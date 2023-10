La trasmissione “Che tempo che fa” sul Nove ha avuto 2,2 milioni di spettatori e uno share dell’11,26 per cento

Domenica 22 ottobre Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul canale Nove, ha avuto oltre 2,2 milioni di telespettatori e uno share dell’11,26 per cento. In questo modo il Nove ha superato i numeri già notevoli che aveva avuto domenica scorsa con la prima puntata del programma (10,47 per cento di share), ed è stato il secondo canale più visto tra tutte le reti televisive nazionali. Tra gli ospiti c’erano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’attivista egiziano ed ex studente dell’università di Bologna Patrick Zaki, l’attrice Paola Cortellesi e il cantante Tommaso Paradiso.

Un altro risultato storico per #CTCF. La seconda puntata sul @nove supera gli ascolti straordinari del debutto: 2,3 milioni di telespettatori e l’11,26% di share, rendendo Nove seconda rete nazionale. Grazie a tutti per esserci stati anche questa domenica, davvero ♥️ pic.twitter.com/2quVTOpTLt — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 23, 2023

Pubblicità

La seconda parte del programma, chiamata Che tempo che fa – Il Tavolo e andata in onda tra le 22 e mezzanotte, ha avuto 1,2 milioni di spettatori (8,8 per cento di share). Fino allo scorso maggio Che tempo che fa andava in onda sui canali Rai ma in seguito all’insediamento del governo di Giorgia Meloni, a ottobre del 2022, Fazio non aveva ricevuto proposte per il rinnovo da parte della Rai e aveva quindi annunciato il passaggio a Discovery. Il programma più visto domenica è stato la serie televisiva italiana Cuori 2, in onda su Rai 1, che ha avuto 3 milioni di telespettatori e uno share del 17 per cento.

– Leggi anche: La “nuova” Rai non è partita benissimo