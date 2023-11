Il sorprendente rimpasto nel governo britannico

Lunedì mattina Suella Braverman, ministra dell’Interno del Regno Unito, è stata licenziata dal primo ministro Rishi Sunak, nell’ambito di un più ampio rimpasto di governo. Al suo posto è stato nominato James Cleverly, l’attuale ministro degli Esteri, che è stato a sua volta sostituito dall’ex primo ministro David Cameron. Cameron non è un membro del parlamento e la sua designazione è stata possibile nominandolo con urgenza alla Camera dei Lord attraverso il peerage: è una pratica prevista dalla Costituzione che consiste nell’assegnare un titolo nobiliare a qualcuno e viene usata per renderlo nominabile in un incarico di governo. In una nota diffusa dal governo si legge infatti che re Carlo ha conferito a Cameron il titolo a vita di Barone del Regno Unito, permettendo così il suo ingresso nella Camera dei Lord e la sua nomina a ministro degli Esteri. È stato invece confermato nel suo ruolo l’attuale cancelliere Jeremy Hunt.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted. We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more… — David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023

Nel corso della sua carriera politica Suella Braverman ha ricevuto molte critiche per le sue posizioni reazionarie o per comportamenti e atti giudicati inadeguati ai suoi ruoli: la settimana scorsa era stata molto contestata per un suo articolo pubblicato sul Times in cui criticava la polizia di Londra perché, secondo lei, avrebbe gestito le manifestazioni di destra in maniera più dura rispetto a quanto fatto con le manifestazioni in sostegno alla Palestina. Secondo i critici avrebbe messo in dubbio l’autonomia di azione della polizia, e minato la sua reputazione. In molti ne avevano chiesto le dimissioni, fra cui anche diversi esponenti del partito Conservatore (di centrodestra), di cui fanno parte lei e Sunak.

Secondo alcuni con quell’articolo Braverman avrebbe cercato di anteporre le sue ambizioni personali al suo ruolo e alle priorità del governo. Alcuni parlamentari del partito Conservatore avevano detto in passato che Braverman starebbe cercando di proporsi come leader del partito al posto di Sunak, con l’obiettivo di diventare prima ministra: nel 2022 si era candidata per sostituire Boris Johnson come leader dei Conservatori, e di conseguenza come prima ministra, ma era stata eliminata al secondo giro delle primarie. Nel Regno Unito il leader del partito che controlla la maggioranza dei seggi in parlamento viene nominato primo ministro: le prossime elezioni sono previste per gennaio 2025, ma la precarietà degli ultimi governi e la perdita di consensi del partito Conservatore rendono la situazione politica instabile.

Braverman era già stata ministra dell’Interno nel governo precedente a quello di Sunak, guidato da Liz Truss e durato solo un mese fra il settembre e l’ottobre del 2022. In quel caso era stata costretta a dimettersi a causa di una violazione del regolamento ministeriale: Braverman aveva condiviso tramite il suo indirizzo di posta elettronica privato un documento ufficiale contenente la proposta scritta di un progetto di legge sull’immigrazione, materiale ritenuto sensibile a causa delle ripercussioni che questo tipo di leggi ha sull’economia degli stati. Il giorno successivo alle sue dimissioni si dimise peraltro anche Liz Truss.

