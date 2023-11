Gli ascolti della Rai continuano ad andare male

Da circa due mesi il palinsesto dei principali canali Rai è stato rinnovato: a settembre sono cominciati nuovi programmi, mentre altri ormai noti al pubblico hanno cambiato conduttore o conduttrice. Già nelle prime settimane di trasmissione però i risultati in termini di ascolti erano stati deludenti, e lo scarso successo del nuovo palinsesto è stato confermato dai dati aggiornati a fine ottobre.

Studio Frasi, una società che da anni si occupa di ricerche sui mass media, ha pubblicato un report in cui compara i telespettatori dei canali Rai e Mediaset nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 28 ottobre. I risultati sono stati diffusi da Repubblica: secondo l’elaborazione, nelle sette settimane considerate i canali di proprietà di Mediaset hanno avuto complessivamente uno share giornaliero medio del 38,45 per cento, mentre i canali Rai si sono fermati al 35,37 per cento. È la prima volta che gli ascolti di Mediaset superano quelli della Rai in modo costante e per un periodo di tempo così prolungato.

In generale rispetto allo stesso periodo del 2022, le reti Rai hanno perso oltre 200mila telespettatori, pari al 6,8 per cento del totale. I canali Mediaset invece hanno perso circa 21mila telespettatori, lo 0,7 per cento.

Uno tra i programmi Rai più problematici è Il mercante in fiera, condotto da Pino Insegno, che nel 2006 andò in onda su Italia 1 (quindi su rete Mediaset) e dallo scorso 25 settembre è trasmesso invece su Rai 2 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che precede il telegiornale, tra le 19:50 e le 20:30. Il giorno del debutto ha avuto 638mila spettatori, con uno share del 3,4 per cento, che finora non è mai cresciuto in modo rilevante.

Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di eliminare il programma o di rivederne la conduzione, ma le ipotesi sono state smentite dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Insegno è un amico di lunga data della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e a partire da gennaio avrà la conduzione anche di un altro programma, il gioco L’Eredità su Rai 1 che fino alla scorsa stagione era stato condotto da Flavio Insinna.

Al contrario, sta andando molto bene la trasmissione Che tempo che fa, che dal 15 ottobre va in onda sul canale Nove di proprietà della società Discovery. Fino a pochi mesi fa Che tempo che fa andava in onda su Rai 3, ma lo scorso maggio Fabio Fazio, che lo conduce dal 2003, annunciò di aver lasciato la Rai: dopo l’insediamento del nuovo governo non aveva ricevuto proposte per il rinnovo (il governo controlla indirettamente la Rai e ha grande influenza sui suoi palinsesti) e aveva firmato un nuovo contratto con Discovery. Aveva fatto lo stesso la co-conduttrice, Luciana Littizzetto.

Nelle ultime due domeniche (il 22 e il 29 ottobre) Che tempo che fa ha avuto oltre 2 milioni di telespettatori e circa l’11 per cento di share, risultando il secondo programma più guardato a livello nazionale: un risultato notevole, specialmente per un canale con una storia più recente come il Nove.

Nell’ultimo anno anche alcune conduttrici particolarmente note avevano lasciato la Rai. È il caso per esempio di Lucia Annunziata, giornalista che dal 2005 conduceva il talk show In mezz’ora su Rai 3 ma si è dimessa lo scorso maggio a causa dei cambiamenti nella direzione del consiglio di amministrazione della Rai, decisi dal governo. Il programma è stato confermato ma viene ora condotto da Monica Maggioni, già presidente della Rai tra il 2015 e il 2018 e direttrice del Tg1 fino alla scorsa stagione. Ottiene generalmente uno share tra il 7 e l’8 per cento, leggermente inferiore rispetto ai risultati della conduzione di Annunziata.

Anche Bianca Berlinguer, che conduceva Cartabianca su Rai 3, si è dimessa dalla Rai a luglio ed è passata a Mediaset: il programma, con il nome di È sempre Cartabianca, va ora in onda il martedì sera su Rete 4. Sulla Rai è stato sostituito, nella stessa fascia oraria, da Avanti popolo condotto da Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia. Martedì scorso, il 31 ottobre, È sempre Cartabianca ha avuto il 6,1 per cento di share, mentre Avanti popolo il 2,7 per cento.

Non tutti i programmi Rai stanno andando male. Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, è andato in onda il martedì sera su Rai 2 tra fine settembre e fine ottobre e ha sempre avuto uno share compreso tra il 5,8 per cento dell’ultima puntata e il 10 per cento della prima puntata, quando gli ospiti erano Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Anche il gioco a premi estivo Reazione a catena sta avendo un gran successo, al punto che verrà mandato in onda più a lungo del previsto.

