienti dalla Svizzera Il procuratore generale della Svizzera, Stefan Blättler, ha detto che le autorità del paese stanno conducendo un’indagine sulla possibilità che Hamas abbia ricevuto fondi provenienti dalla Svizzera. Le indagini sarebbero iniziate qualche settimana fa, prima dell’attacco condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre: dato che in Svizzera Hamas non è considerata un’organizzazione terroristica, l’obiettivo dell’indagine è di stabilire se i presunti versamenti violino le leggi anti-terrorismo. Blättler non ha fornito ulteriori dettagli sull’indagine, che è ancora in corso. Di recente il Consiglio federale, il governo svizzero, si è detto favorevole a dichiarare Hamas un’organizzazione terroristica, e sta valutando le modalità legali per farlo. Il procuratore generale della Svizzera, Stefan Blättler, ha detto che le autorità del paese stanno conducendo un’indagine sulla possibilità che Hamas abbia ricevuto fondi provenienti dalla Svizzera. Le indagini sarebbero iniziate qualche settimana fa, prima dell’attacco condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre: dato che in Svizzera Hamas non è considerata un’organizzazione terroristica, l’obiettivo dell’indagine è di stabilire se i presunti versamenti violino le leggi anti-terrorismo. Blättler non ha fornito ulteriori dettagli sull’indagine, che è ancora in corso. Di recente il Consiglio federale, il governo svizzero, si è detto favorevole a dichiarare Hamas un’organizzazione terroristica, e sta valutando le modalità legali per farlo.

Abu Ubaida, portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che sabato il gruppo ha proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Abu Ubaida ha detto che la proposta di liberazione sarebbe stata fatta al Qatar, che venerdì aveva mediato la liberazione delle cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan, ma non ha specificato il motivo del rifiuto, né se il gruppo abbia chiesto qualcosa in cambio a Israele. Il governo israeliano ha commentato le parole di Abu Ubaida dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas» e che continuerà «a fare tutto il possibile per riportare tutti gli ostaggi e i dispersi a casa». Abu Ubaida, portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che sabato il gruppo ha proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Abu Ubaida ha detto che la proposta di liberazione sarebbe stata fatta al Qatar, che venerdì aveva mediato la liberazione delle cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan, ma non ha specificato il motivo del rifiuto, né se il gruppo abbia chiesto qualcosa in cambio a Israele. Il governo israeliano ha commentato le parole di Abu Ubaida dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas» e che continuerà «a fare tutto il possibile per riportare tutti gli ostaggi e i dispersi a casa».

La visita di Giorgia Meloni in Israele Durante la sua visita a Tel Aviv la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha detto di essere andata in Israele per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano a Netanyahu e per dirgli «che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri». Durante la sua visita a Tel Aviv la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha detto di essere andata in Israele per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano a Netanyahu e per dirgli «che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri».

Domenica potrebbero arrivare altri aiuti umanitari Sabato il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto nel corso di un'intervista che domenica potrebbero arrivare nuovi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Per ora sono stati fatti passare dal varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia e l'Egitto, 20 camion con cibo, acqua e medicinali (non carburante). È un numero giudicato ampiamente insufficiente per soddisfare i bisogni della popolazione della Striscia (secondo le Nazioni Unite servirebbero 100 camion al giorno). Griffiths ha detto che ci sarebbero trattative in corso tra Israele ed Egitto per permettere il passaggio di altri 20 o 30 camion già domenica. Al momento, comunque, non ci sono conferme al riguardo. Sabato il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto nel corso di un'intervista che domenica potrebbero arrivare nuovi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Per ora sono stati fatti passare dal varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia e l'Egitto, 20 camion con cibo, acqua e medicinali (non carburante). È un numero giudicato ampiamente insufficiente per soddisfare i bisogni della popolazione della Striscia (secondo le Nazioni Unite servirebbero 100 camion al giorno). Griffiths ha detto che ci sarebbero trattative in corso tra Israele ed Egitto per permettere il passaggio di altri 20 o 30 camion già domenica. Al momento, comunque, non ci sono conferme al riguardo.

Dopo essere stata in Egitto per partecipare al “Summit per la Pace”, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Tel Aviv, in Israele, dove ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Al momento i due non hanno fatto dichiarazioni. Dopo essere stata in Egitto per partecipare al “Summit per la Pace”, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Tel Aviv, in Israele, dove ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Al momento i due non hanno fatto dichiarazioni.

Israele aumenterà gli attacchi sulla Striscia di Gaza Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza, senza però specificare quando dovrebbe avvenire l'annunciata invasione via terra. «Dobbiamo entrare nella prossima fase della guerra nelle migliori condizioni. [...] Da oggi stiamo aumentando i bombardamenti e riducendo al minimo il pericolo». Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza, senza però specificare quando dovrebbe avvenire l'annunciata invasione via terra. «Dobbiamo entrare nella prossima fase della guerra nelle migliori condizioni. [...] Da oggi stiamo aumentando i bombardamenti e riducendo al minimo il pericolo».

L'esercito israeliano ha detto che dal 7 ottobre ha registrato circa 550 lanci di razzi falliti da parte di Hamas. Secondo l'esercito israeliani i razzi, destinati ad arrivare in territorio israeliano, sarebbero invece caduti nella Striscia di Gaza. L'esercito ha anche pubblicato una mappa che mostra i punti in cui i razzi sarebbero caduti, quasi tutti vicino al confine con Israele. L'esercito israeliano ha detto che dal 7 ottobre ha registrato circa 550 lanci di razzi falliti da parte di Hamas. Secondo l'esercito israeliani i razzi, destinati ad arrivare in territorio israeliano, sarebbero invece caduti nella Striscia di Gaza. L'esercito ha anche pubblicato una mappa che mostra i punti in cui i razzi sarebbero caduti, quasi tutti vicino al confine con Israele.

Un soldato israeliano di pattuglia davanti a una casa danneggiata dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Kissufim, nel sud di Israele (AP Photo/Francisco Seco) Un soldato israeliano di pattuglia davanti a una casa danneggiata dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Kissufim, nel sud di Israele (AP Photo/Francisco Seco)

Gran parte dei civili uccisi da Hamas è stata identificata La polizia israeliana ha fatto sapere che dei 1.033 corpi di civili che sono stati trovati dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, 765 sono stati identificati. Rappresentano il 74 per cento di tutti i civili uccisi. Per diversi di loro l'identificazione è stata molto complicata a causa delle condizioni dei cadaveri (in molti casi erano carbonizzati e difficilmente riconoscibili). A questi civili vanno aggiunti circa 300 soldati israeliani uccisi nei combattimenti con Hamas. La polizia israeliana ha fatto sapere che dei 1.033 corpi di civili che sono stati trovati dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, 765 sono stati identificati. Rappresentano il 74 per cento di tutti i civili uccisi. Per diversi di loro l'identificazione è stata molto complicata a causa delle condizioni dei cadaveri (in molti casi erano carbonizzati e difficilmente riconoscibili). A questi civili vanno aggiunti circa 300 soldati israeliani uccisi nei combattimenti con Hamas.

La grande manifestazione pro-Palestina a Londra Sabato a Londra c'è stata una grande manifestazione in sostegno alla Palestina, a cui secondo la polizia hanno partecipato circa 100mila persone. Si tratta di una delle manifestazioni più grandi organizzate in Occidente dall'attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre, e dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime settimane si sono tenute manifestazioni in diverse città europee e americane, fra cui Roma e Milano. In Francia le manifestazioni pro-Palestina sono state vietate, e a Berlino la polizia ne ha vietata una prevista per domani. Contemporaneamente a Londra si è tenuta anche un'altra manifestazione, a cui ha partecipato un centinaio di persone: una di loro ha tenuto un discorso in arabo, e c'erano vari striscioni che dicevano «eserciti islamici, soccorrete il popolo palestinese». La manifestazione è stata pacifica, e secondo quanto riferito dalla polizia è stata arrestata una sola persona, in merito a fatti avvenuti una settimana prima. Un manifestante, salito sul tetto di uno dei famosi autobus a due piani di Londra, è stato accompagnato a terra dalle forze dell'ordine. La polizia in precedenza aveva avvisato che manifestare sostegno per Hamas, considerata un'organizzazione terroristica in Regno Unito, è un crimine che comporta l'arresto. Sabato a Londra c'è stata una grande manifestazione in sostegno alla Palestina, a cui secondo la polizia hanno partecipato circa 100mila persone. Si tratta di una delle manifestazioni più grandi organizzate in Occidente dall'attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre, e dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime settimane si sono tenute manifestazioni in diverse città europee e americane, fra cui Roma e Milano. In Francia le manifestazioni pro-Palestina sono state vietate, e a Berlino la polizia ne ha vietata una prevista per domani. Contemporaneamente a Londra si è tenuta anche un'altra manifestazione, a cui ha partecipato un centinaio di persone: una di loro ha tenuto un discorso in arabo, e c'erano vari striscioni che dicevano «eserciti islamici, soccorrete il popolo palestinese». La manifestazione è stata pacifica, e secondo quanto riferito dalla polizia è stata arrestata una sola persona, in merito a fatti avvenuti una settimana prima. Un manifestante, salito sul tetto di uno dei famosi autobus a due piani di Londra, è stato accompagnato a terra dalle forze dell'ordine. La polizia in precedenza aveva avvisato che manifestare sostegno per Hamas, considerata un'organizzazione terroristica in Regno Unito, è un crimine che comporta l'arresto.

Un camion con aiuti umanitari al varco di Rafah AP Photo/Fatima Shbair Un camion con aiuti umanitari al varco di Rafah AP Photo/Fatima Shbair

Cosa vuol dire fare giornalismo nella Striscia di Gaza Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas a Israele, nessun giornalista internazionale può entrare nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano ha immediatamente chiuso l’unico varco che era utilizzabile in passato dai giornalisti per entrare nella Striscia, quello di Erez. Sono rimasti solo i giornalisti palestinesi a raccontare i bombardamenti israeliani, l’evacuazione del nord dell’area, l’emergenza umanitaria e in generale la molto complessa vita quotidiana di 2,3 milioni di persone che abitano nella Striscia. Ma lo fanno tra moltissime difficoltà. Lo abbiamo raccontato qui: Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas a Israele, nessun giornalista internazionale può entrare nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano ha immediatamente chiuso l’unico varco che era utilizzabile in passato dai giornalisti per entrare nella Striscia, quello di Erez. Sono rimasti solo i giornalisti palestinesi a raccontare i bombardamenti israeliani, l’evacuazione del nord dell’area, l’emergenza umanitaria e in generale la molto complessa vita quotidiana di 2,3 milioni di persone che abitano nella Striscia. Ma lo fanno tra moltissime difficoltà. Lo abbiamo raccontato qui:

Antony Blinken ha chiesto che il varco di Rafah rimanga aperto Sabato il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha pubblicato una dichiarazione in cui ha chiesto a Israele e Egitto di collaborare affinché il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra tra Egitto e Striscia di Gaza, resti aperto anche nei prossimi giorni. Oggi il varco è stato aperto per permettere il passaggio di 20 camion che trasportavano aiuti umanitari (giudicati ampiamente insufficienti per i bisogni della popolazione di Gaza). «Esortiamo tutte le parti a mantenere aperto il varco di Rafah per consentire il continuo trasporto degli aiuti, che è imperativo per il benessere della popolazione di Gaza. Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire nella fornitura di questi aiuti», ha detto Blinken. Sabato il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha pubblicato una dichiarazione in cui ha chiesto a Israele e Egitto di collaborare affinché il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra tra Egitto e Striscia di Gaza, resti aperto anche nei prossimi giorni. Oggi il varco è stato aperto per permettere il passaggio di 20 camion che trasportavano aiuti umanitari (giudicati ampiamente insufficienti per i bisogni della popolazione di Gaza). «Esortiamo tutte le parti a mantenere aperto il varco di Rafah per consentire il continuo trasporto degli aiuti, che è imperativo per il benessere della popolazione di Gaza. Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire nella fornitura di questi aiuti», ha detto Blinken.

Le persone uccise nella Striscia di Gaza Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il numero delle persone uccise nella Striscia dai bombardamenti israeliani: sono almeno 4.385, di cui 1.756 minori e 976 donne. Sono numeri verosimili ma al momento non verificabili in modo indipendente. I feriti, secondo il ministero, sono invece 13.561. Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il numero delle persone uccise nella Striscia dai bombardamenti israeliani: sono almeno 4.385, di cui 1.756 minori e 976 donne. Sono numeri verosimili ma al momento non verificabili in modo indipendente. I feriti, secondo il ministero, sono invece 13.561.

Il discorso di Giorgia Meloni al “Summit per la Pace” Al Cairo, in Egitto, si è svolta una riunione chiamata “Summit per la Pace” tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di altre zone del mondo, per discutere possibili soluzioni del conflitto tra Israele e Hamas. Tra gli altri c'era anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha detto: «Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. E il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di un'iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva dei due popoli e due Stati. Una soluzione che deve essere concreta e deve, a mio avviso, avere una tempistica definita. Il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una Nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all'esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l'Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario». Al Cairo, in Egitto, si è svolta una riunione chiamata “Summit per la Pace” tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di altre zone del mondo, per discutere possibili soluzioni del conflitto tra Israele e Hamas. Tra gli altri c'era anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha detto: «Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. E il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di un'iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva dei due popoli e due Stati. Una soluzione che deve essere concreta e deve, a mio avviso, avere una tempistica definita. Il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una Nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all'esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l'Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario».

Getty/Ahmad Hasaballah Persone in attesa dell'apertura del varco di Rafah per uscire dalla Striscia di Gaza Getty/Ahmad Hasaballah Getty/Ahmad Hasaballah Persone in attesa dell'apertura del varco di Rafah per uscire dalla Striscia di Gaza Getty/Ahmad Hasaballah

L'esercito israeliano dice che si sta preparando all'invasione via terra della Striscia di Gaza Sabato l'esercito israeliano ha diffuso un comunicato in cui ha detto che sta continuando a prepararsi per un'invasione via terra della Striscia di Gaza, un'operazione annunciata già nei giorni scorsi ma di cui per ora non si sa con precisione quando comincerà. L'esercito ha detto di aver schierato decine di migliaia di soldati al confine di Gaza negli ultimi giorni, e ha diffuso un video che mostra le truppe che si addestrano in vista dell'invasione. Sabato l'esercito israeliano ha diffuso un comunicato in cui ha detto che sta continuando a prepararsi per un'invasione via terra della Striscia di Gaza, un'operazione annunciata già nei giorni scorsi ma di cui per ora non si sa con precisione quando comincerà. L'esercito ha detto di aver schierato decine di migliaia di soldati al confine di Gaza negli ultimi giorni, e ha diffuso un video che mostra le truppe che si addestrano in vista dell'invasione.

Un uomo palestinese cammina tra i palazzi distrutti dai bombardamenti israeliani a Al Zahra, poco lontano da Gaza AP Photo/Ali Mahmoud Un uomo palestinese cammina tra i palazzi distrutti dai bombardamenti israeliani a Al Zahra, poco lontano da Gaza AP Photo/Ali Mahmoud

Proteste a favore del popolo palestinese a Roma AP Photo/Gregorio Borgia AP Photo/Gregorio Borgia Proteste a favore del popolo palestinese a Roma AP Photo/Gregorio Borgia AP Photo/Gregorio Borgia

Il “Summit per la Pace” al Cairo Si sta tenendo al Cairo, in Egitto, il “Summit per la Pace”: una riunione tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di altre zone del mondo per discutere possibili soluzioni del conflitto tra Israele e Hamas. Alla riunione partecipa anche il presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, Mahmoud Abbas, leader del partito moderato palestinese Fatah. C'è anche la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Ci sono però diverse assenze notevoli che lasciano dubbi sulla possibilità che l'incontro abbia davvero qualche effetto: innanzitutto Israele, ma anche Stati Uniti e Iran (stretto alleato di Hamas). Una delle cose più concrete uscite finora dalla riunione è l'accordo sul fatto che non sia possibile un ricollocamento della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. L'Egitto, che confina con il sud della Striscia, e altri paesi a maggioranza musulmana hanno detto di non essere disposti ad accogliere eventuali profughi palestinesi. E lo stesso Mahmoud Abbas durante il Summit ha detto: «Non accetteremo mai il ricollocamento, rimarremo nella nostra terra qualsiasi siano le sfide da affrontare». Giorgia Meloni al “Summit per la Pace” ANSA/Filipo Attili I leader mondiali presenti al summit per la Pace al Cairo, Egitto ANSA/Filipo Attili Si sta tenendo al Cairo, in Egitto, il “Summit per la Pace”: una riunione tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di altre zone del mondo per discutere possibili soluzioni del conflitto tra Israele e Hamas. Alla riunione partecipa anche il presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, Mahmoud Abbas, leader del partito moderato palestinese Fatah. C'è anche la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Ci sono però diverse assenze notevoli che lasciano dubbi sulla possibilità che l'incontro abbia davvero qualche effetto: innanzitutto Israele, ma anche Stati Uniti e Iran (stretto alleato di Hamas). Una delle cose più concrete uscite finora dalla riunione è l'accordo sul fatto che non sia possibile un ricollocamento della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. L'Egitto, che confina con il sud della Striscia, e altri paesi a maggioranza musulmana hanno detto di non essere disposti ad accogliere eventuali profughi palestinesi. E lo stesso Mahmoud Abbas durante il Summit ha detto: «Non accetteremo mai il ricollocamento, rimarremo nella nostra terra qualsiasi siano le sfide da affrontare». Giorgia Meloni al “Summit per la Pace” ANSA/Filipo Attili I leader mondiali presenti al summit per la Pace al Cairo, Egitto ANSA/Filipo Attili

Uno dei 20 camion entrati nella Striscia di Gaza non aveva cibo, acqua e medicinali, a differenza di tutti gli altri: era carico di bare. Da quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia di Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, nella Striscia sono state uccise diverse migliaia di persone. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute di Hamas (al momento inverificabili benché plausibili) sarebbero più di 4mila. Uno dei 20 camion entrati nella Striscia di Gaza non aveva cibo, acqua e medicinali, a differenza di tutti gli altri: era carico di bare. Da quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia di Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, nella Striscia sono state uccise diverse migliaia di persone. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute di Hamas (al momento inverificabili benché plausibili) sarebbero più di 4mila.

Come vanno le evacuazioni degli ospedali nel nord di Gaza Un funzionario dell'esercito israeliano ha detto al Times of Israel come stanno andando le evacuazioni degli ospedali nel nord della Striscia di Gaza: su 20 ospedali nel nord (altri dieci sono tra il centro e il sud della Striscia), 6 sono stati evacuati. Altri 10 non lo hanno ancora fatto ma non si sono opposti, mentre 4 si sono rifiutati. Il funzionario ha accusato Hamas di usare gli ospedali come rifugi e basi militari, «perché sanno che sono luoghi sensibili e che eviteremo di attaccarli». Ormai più di una settimana fa Israele aveva ordinato l'evacuazione di tutto il nord della Striscia di Gaza: centinaia di migliaia di persone sono partite verso sud, mentre altre hanno deciso di rimanere. Hamas aveva invece dato alla popolazione del nord l'ordine contrario, cioè di restare nelle proprie abitazioni. Per gli ospedali la situazione è ancora più complessa: ci sono pazienti che non si possono spostare e moltissime persone rimaste senza casa per via dei bombardamenti israeliani che li usano come rifugi. Quelli che si sono rifiutati di evacuare hanno fatto notare in più occasioni che finché una parte della popolazione resterà nel nord gli ospedali della zona avranno il dovere di restare operativi per garantire l'assistenza necessaria. Un funzionario dell'esercito israeliano ha detto al Times of Israel come stanno andando le evacuazioni degli ospedali nel nord della Striscia di Gaza: su 20 ospedali nel nord (altri dieci sono tra il centro e il sud della Striscia), 6 sono stati evacuati. Altri 10 non lo hanno ancora fatto ma non si sono opposti, mentre 4 si sono rifiutati. Il funzionario ha accusato Hamas di usare gli ospedali come rifugi e basi militari, «perché sanno che sono luoghi sensibili e che eviteremo di attaccarli». Ormai più di una settimana fa Israele aveva ordinato l'evacuazione di tutto il nord della Striscia di Gaza: centinaia di migliaia di persone sono partite verso sud, mentre altre hanno deciso di rimanere. Hamas aveva invece dato alla popolazione del nord l'ordine contrario, cioè di restare nelle proprie abitazioni. Per gli ospedali la situazione è ancora più complessa: ci sono pazienti che non si possono spostare e moltissime persone rimaste senza casa per via dei bombardamenti israeliani che li usano come rifugi. Quelli che si sono rifiutati di evacuare hanno fatto notare in più occasioni che finché una parte della popolazione resterà nel nord gli ospedali della zona avranno il dovere di restare operativi per garantire l'assistenza necessaria.

Gli ostaggi detenuti da Hamas sarebbero almeno 210, secondo l'esercito israeliano L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, ha detto che le famiglie delle 210 persone sono state tutte avvisate e che il numero potrebbe anche essere più grande: l'esercito sta ancora indagando su altre persone che risultano disperse. L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, ha detto che le famiglie delle 210 persone sono state tutte avvisate e che il numero potrebbe anche essere più grande: l'esercito sta ancora indagando su altre persone che risultano disperse.

Un camion di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza attraversa il varco di Rafah AP Photo/Mohammed Asad Un camion di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza attraversa il varco di Rafah AP Photo/Mohammed Asad

Il governo israeliano ha detto ai suoi cittadini di andarsene da Egitto e Giordania Il governo israeliano ha diffuso un comunicato in cui chiede ai suoi cittadini che si trovano in Egitto e in Giordania di lasciare i due paesi «al più presto», e a tutti gli altri ha raccomandato di non andarci. La richiesta di evacuazione è arrivata dopo giorni di intense proteste anti-israeliane in diversi paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto e Giordania. Il governo israeliano ha diffuso un comunicato in cui chiede ai suoi cittadini che si trovano in Egitto e in Giordania di lasciare i due paesi «al più presto», e a tutti gli altri ha raccomandato di non andarci. La richiesta di evacuazione è arrivata dopo giorni di intense proteste anti-israeliane in diversi paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto e Giordania.

A cosa servono i camion vuoti dentro la Striscia Dentro la Striscia di Gaza ci sono dei camion più piccoli, vuoti, su cui dovrà essere trasferito il carico dai camion che sono entrati. Saranno questi camion che si trovano nel lato palestinese a gestire la distribuzione degli aiuti all'interno della Striscia. AP Photo/Hatem Ali Dentro la Striscia di Gaza ci sono dei camion più piccoli, vuoti, su cui dovrà essere trasferito il carico dai camion che sono entrati. Saranno questi camion che si trovano nel lato palestinese a gestire la distribuzione degli aiuti all'interno della Striscia. AP Photo/Hatem Ali

L'ingresso del primo camion di aiuti nella Striscia di Gaza: oltre agli operatori umanitari, ai giornalisti e ai lavoratori del varco c'erano alcune decine di persone egiziane che erano lì per manifestare il proprio sostegno agli abitanti della Striscia. L'ingresso del primo camion di aiuti nella Striscia di Gaza: oltre agli operatori umanitari, ai giornalisti e ai lavoratori del varco c'erano alcune decine di persone egiziane che erano lì per manifestare il proprio sostegno agli abitanti della Striscia.

In Egitto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, monitora la situazione mentre i primi camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images Camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah dall'Egitto per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images In Egitto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, monitora la situazione mentre i primi camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images Camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah dall'Egitto per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images

Cosa c'è nei 4 camion dell'OMS L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il Mediterraneo orientale ha confermato che tra i camion entrati dall'Egitto nella Striscia di Gaza ce ne sono quattro suoi. Tra le altre cose i camion trasportano strumentazioni sufficienti per soccorrere 1.200 persone che hanno subito traumi, farmaci per malattie croniche per 1.500 persone e forniture mediche di base per 300mila persone. L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il Mediterraneo orientale ha confermato che tra i camion entrati dall'Egitto nella Striscia di Gaza ce ne sono quattro suoi. Tra le altre cose i camion trasportano strumentazioni sufficienti per soccorrere 1.200 persone che hanno subito traumi, farmaci per malattie croniche per 1.500 persone e forniture mediche di base per 300mila persone.

Stanno entrando i primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza Il varco di Rafah ha riaperto e dai video disponibili sembra che i primi camion con gli aiuti umanitari stiano entrando nella Striscia di Gaza. Mercoledì Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche. Non è chiaro per quanto tempo il varco rimarrà aperto. Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. Il varco di Rafah ha riaperto e dai video disponibili sembra che i primi camion con gli aiuti umanitari stiano entrando nella Striscia di Gaza. Mercoledì Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche. Non è chiaro per quanto tempo il varco rimarrà aperto. Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia.

Nella notte l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha pubblicato una foto di Judith e Natalie Raanan, le due cittadine statunitensi (madre e figlia) rilasciate venerdì sera da Hamas, mentre parlano al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nella notte l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha pubblicato una foto di Judith e Natalie Raanan, le due cittadine statunitensi (madre e figlia) rilasciate venerdì sera da Hamas, mentre parlano al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

L'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice che il varco di Rafah riaprirà alle 10 (le 9 in Italia) Il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega la Striscia di Gaza con l'esterno, al confine con l'Egitto, potrebbe riaprire entro breve: l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice di aver avuto informazioni che succederà alle 10 ora locale, quindi alle 9 italiane, tra meno di mezz'ora. Non è chiaro se la riapertura coinciderà con l'ingresso dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, o con l'uscita di alcune persone: da giorni nella zona del varco, dal lato della Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono radunate nella speranza di poter uscire non appena fosse stato riaperto. Molti sono cittadini stranieri o palestinesi con doppio passaporto, incoraggiati negli ultimi giorni anche dalle ambasciate dei propri paesi ad avvicinarsi al varco, che potrebbe rimanere aperto per un periodo di tempo breve. «Prevediamo, in caso di apertura del passaggio, che molte persone cercheranno di attraversarlo», ha detto in un comunicato l'ambasciata statunitense in Israele. «I cittadini statunitensi che tenteranno di entrare in Egitto dovranno aspettarsi un ambiente potenzialmente caotico e disordinato su entrambi i lati del varco». Il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega la Striscia di Gaza con l'esterno, al confine con l'Egitto, potrebbe riaprire entro breve: l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice di aver avuto informazioni che succederà alle 10 ora locale, quindi alle 9 italiane, tra meno di mezz'ora. Non è chiaro se la riapertura coinciderà con l'ingresso dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, o con l'uscita di alcune persone: da giorni nella zona del varco, dal lato della Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono radunate nella speranza di poter uscire non appena fosse stato riaperto. Molti sono cittadini stranieri o palestinesi con doppio passaporto, incoraggiati negli ultimi giorni anche dalle ambasciate dei propri paesi ad avvicinarsi al varco, che potrebbe rimanere aperto per un periodo di tempo breve. «Prevediamo, in caso di apertura del passaggio, che molte persone cercheranno di attraversarlo», ha detto in un comunicato l'ambasciata statunitense in Israele. «I cittadini statunitensi che tenteranno di entrare in Egitto dovranno aspettarsi un ambiente potenzialmente caotico e disordinato su entrambi i lati del varco».

I camion in fila davanti al varco di Rafah Dalle immagini satellitari si vedono bene le decine di camion in fila davanti al lato egiziano del varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza che è l'unico passaggio via terra attivo per entrare nella Striscia o uscire (quelli al confine con Israele sono stati tutti chiusi).

Oltre a quelli che si vedono nell'immagine ci sono altre decine di camion di aiuti pronti a entrare nella Striscia, disposti altrove nella strada tra l'aeroporto più vicino e il varco. Planet Labs PBC via AP Dalle immagini satellitari si vedono bene le decine di camion in fila davanti al lato egiziano del varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza che è l'unico passaggio via terra attivo per entrare nella Striscia o uscire (quelli al confine con Israele sono stati tutti chiusi).

Oltre a quelli che si vedono nell'immagine ci sono altre decine di camion di aiuti pronti a entrare nella Striscia, disposti altrove nella strada tra l'aeroporto più vicino e il varco. Planet Labs PBC via AP