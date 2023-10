Israele ha intensificato i bombardamenti su Gaza

La situazione a fine giornata – Sabato mattina il varco di Rafah ha riaperto e i primi camion con gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza. Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche (ma non carburante). Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. La Nazioni Unite hanno fatto sapere che altri camion potrebbero entrare nella Striscia domenica, ma non ci sono ancora conferme al riguardo. – L'esercito israeliano ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Non è chiaro se questa nuova e più intensa operazione di attacco faccia parte dell'imminente invasione via terra annunciata nei giorni scorsi. – L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. – Nel frattempo Hamas ha detto di aver proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Il governo israeliano ha commentato il comunicato dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas». – Sabato mattina il varco di Rafah ha riaperto e i primi camion con gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza. Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche (ma non carburante). Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. La Nazioni Unite hanno fatto sapere che altri camion potrebbero entrare nella Striscia domenica, ma non ci sono ancora conferme al riguardo. – L'esercito israeliano ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Non è chiaro se questa nuova e più intensa operazione di attacco faccia parte dell'imminente invasione via terra annunciata nei giorni scorsi. – L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. – Nel frattempo Hamas ha detto di aver proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Il governo israeliano ha commentato il comunicato dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas».

Più di 2.000 israeliani ultraortodossi vogliono fare il servizio militare Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che più di 2.000 israeliani ultraortodossi hanno chiesto di fare volontariamente il servizio militare. In Israele il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte dei cittadini, ma gli ebrei ultraortodossi ne sono esonerati. Israele prevede un servizio militare obbligatorio per tutti i propri cittadini al compimento del 18° anno di età: dura 2 anni e otto mesi per gli uomini e 2 anni per le donne. L'obbligo coinvolge anche i cittadini israeliani all'estero e quelli con doppio passaporto, ma non riguarda i cittadini di etnia araba e prevede esenzioni per motivi fisici, psicologici o religiosi: una delle esenzioni più contestate è appunto quella che riguarda gli ebrei ultraortodossi, che non svolgono il servizio militare in base a una legge del 1999. Al termine del servizio militare uomini e donne possono ottenere l'esenzione definitiva dagli obblighi militari o, più spesso, essere inseriti nelle liste dei riservisti. In questo articolo abbiamo spiegato come funziona il sistema dei riservisti:

Sabato sera l'esercito israeliano ha detto di aver effettuato un attacco contro un gruppo di persone che avrebbero tentato di lanciare missili anticarro dal Libano verso il territorio israeliano nelle vicinanze della città di Shlomi.

La procura svizzera sta indagando su possibili finanziamenti ad Hamas provenienti dalla Svizzera Il procuratore generale della Svizzera, Stefan Blättler, ha detto che le autorità del paese stanno conducendo un'indagine sulla possibilità che Hamas abbia ricevuto fondi provenienti dalla Svizzera. Le indagini sarebbero iniziate qualche settimana fa, prima dell'attacco condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre: dato che in Svizzera Hamas non è considerata un'organizzazione terroristica, l'obiettivo dell'indagine è di stabilire se i presunti versamenti violino le leggi anti-terrorismo. Blättler non ha fornito ulteriori dettagli sull'indagine, che è ancora in corso. Di recente il Consiglio federale, il governo svizzero, si è detto favorevole a dichiarare Hamas un'organizzazione terroristica, e sta valutando le modalità legali per farlo.

Abu Ubaida, portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che sabato il gruppo ha proposto di liberare altri due ostaggi, ma che Israele avrebbe rifiutato la proposta. Abu Ubaida ha detto che la proposta di liberazione sarebbe stata fatta al Qatar, che venerdì aveva mediato la liberazione delle cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan, ma non ha specificato il motivo del rifiuto, né se il gruppo abbia chiesto qualcosa in cambio a Israele. Il governo israeliano ha commentato le parole di Abu Ubaida dicendo che non intende rispondere «alle bugie della propaganda di Hamas» e che continuerà «a fare tutto il possibile per riportare tutti gli ostaggi e i dispersi a casa».

La visita di Giorgia Meloni in Israele Durante la sua visita a Tel Aviv la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha detto di essere andata in Israele per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano a Netanyahu e per dirgli «che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri».

Domenica potrebbero arrivare altri aiuti umanitari Sabato il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto nel corso di un'intervista che domenica potrebbero arrivare nuovi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Per ora sono stati fatti passare dal varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia e l'Egitto, 20 camion con cibo, acqua e medicinali (non carburante). È un numero giudicato ampiamente insufficiente per soddisfare i bisogni della popolazione della Striscia (secondo le Nazioni Unite servirebbero 100 camion al giorno). Griffiths ha detto che ci sarebbero trattative in corso tra Israele ed Egitto per permettere il passaggio di altri 20 o 30 camion già domenica. Al momento, comunque, non ci sono conferme al riguardo.

Dopo essere stata in Egitto per partecipare al "Summit per la Pace", la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Tel Aviv, in Israele, dove ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Al momento i due non hanno fatto dichiarazioni.

Israele aumenterà gli attacchi sulla Striscia di Gaza Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che da oggi Israele intensificherà gli attacchi sulla Striscia di Gaza, senza però specificare quando dovrebbe avvenire l'annunciata invasione via terra. «Dobbiamo entrare nella prossima fase della guerra nelle migliori condizioni. [...] Da oggi stiamo aumentando i bombardamenti e riducendo al minimo il pericolo».

L'esercito israeliano ha detto che dal 7 ottobre ha registrato circa 550 lanci di razzi falliti da parte di Hamas. Secondo l'esercito israeliani i razzi, destinati ad arrivare in territorio israeliano, sarebbero invece caduti nella Striscia di Gaza. L'esercito ha anche pubblicato una mappa che mostra i punti in cui i razzi sarebbero caduti, quasi tutti vicino al confine con Israele.

Un soldato israeliano di pattuglia davanti a una casa danneggiata dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Kissufim, nel sud di Israele (AP Photo/Francisco Seco) Un soldato israeliano di pattuglia davanti a una casa danneggiata dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Kissufim, nel sud di Israele (AP Photo/Francisco Seco)

Gran parte dei civili uccisi da Hamas è stata identificata La polizia israeliana ha fatto sapere che dei 1.033 corpi di civili che sono stati trovati dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, 765 sono stati identificati. Rappresentano il 74 per cento di tutti i civili uccisi. Per diversi di loro l'identificazione è stata molto complicata a causa delle condizioni dei cadaveri (in molti casi erano carbonizzati e difficilmente riconoscibili). A questi civili vanno aggiunti circa 300 soldati israeliani uccisi nei combattimenti con Hamas.

La grande manifestazione pro-Palestina a Londra Sabato a Londra c'è stata una grande manifestazione in sostegno alla Palestina, a cui secondo la polizia hanno partecipato circa 100mila persone. Si tratta di una delle manifestazioni più grandi organizzate in Occidente dall'attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre, e dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime settimane si sono tenute manifestazioni in diverse città europee e americane, fra cui Roma e Milano. In Francia le manifestazioni pro-Palestina sono state vietate, e a Berlino la polizia ne ha vietata una prevista per domani. Contemporaneamente a Londra si è tenuta anche un'altra manifestazione, a cui ha partecipato un centinaio di persone: una di loro ha tenuto un discorso in arabo, e c'erano vari striscioni che dicevano «eserciti islamici, soccorrete il popolo palestinese». La manifestazione è stata pacifica, e secondo quanto riferito dalla polizia è stata arrestata una sola persona, in merito a fatti avvenuti una settimana prima. Un manifestante, salito sul tetto di uno dei famosi autobus a due piani di Londra, è stato accompagnato a terra dalle forze dell'ordine. La polizia in precedenza aveva avvisato che manifestare sostegno per Hamas, considerata un'organizzazione terroristica in Regno Unito, è un crimine che comporta l'arresto.

Un camion con aiuti umanitari al varco di Rafah AP Photo/Fatima Shbair Un camion con aiuti umanitari al varco di Rafah AP Photo/Fatima Shbair

Cosa vuol dire fare giornalismo nella Striscia di Gaza Dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, nessun giornalista internazionale può entrare nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano ha immediatamente chiuso l'unico varco che era utilizzabile in passato dai giornalisti per entrare nella Striscia, quello di Erez. Sono rimasti solo i giornalisti palestinesi a raccontare i bombardamenti israeliani, l'evacuazione del nord dell'area, l'emergenza umanitaria e in generale la molto complessa vita quotidiana di 2,3 milioni di persone che abitano nella Striscia. Ma lo fanno tra moltissime difficoltà. Lo abbiamo raccontato qui:

Antony Blinken ha chiesto che il varco di Rafah rimanga aperto Sabato il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha pubblicato una dichiarazione in cui ha chiesto a Israele e Egitto di collaborare affinché il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra tra Egitto e Striscia di Gaza, resti aperto anche nei prossimi giorni. Oggi il varco è stato aperto per permettere il passaggio di 20 camion che trasportavano aiuti umanitari (giudicati ampiamente insufficienti per i bisogni della popolazione di Gaza). «Esortiamo tutte le parti a mantenere aperto il varco di Rafah per consentire il continuo trasporto degli aiuti, che è imperativo per il benessere della popolazione di Gaza. Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire nella fornitura di questi aiuti», ha detto Blinken.

Le persone uccise nella Striscia di Gaza Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il numero delle persone uccise nella Striscia dai bombardamenti israeliani: sono almeno 4.385, di cui 1.756 minori e 976 donne. Sono numeri verosimili ma al momento non verificabili in modo indipendente. I feriti, secondo il ministero, sono invece 13.561.

Il discorso di Giorgia Meloni al "Summit per la Pace" Al Cairo, in Egitto, si è svolta una riunione chiamata "Summit per la Pace" tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di altre zone del mondo, per discutere possibili soluzioni del conflitto tra Israele e Hamas. Tra gli altri c'era anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha detto: «Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. E il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di un'iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva dei due popoli e due Stati. Una soluzione che deve essere concreta e deve, a mio avviso, avere una tempistica definita. Il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una Nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all'esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l'Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario».

Getty/Ahmad Hasaballah Persone in attesa dell'apertura del varco di Rafah per uscire dalla Striscia di Gaza Getty/Ahmad Hasaballah Getty/Ahmad Hasaballah Persone in attesa dell'apertura del varco di Rafah per uscire dalla Striscia di Gaza Getty/Ahmad Hasaballah

L'esercito israeliano dice che si sta preparando all'invasione via terra della Striscia di Gaza Sabato l'esercito israeliano ha diffuso un comunicato in cui ha detto che sta continuando a prepararsi per un'invasione via terra della Striscia di Gaza, un'operazione annunciata già nei giorni scorsi ma di cui per ora non si sa con precisione quando comincerà. L'esercito ha detto di aver schierato decine di migliaia di soldati al confine di Gaza negli ultimi giorni, e ha diffuso un video che mostra le truppe che si addestrano in vista dell'invasione.

Un uomo palestinese cammina tra i palazzi distrutti dai bombardamenti israeliani a Al Zahra, poco lontano da Gaza AP Photo/Ali Mahmoud Un uomo palestinese cammina tra i palazzi distrutti dai bombardamenti israeliani a Al Zahra, poco lontano da Gaza AP Photo/Ali Mahmoud

Proteste a favore del popolo palestinese a Roma AP Photo/Gregorio Borgia AP Photo/Gregorio Borgia Proteste a favore del popolo palestinese a Roma AP Photo/Gregorio Borgia AP Photo/Gregorio Borgia

Il "Summit per la Pace" al Cairo Si sta tenendo al Cairo, in Egitto, il "Summit per la Pace": una riunione tra i leader e i rappresentanti dei governi di molti paesi del Medio Oriente, dell'Unione Europea e di

Uno dei 20 camion entrati nella Striscia di Gaza non aveva cibo, acqua e medicinali, a differenza di tutti gli altri: era carico di bare. Da quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia di Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, nella Striscia sono state uccise diverse migliaia di persone. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute di Hamas (al momento inverificabili benché plausibili) sarebbero più di 4mila. Uno dei 20 camion entrati nella Striscia di Gaza non aveva cibo, acqua e medicinali, a differenza di tutti gli altri: era carico di bare. Da quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia di Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, nella Striscia sono state uccise diverse migliaia di persone. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute di Hamas (al momento inverificabili benché plausibili) sarebbero più di 4mila.

Come vanno le evacuazioni degli ospedali nel nord di Gaza Un funzionario dell'esercito israeliano ha detto al Times of Israel come stanno andando le evacuazioni degli ospedali nel nord della Striscia di Gaza: su 20 ospedali nel nord (altri dieci sono tra il centro e il sud della Striscia), 6 sono stati evacuati. Altri 10 non lo hanno ancora fatto ma non si sono opposti, mentre 4 si sono rifiutati. Il funzionario ha accusato Hamas di usare gli ospedali come rifugi e basi militari, «perché sanno che sono luoghi sensibili e che eviteremo di attaccarli». Ormai più di una settimana fa Israele aveva ordinato l'evacuazione di tutto il nord della Striscia di Gaza: centinaia di migliaia di persone sono partite verso sud, mentre altre hanno deciso di rimanere. Hamas aveva invece dato alla popolazione del nord l'ordine contrario, cioè di restare nelle proprie abitazioni. Per gli ospedali la situazione è ancora più complessa: ci sono pazienti che non si possono spostare e moltissime persone rimaste senza casa per via dei bombardamenti israeliani che li usano come rifugi. Quelli che si sono rifiutati di evacuare hanno fatto notare in più occasioni che finché una parte della popolazione resterà nel nord gli ospedali della zona avranno il dovere di restare operativi per garantire l'assistenza necessaria. Un funzionario dell'esercito israeliano ha detto al Times of Israel come stanno andando le evacuazioni degli ospedali nel nord della Striscia di Gaza: su 20 ospedali nel nord (altri dieci sono tra il centro e il sud della Striscia), 6 sono stati evacuati. Altri 10 non lo hanno ancora fatto ma non si sono opposti, mentre 4 si sono rifiutati. Il funzionario ha accusato Hamas di usare gli ospedali come rifugi e basi militari, «perché sanno che sono luoghi sensibili e che eviteremo di attaccarli». Ormai più di una settimana fa Israele aveva ordinato l'evacuazione di tutto il nord della Striscia di Gaza: centinaia di migliaia di persone sono partite verso sud, mentre altre hanno deciso di rimanere. Hamas aveva invece dato alla popolazione del nord l'ordine contrario, cioè di restare nelle proprie abitazioni. Per gli ospedali la situazione è ancora più complessa: ci sono pazienti che non si possono spostare e moltissime persone rimaste senza casa per via dei bombardamenti israeliani che li usano come rifugi. Quelli che si sono rifiutati di evacuare hanno fatto notare in più occasioni che finché una parte della popolazione resterà nel nord gli ospedali della zona avranno il dovere di restare operativi per garantire l'assistenza necessaria.

Gli ostaggi detenuti da Hamas sarebbero almeno 210, secondo l'esercito israeliano L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, ha detto che le famiglie delle 210 persone sono state tutte avvisate e che il numero potrebbe anche essere più grande: l'esercito sta ancora indagando su altre persone che risultano disperse. L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano tenute in ostaggio da Hamas: sarebbero 210. Fino a ieri la stima diffusa dall'esercito era di 203 persone. Nel numero aggiornato non sono comprese le due donne statunitensi liberate ieri sera da Hamas. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, ha detto che le famiglie delle 210 persone sono state tutte avvisate e che il numero potrebbe anche essere più grande: l'esercito sta ancora indagando su altre persone che risultano disperse.

Un camion di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza attraversa il varco di Rafah AP Photo/Mohammed Asad Un camion di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza attraversa il varco di Rafah AP Photo/Mohammed Asad

Il governo israeliano ha detto ai suoi cittadini di andarsene da Egitto e Giordania Il governo israeliano ha diffuso un comunicato in cui chiede ai suoi cittadini che si trovano in Egitto e in Giordania di lasciare i due paesi «al più presto», e a tutti gli altri ha raccomandato di non andarci. La richiesta di evacuazione è arrivata dopo giorni di intense proteste anti-israeliane in diversi paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto e Giordania. Il governo israeliano ha diffuso un comunicato in cui chiede ai suoi cittadini che si trovano in Egitto e in Giordania di lasciare i due paesi «al più presto», e a tutti gli altri ha raccomandato di non andarci. La richiesta di evacuazione è arrivata dopo giorni di intense proteste anti-israeliane in diversi paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto e Giordania.

A cosa servono i camion vuoti dentro la Striscia Dentro la Striscia di Gaza ci sono dei camion più piccoli, vuoti, su cui dovrà essere trasferito il carico dai camion che sono entrati. Saranno questi camion che si trovano nel lato palestinese a gestire la distribuzione degli aiuti all'interno della Striscia. AP Photo/Hatem Ali Dentro la Striscia di Gaza ci sono dei camion più piccoli, vuoti, su cui dovrà essere trasferito il carico dai camion che sono entrati. Saranno questi camion che si trovano nel lato palestinese a gestire la distribuzione degli aiuti all'interno della Striscia. AP Photo/Hatem Ali

L'ingresso del primo camion di aiuti nella Striscia di Gaza: oltre agli operatori umanitari, ai giornalisti e ai lavoratori del varco c'erano alcune decine di persone egiziane che erano lì per manifestare il proprio sostegno agli abitanti della Striscia. L'ingresso del primo camion di aiuti nella Striscia di Gaza: oltre agli operatori umanitari, ai giornalisti e ai lavoratori del varco c'erano alcune decine di persone egiziane che erano lì per manifestare il proprio sostegno agli abitanti della Striscia.

In Egitto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, monitora la situazione mentre i primi camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images Camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah dall'Egitto per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images In Egitto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, monitora la situazione mentre i primi camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images Camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah dall'Egitto per entrare nella Striscia di Gaza Mahmoud Khaled/Getty Images

Cosa c'è nei 4 camion dell'OMS L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il Mediterraneo orientale ha confermato che tra i camion entrati dall'Egitto nella Striscia di Gaza ce ne sono quattro suoi. Tra le altre cose i camion trasportano strumentazioni sufficienti per soccorrere 1.200 persone che hanno subito traumi, farmaci per malattie croniche per 1.500 persone e forniture mediche di base per 300mila persone. L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il Mediterraneo orientale ha confermato che tra i camion entrati dall'Egitto nella Striscia di Gaza ce ne sono quattro suoi. Tra le altre cose i camion trasportano strumentazioni sufficienti per soccorrere 1.200 persone che hanno subito traumi, farmaci per malattie croniche per 1.500 persone e forniture mediche di base per 300mila persone.

Stanno entrando i primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza Il varco di Rafah ha riaperto e dai video disponibili sembra che i primi camion con gli aiuti umanitari stiano entrando nella Striscia di Gaza. Mercoledì Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche. Non è chiaro per quanto tempo il varco rimarrà aperto. Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia. Il varco di Rafah ha riaperto e dai video disponibili sembra che i primi camion con gli aiuti umanitari stiano entrando nella Striscia di Gaza. Mercoledì Israele, Egitto e Stati Uniti avevano trovato un accordo per far entrare nel territorio della Striscia 20 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui scorte di acqua, cibo e forniture mediche. Non è chiaro per quanto tempo il varco rimarrà aperto. Secondo moltissimi osservatori il materiale a bordo dei 20 convogli sarà comunque insufficiente a migliorare in modo significativo la situazione delle persone palestinesi che si trovano nella Striscia.

Nella notte l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha pubblicato una foto di Judith e Natalie Raanan, le due cittadine statunitensi (madre e figlia) rilasciate venerdì sera da Hamas, mentre parlano al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nella notte l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha pubblicato una foto di Judith e Natalie Raanan, le due cittadine statunitensi (madre e figlia) rilasciate venerdì sera da Hamas, mentre parlano al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

L'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice che il varco di Rafah riaprirà alle 10 (le 9 in Italia) Il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega la Striscia di Gaza con l'esterno, al confine con l'Egitto, potrebbe riaprire entro breve: l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice di aver avuto informazioni che succederà alle 10 ora locale, quindi alle 9 italiane, tra meno di mezz'ora. Non è chiaro se la riapertura coinciderà con l'ingresso dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, o con l'uscita di alcune persone: da giorni nella zona del varco, dal lato della Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono radunate nella speranza di poter uscire non appena fosse stato riaperto. Molti sono cittadini stranieri o palestinesi con doppio passaporto, incoraggiati negli ultimi giorni anche dalle ambasciate dei propri paesi ad avvicinarsi al varco, che potrebbe rimanere aperto per un periodo di tempo breve. «Prevediamo, in caso di apertura del passaggio, che molte persone cercheranno di attraversarlo», ha detto in un comunicato l'ambasciata statunitense in Israele. «I cittadini statunitensi che tenteranno di entrare in Egitto dovranno aspettarsi un ambiente potenzialmente caotico e disordinato su entrambi i lati del varco». Il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega la Striscia di Gaza con l'esterno, al confine con l'Egitto, potrebbe riaprire entro breve: l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele dice di aver avuto informazioni che succederà alle 10 ora locale, quindi alle 9 italiane, tra meno di mezz'ora. Non è chiaro se la riapertura coinciderà con l'ingresso dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, o con l'uscita di alcune persone: da giorni nella zona del varco, dal lato della Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono radunate nella speranza di poter uscire non appena fosse stato riaperto. Molti sono cittadini stranieri o palestinesi con doppio passaporto, incoraggiati negli ultimi giorni anche dalle ambasciate dei propri paesi ad avvicinarsi al varco, che potrebbe rimanere aperto per un periodo di tempo breve. «Prevediamo, in caso di apertura del passaggio, che molte persone cercheranno di attraversarlo», ha detto in un comunicato l'ambasciata statunitense in Israele. «I cittadini statunitensi che tenteranno di entrare in Egitto dovranno aspettarsi un ambiente potenzialmente caotico e disordinato su entrambi i lati del varco».

I camion in fila davanti al varco di Rafah Dalle immagini satellitari si vedono bene le decine di camion in fila davanti al lato egiziano del varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza che è l'unico passaggio via terra attivo per entrare nella Striscia o uscire (quelli al confine con Israele sono stati tutti chiusi).

Oltre a quelli che si vedono nell'immagine ci sono altre decine di camion di aiuti pronti a entrare nella Striscia, disposti altrove nella strada tra l'aeroporto più vicino e il varco. Planet Labs PBC via AP Dalle immagini satellitari si vedono bene le decine di camion in fila davanti al lato egiziano del varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza che è l'unico passaggio via terra attivo per entrare nella Striscia o uscire (quelli al confine con Israele sono stati tutti chiusi).

Oltre a quelli che si vedono nell'immagine ci sono altre decine di camion di aiuti pronti a entrare nella Striscia, disposti altrove nella strada tra l'aeroporto più vicino e il varco. Planet Labs PBC via AP

A Gaza non sono ancora arrivati i primi aiuti umanitari Nonostante l'accordo raggiunto mercoledì tra Stati Uniti, Israele ed Egitto, il primo carico di aiuti umanitari non è ancora entrato nella Striscia di Gaza. Dovrebbe succedere tra sabato e domenica, secondo le parti che hanno stipulato l'accordo, ma non ci sono ancora certezze definitive. Gli aiuti sarebbero dovuti entrare venerdì, e il ritardo ha diversi motivi: uno è che venerdì la strada in cui dovrebbero passare i camion con gli aiuti era ancora molto danneggiata per via dei bombardamenti israeliani degli ultimi giorni. Un altro è che Egitto e Israele si stanno ancora mettendo d'accordo su come debbano avvenire le ispezioni del carico di aiuti e la loro distribuzione: Israele teme che Hamas possa dirottare gli aiuti e usarli a proprio vantaggio. L'accordo prevede l'ingresso di 20 camion di aiuti, che le organizzazioni umanitarie giudicano decisamente insufficienti: secondo le Nazioni Unite servirebbero 100 camion al giorno. Non è ancora chiaro se dopo il primo carico ci sarà un accordo per inviarne altri. Israele ha messo come clausola dell'accordo che possano entrare solo cibo, acqua e medicinali: non il carburante quindi, che nella Striscia in questo momento servirebbe soprattutto per avere energia elettrica. Nonostante l'accordo raggiunto mercoledì tra Stati Uniti, Israele ed Egitto, il primo carico di aiuti umanitari non è ancora entrato nella Striscia di Gaza. Dovrebbe succedere tra sabato e domenica, secondo le parti che hanno stipulato l'accordo, ma non ci sono ancora certezze definitive. Gli aiuti sarebbero dovuti entrare venerdì, e il ritardo ha diversi motivi: uno è che venerdì la strada in cui dovrebbero passare i camion con gli aiuti era ancora molto danneggiata per via dei bombardamenti israeliani degli ultimi giorni. Un altro è che Egitto e Israele si stanno ancora mettendo d'accordo su come debbano avvenire le ispezioni del carico di aiuti e la loro distribuzione: Israele teme che Hamas possa dirottare gli aiuti e usarli a proprio vantaggio. L'accordo prevede l'ingresso di 20 camion di aiuti, che le organizzazioni umanitarie giudicano decisamente insufficienti: secondo le Nazioni Unite servirebbero 100 camion al giorno. Non è ancora chiaro se dopo il primo carico ci sarà un accordo per inviarne altri. Israele ha messo come clausola dell'accordo che possano entrare solo cibo, acqua e medicinali: non il carburante quindi, che nella Striscia in questo momento servirebbe soprattutto per avere energia elettrica.

La situazione a fine giornata – La notizia principale della giornata è stata la liberazione di due cittadine statunitensi tenute in ostaggio da Hamas, Judith e Natalie Raanan. Sono i primi ostaggi che Hamas libera dall'attacco compiuto il 7 ottobre, e la liberazione è avvenuta grazie alla mediazione del Qatar. Hamas ha detto di essere disponibile a trattare per liberare altri ostaggi (sono 201 al momento) ma non è chiaro quali siano le condizioni che pone. – Il varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra Egitto e Striscia di Gaza, è ancora chiuso, e i camion che traportano aiuti umanitari per i palestinesi sono ancora fermi. I negoziati tra Egitto, Israele e Stati Uniti per permettere l'ingresso nella Striscia dei primi 20 camion stanno procedendo molto lentamente. Il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto venerdì che le consegne dovrebbero iniziare «più o meno entro un giorno». Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto venerdì sera che i primi 20 camion potranno passare «nelle prossime 24 o 48 ore». – Venerdì proprio al varco di Rafah è andato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres che ha chiesto l'immediata riapertura del passaggio: «Siamo davanti a un paradosso: dietro a questo muro ci sono due milioni di persone che stanno soffrendo enormemente, senza acqua, senza cibo, senza medicine e senza carburante», ha detto in una conferenza stampa. – La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha detto che le forze armate israeliane hanno chiesto di evacuare l'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita più di 400 pazienti, oltre a circa 12mila palestinesi sfollati che hanno trovato riparo lì dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. La Mezzaluna Rossa palestinese sostiene che non sia possibile, e ha chiesto alla comunità internazionale di attivarsi per impedirlo. – La notizia principale della giornata è stata la liberazione di due cittadine statunitensi tenute in ostaggio da Hamas, Judith e Natalie Raanan. Sono i primi ostaggi che Hamas libera dall'attacco compiuto il 7 ottobre, e la liberazione è avvenuta grazie alla mediazione del Qatar. Hamas ha detto di essere disponibile a trattare per liberare altri ostaggi (sono 201 al momento) ma non è chiaro quali siano le condizioni che pone. – Il varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra Egitto e Striscia di Gaza, è ancora chiuso, e i camion che traportano aiuti umanitari per i palestinesi sono ancora fermi. I negoziati tra Egitto, Israele e Stati Uniti per permettere l'ingresso nella Striscia dei primi 20 camion stanno procedendo molto lentamente. Il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto venerdì che le consegne dovrebbero iniziare «più o meno entro un giorno». Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto venerdì sera che i primi 20 camion potranno passare «nelle prossime 24 o 48 ore». – Venerdì proprio al varco di Rafah è andato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres che ha chiesto l'immediata riapertura del passaggio: «Siamo davanti a un paradosso: dietro a questo muro ci sono due milioni di persone che stanno soffrendo enormemente, senza acqua, senza cibo, senza medicine e senza carburante», ha detto in una conferenza stampa. – La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha detto che le forze armate israeliane hanno chiesto di evacuare l'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita più di 400 pazienti, oltre a circa 12mila palestinesi sfollati che hanno trovato riparo lì dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. La Mezzaluna Rossa palestinese sostiene che non sia possibile, e ha chiesto alla comunità internazionale di attivarsi per impedirlo.

La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha pubblicato un video che mostra la situazione di sovraffollamento nell'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita oltre 400 pazienti, e più di 12mila palestinesi sfollati che si sono riparati nella struttura dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. Nella serata di venerdì l'esercito israeliano ha chiesto di far evacuare l'ospedale, ma la Mezzaluna Rossa palestinese sostiene che non sia possibile, e ha chiesto alla comunità internazionale di attivarsi per impedirlo. La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha pubblicato un video che mostra la situazione di sovraffollamento nell'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita oltre 400 pazienti, e più di 12mila palestinesi sfollati che si sono riparati nella struttura dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. Nella serata di venerdì l'esercito israeliano ha chiesto di far evacuare l'ospedale, ma la Mezzaluna Rossa palestinese sostiene che non sia possibile, e ha chiesto alla comunità internazionale di attivarsi per impedirlo.

Hamas ha pubblicato un comunicato in cui ha detto di essere al lavoro «con tutti i mediatori» per liberare altri ostaggi, ma solo se ci saranno le «adeguate condizioni di sicurezza» per farlo. Il comunicato è piuttosto scarno e criptico, e non è chiaro quali siano le condizioni che Hamas pone, se l'interruzione dei bombardamenti israeliani o se un'assicurazione da parte di Israele che non invaderà via terra la Striscia di Gaza. Hamas ha pubblicato un comunicato in cui ha detto di essere al lavoro «con tutti i mediatori» per liberare altri ostaggi, ma solo se ci saranno le «adeguate condizioni di sicurezza» per farlo. Il comunicato è piuttosto scarno e criptico, e non è chiaro quali siano le condizioni che Hamas pone, se l'interruzione dei bombardamenti israeliani o se un'assicurazione da parte di Israele che non invaderà via terra la Striscia di Gaza.

La prima foto di Judith e Natalie Raanan dopo la liberazione I media israeliani hanno pubblicato la prima foto delle cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan dopo essere state liberate da Hamas venerdì sera. Nella foto le due donne sono insieme ad alcuni militari dell'esercito statunitense e a Gal Hirsch, il coordinatore delle operazioni per cercare di recuperare le persone rapite da Hamas. I media israeliani hanno pubblicato la prima foto delle cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan dopo essere state liberate da Hamas venerdì sera. Nella foto le due donne sono insieme ad alcuni militari dell'esercito statunitense e a Gal Hirsch, il coordinatore delle operazioni per cercare di recuperare le persone rapite da Hamas.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato della liberazione da parte di Hamas delle due cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan. Ha detto che le due donne sono al sicuro in Israele, ma non ha comunicato dettagli sulle loro condizioni. Ha aggiunto che attualmente dieci cittadini statunitensi risultano dispersi, ma non ha specificato quanti di questi siano in ostaggio. A proposito delle trattative per la liberazione delle due donne ha confermato il ruolo avuto dal Qatar, che ha fatto da mediatore con Hamas. Ha ringraziato il governo qatariota, ma non ha fornito maggiori informazioni su come le trattative si sono svolte. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato della liberazione da parte di Hamas delle due cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan. Ha detto che le due donne sono al sicuro in Israele, ma non ha comunicato dettagli sulle loro condizioni. Ha aggiunto che attualmente dieci cittadini statunitensi risultano dispersi, ma non ha specificato quanti di questi siano in ostaggio. A proposito delle trattative per la liberazione delle due donne ha confermato il ruolo avuto dal Qatar, che ha fatto da mediatore con Hamas. Ha ringraziato il governo qatariota, ma non ha fornito maggiori informazioni su come le trattative si sono svolte.

L'esercito israeliano ha detto che sta effettuando alcuni attacchi aerei nel sud del Libano contro basi di Hezbollah, gruppo radicale islamista vicino ad Hamas, in risposta ad attacchi missilistici compiuti oggi dal gruppo nel nord di Israele. L'esercito israeliano ha detto che sta effettuando alcuni attacchi aerei nel sud del Libano contro basi di Hezbollah, gruppo radicale islamista vicino ad Hamas, in risposta ad attacchi missilistici compiuti oggi dal gruppo nel nord di Israele.

Judith e Natalie Raanan sono state liberate e si trovano in Israele Gal Hirsch, ex generale dell’esercito israeliano e coordinatore delle operazioni per cercare di recuperare le persone rapite da Hamas, ha confermato la liberazione di Judith e Natalie Raanan. Ha detto che le due cittadine statunitensi sono state prese in custodia dall'esercito al confine della Striscia di Gaza e che ora stanno andando in una base militare nel centro del paese. Al momento non sono stati comunicati maggiori dettagli su come è andata la liberazione e che ruolo abbia avuto il Qatar nelle trattative, come sostenuto da Hamas. Judith e Natalie Raanan abitano a Evanston, nell'Illinois, e nelle scorse settimane erano andate in Israele per festeggiare l'85° compleanno di un parente. Al momento del rapimento da parte di Hamas si trovavano nel kibbutz di Nahal Oz. Gal Hirsch, ex generale dell’esercito israeliano e coordinatore delle operazioni per cercare di recuperare le persone rapite da Hamas, ha confermato la liberazione di Judith e Natalie Raanan. Ha detto che le due cittadine statunitensi sono state prese in custodia dall'esercito al confine della Striscia di Gaza e che ora stanno andando in una base militare nel centro del paese. Al momento non sono stati comunicati maggiori dettagli su come è andata la liberazione e che ruolo abbia avuto il Qatar nelle trattative, come sostenuto da Hamas. Judith e Natalie Raanan abitano a Evanston, nell'Illinois, e nelle scorse settimane erano andate in Israele per festeggiare l'85° compleanno di un parente. Al momento del rapimento da parte di Hamas si trovavano nel kibbutz di Nahal Oz.

La notizia della liberazione di due ostaggi statunitensi è stata confermata in forma anonima da funzionari del governo statunitense al Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da fonti del governo di Israele a diversi media israeliani le due cittadine statunitensi liberate sono Judith Raanan e sua figlia Natalie: sarebbero state consegnate alla Croce Rossa e starebbero uscendo da Gaza. La notizia della liberazione di due ostaggi statunitensi è stata confermata in forma anonima da funzionari del governo statunitense al Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da fonti del governo di Israele a diversi media israeliani le due cittadine statunitensi liberate sono Judith Raanan e sua figlia Natalie: sarebbero state consegnate alla Croce Rossa e starebbero uscendo da Gaza.

La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha detto che le forze armate israeliane hanno chiesto di evacuare l'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita oltre 400 pazienti, oltre a circa 12mila palestinesi sfollati che hanno trovato riparo lì dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. Gli ospedali in tutta la Striscia di Gaza sono ormai in condizioni critiche: quelli ancora attivi sono sovraffollati, e mancano moltissimi strumenti essenziali come gli antidolorifici, gli anestetici e i disinfettanti. In alcuni ospedali i medici stanno curando i pazienti per terra e senza anestesia. La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha detto che le forze armate israeliane hanno chiesto di evacuare l'ospedale al Quds, nella città di Gaza. L'ospedale ospita oltre 400 pazienti, oltre a circa 12mila palestinesi sfollati che hanno trovato riparo lì dopo l'inizio dei bombardamenti israeliani. Gli ospedali in tutta la Striscia di Gaza sono ormai in condizioni critiche: quelli ancora attivi sono sovraffollati, e mancano moltissimi strumenti essenziali come gli antidolorifici, gli anestetici e i disinfettanti. In alcuni ospedali i medici stanno curando i pazienti per terra e senza anestesia.

Hamas ha detto di aver liberato due persone statunitensi prese in ostaggio Un portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che il gruppo ha liberato due ostaggi statunitensi per «ragioni umanitarie», grazie alla mediazione del Qatar. Si tratterebbe di due donne, madre e figlia. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Israele o degli Stati Uniti. Fonti interne al governo israeliano però hanno confermato il rilascio a media locali. Secondo una fonte anonima sentita dall'emittente statunitense CNN, le due donne sarebbero state consegnate alla Croce Rossa e starebbero ora uscendo da Gaza, non è chiaro se attraverso il confine con Israele o con l'Egitto. Il rilascio sarebbe avvenuto perché la madre si trova in condizioni di salute precarie. Un portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che il gruppo ha liberato due ostaggi statunitensi per «ragioni umanitarie», grazie alla mediazione del Qatar. Si tratterebbe di due donne, madre e figlia. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Israele o degli Stati Uniti. Fonti interne al governo israeliano però hanno confermato il rilascio a media locali. Secondo una fonte anonima sentita dall'emittente statunitense CNN, le due donne sarebbero state consegnate alla Croce Rossa e starebbero ora uscendo da Gaza, non è chiaro se attraverso il confine con Israele o con l'Egitto. Il rilascio sarebbe avvenuto perché la madre si trova in condizioni di salute precarie.

Hamas ha detto di aver liberato due persone statunitensi prese in ostaggio Un portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che il gruppo ha liberato due ostaggi statunitensi per «ragioni umanitarie», grazie alla mediazione del Qatar. Si tratterebbe di due donne, madre e figlia. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Israele e degli Stati Uniti. Un portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che il gruppo ha liberato due ostaggi statunitensi per «ragioni umanitarie», grazie alla mediazione del Qatar. Si tratterebbe di due donne, madre e figlia. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Israele e degli Stati Uniti.

I negoziati per l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza procedono molto a rilento I negoziati tra Egitto, Israele e Stati Uniti per permettere l'ingresso nella Striscia di Gaza dei primi 20 camion con aiuti umanitari stanno procedendo molto lentamente. Non è del tutto chiaro perché i camion, che sono pronti da giorni sul confine tra Egitto e Gaza, non possano partire. Un ufficiale dell'esercito israeliano ha detto a BBC che ci sono «alcuni problemi in via di risoluzione», e che esistono «buone probabilità» che gli aiuti possano raggiungere Gaza domani (sabato). Il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto venerdì che le consegne dovrebbero iniziare «più o meno entro un giorno». Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto venerdì sera che i primi 20 camion potranno passare «nelle prossime 24 o 48 ore». Nelle ultime settimane il varco di Rafah, l'unico passaggio di frontiera tra l'Egitto e la Striscia di Gaza, è stato danneggiato dai bombardamenti: Biden ha detto che è stato necessario ripavimentare la strada, che era «in condizioni pessime». Secondo fonti diplomatiche citate da vari giornali internazionali, tra cui il New York Times e il Financial Times, sembra che Egitto e Israele non riescano ad accordarsi come organizzare la distribuzione degli aiuti e soprattutto su come ispezionare i convogli che entrano a Gaza, perché l’esercito israeliano teme che possano essere utilizzati per rifornire Hamas di armi. Israele deve inoltre garantire per la distribuzione una zona sicura, che non rischi di essere bombardata. I negoziati tra Egitto, Israele e Stati Uniti per permettere l'ingresso nella Striscia di Gaza dei primi 20 camion con aiuti umanitari stanno procedendo molto lentamente. Non è del tutto chiaro perché i camion, che sono pronti da giorni sul confine tra Egitto e Gaza, non possano partire. Un ufficiale dell'esercito israeliano ha detto a BBC che ci sono «alcuni problemi in via di risoluzione», e che esistono «buone probabilità» che gli aiuti possano raggiungere Gaza domani (sabato). Il responsabile delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha detto venerdì che le consegne dovrebbero iniziare «più o meno entro un giorno». Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto venerdì sera che i primi 20 camion potranno passare «nelle prossime 24 o 48 ore». Nelle ultime settimane il varco di Rafah, l'unico passaggio di frontiera tra l'Egitto e la Striscia di Gaza, è stato danneggiato dai bombardamenti: Biden ha detto che è stato necessario ripavimentare la strada, che era «in condizioni pessime». Secondo fonti diplomatiche citate da vari giornali internazionali, tra cui il New York Times e il Financial Times, sembra che Egitto e Israele non riescano ad accordarsi come organizzare la distribuzione degli aiuti e soprattutto su come ispezionare i convogli che entrano a Gaza, perché l’esercito israeliano teme che possano essere utilizzati per rifornire Hamas di armi. Israele deve inoltre garantire per la distribuzione una zona sicura, che non rischi di essere bombardata.

Ci sono grosse proteste in Egitto In varie città dell'Egitto sono state organizzate proteste contro Israele e a sostegno della popolazione palestinese. Alcune manifestazioni sono state eccezionalmente approvate dal governo del presidente Abdel Fattah al Sisi, che dopo essere entrato in carica, nel 2014, aveva sostanzialmente vietato l'organizzazione di eventi simili. Alcune manifestazioni però si sono svolte anche in luoghi non approvati dal governo, come piazza Tahrir nella capitale Il Cairo, dove ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Ci sono state proteste contro Israele anche in varie città della Turchia, tra cui Ankara e Istanbul, ma tutte si sono svolte in modo relativamente pacifico. Proteste contro Israele al Cairo, in Egitto AP Photo/Amr Nabil Proteste contro Israele al Cairo, in Egitto AP Photo/Amr Nabil In varie città dell'Egitto sono state organizzate proteste contro Israele e a sostegno della popolazione palestinese. Alcune manifestazioni sono state eccezionalmente approvate dal governo del presidente Abdel Fattah al Sisi, che dopo essere entrato in carica, nel 2014, aveva sostanzialmente vietato l'organizzazione di eventi simili. Alcune manifestazioni però si sono svolte anche in luoghi non approvati dal governo, come piazza Tahrir nella capitale Il Cairo, dove ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Ci sono state proteste contro Israele anche in varie città della Turchia, tra cui Ankara e Istanbul, ma tutte si sono svolte in modo relativamente pacifico. Proteste contro Israele al Cairo, in Egitto AP Photo/Amr Nabil Proteste contro Israele al Cairo, in Egitto AP Photo/Amr Nabil

«Siamo davanti a un paradosso» Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha tenuto una conferenza stampa in Egitto nei pressi del varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega l'Egitto alla Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni sul lato egiziano del confine si sono create lunghe code di camion con aiuti umanitari per le persone della Striscia, ma al momento il passaggio è chiuso e non è certo quando riaprirà. «Siamo davanti a un paradosso: dietro a questo muro ci sono due milioni di persone che stanno soffrendo enormemente, senza acqua, senza cibo, senza medicine e senza carburante», ha detto Guterres, aggiungendo che i convogli con gli aiuti umanitari presenti sulla parte egiziana del confine rappresentano «la differenza tra la vita e la morte» per moltissime persone nella Striscia. «Dobbiamo farli muovere il più velocemente possibile». Guterres ha detto anche che le Nazioni Unite stanno lavorando con l'Egitto, Israele e gli Stati Uniti per permettere l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha tenuto una conferenza stampa in Egitto nei pressi del varco di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega l'Egitto alla Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni sul lato egiziano del confine si sono create lunghe code di camion con aiuti umanitari per le persone della Striscia, ma al momento il passaggio è chiuso e non è certo quando riaprirà. «Siamo davanti a un paradosso: dietro a questo muro ci sono due milioni di persone che stanno soffrendo enormemente, senza acqua, senza cibo, senza medicine e senza carburante», ha detto Guterres, aggiungendo che i convogli con gli aiuti umanitari presenti sulla parte egiziana del confine rappresentano «la differenza tra la vita e la morte» per moltissime persone nella Striscia. «Dobbiamo farli muovere il più velocemente possibile». Guterres ha detto anche che le Nazioni Unite stanno lavorando con l'Egitto, Israele e gli Stati Uniti per permettere l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

I funerali delle persone uccise dal bombardamento sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia AP Photo/Abed Khaled Familiari partecipano ai funerali delle persone uccise dal bombardamento sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia AP Photo/Abed Khaled I funerali delle persone uccise dal bombardamento sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia AP Photo/Abed Khaled Familiari partecipano ai funerali delle persone uccise dal bombardamento sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia AP Photo/Abed Khaled

Il governo degli Stati Uniti vuole stanziare miliardi di dollari in aiuti per Israele e per l'Ucraina Il governo degli Stati Uniti ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti da 105 miliardi di dollari (quasi 100 miliardi di euro) da destinare principalmente all'Ucraina, a Israele e al rafforzamento delle misure di sicurezza sul confine tra Messico e Stati Uniti. Secondo il New York Times, il pacchetto prevederebbe 10,6 miliardi di dollari in aiuti militari per Israele, e oltre 61 miliardi di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. «Questi conflitti possono sembrare lontani da noi, ma l'esito di queste lotte per la democrazia e contro il terrorismo sono fondamentali per la sicurezza degli statunitensi», ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Non è detto che il pacchetto venga approvato, a causa soprattutto delle divisioni interne e delle difficoltà del Congresso, che da oltre due settimane sta provando a eleggere un nuovo speaker (ossia una sorta di presidente). Il governo degli Stati Uniti ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti da 105 miliardi di dollari (quasi 100 miliardi di euro) da destinare principalmente all'Ucraina, a Israele e al rafforzamento delle misure di sicurezza sul confine tra Messico e Stati Uniti. Secondo il New York Times, il pacchetto prevederebbe 10,6 miliardi di dollari in aiuti militari per Israele, e oltre 61 miliardi di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. «Questi conflitti possono sembrare lontani da noi, ma l'esito di queste lotte per la democrazia e contro il terrorismo sono fondamentali per la sicurezza degli statunitensi», ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Non è detto che il pacchetto venga approvato, a causa soprattutto delle divisioni interne e delle difficoltà del Congresso, che da oltre due settimane sta provando a eleggere un nuovo speaker (ossia una sorta di presidente).

Le manifestazioni di sostegno per la liberazione degli ostaggi Le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas hanno allestito un lungo tavolo nella piazza vicino al Museo d'arte di Tel Aviv, in Israele. Intorno al tavolo ci sono 203 posti, che rimarranno intenzionalmente vuoti per rappresentare le persone prese in ostaggio dai miliziani. Il tavolo è apparecchiato come se gli invitati dovessero festeggiare l'arrivo dello Shabbat, il giorno sacro per le persone di religione ebraica (il sabato). Un'iniziativa simile è stata organizzata anche a Roma. Leon Neal/Getty Images Alexi J. Rosenfeld/Getty Images Le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas hanno allestito un lungo tavolo nella piazza vicino al Museo d'arte di Tel Aviv, in Israele. Intorno al tavolo ci sono 203 posti, che rimarranno intenzionalmente vuoti per rappresentare le persone prese in ostaggio dai miliziani. Il tavolo è apparecchiato come se gli invitati dovessero festeggiare l'arrivo dello Shabbat, il giorno sacro per le persone di religione ebraica (il sabato). Un'iniziativa simile è stata organizzata anche a Roma. Leon Neal/Getty Images Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Secondo una portavoce delle Nazioni Unite, alcuni palestinesi che negli ultimi giorni si erano spostati dal nord al sud della Striscia di Gaza, come ordinato da Israele, starebbero ritornando verso nord dato che i bombardamenti israeliani stanno colpendo tutto il territorio della Striscia. Ravina Shamdasani, la portavoce, ha detto che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ricevuto varie informazioni di persone intenzionate a ritornare a nord, anche se al momento non ci sono numeri certi. Secondo una portavoce delle Nazioni Unite, alcuni palestinesi che negli ultimi giorni si erano spostati dal nord al sud della Striscia di Gaza, come ordinato da Israele, starebbero ritornando verso nord dato che i bombardamenti israeliani stanno colpendo tutto il territorio della Striscia. Ravina Shamdasani, la portavoce, ha detto che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ricevuto varie informazioni di persone intenzionate a ritornare a nord, anche se al momento non ci sono numeri certi.

Le cose a Gaza vanno sempre peggio Mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati sul lato egiziano del varco di Rafah, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. La rete idrica non funziona praticamente da nessuna parte, e l’unica acqua potabile disponibile è quella messa in vendita da alcuni privati che hanno piccoli impianti di purificazione alimentati da pannelli solari: il costo di quell’acqua però sta aumentando molto, e la maggior parte delle persone non può permettersela. Di fatto, oggi moltissimi residenti di Gaza possono bere quasi soltanto acqua salata e inquinata. Anche la situazione negli ospedali è critica: in quelli ancora attivi mancano moltissimi strumenti essenziali, come gli antidolorifici, gli anestetici e i disinfettanti. In alcuni ospedali i medici stanno curando i pazienti per terra e senza anestesia.

Dopo l'esplosione nell'ospedale di al Ahli, nella città di Gaza, molti pazienti sono stati trasferiti nell'ospedale di al Shifa, il più grande della città. Anche questo però è in situazione di emergenza e le sue scorte di carburante dovrebbero esaurirsi in pochi giorni, a meno che non arrivi qualche rifornimento dall'esterno (al momento ritenuto improbabile, perché Israele rifiuta che tra gli aiuti a Gaza ci sia anche il carburante). I primi cinque camion fermi al varco di Rafah sono proprio di materiale medico: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono «pronti a partire», ma non possono farlo finché non sarà riaperto il varco. Mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati sul lato egiziano del varco di Rafah, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. La rete idrica non funziona praticamente da nessuna parte, e l’unica acqua potabile disponibile è quella messa in vendita da alcuni privati che hanno piccoli impianti di purificazione alimentati da pannelli solari: il costo di quell’acqua però sta aumentando molto, e la maggior parte delle persone non può permettersela. Di fatto, oggi moltissimi residenti di Gaza possono bere quasi soltanto acqua salata e inquinata. Anche la situazione negli ospedali è critica: in quelli ancora attivi mancano moltissimi strumenti essenziali, come gli antidolorifici, gli anestetici e i disinfettanti. In alcuni ospedali i medici stanno curando i pazienti per terra e senza anestesia.

Dopo l'esplosione nell'ospedale di al Ahli, nella città di Gaza, molti pazienti sono stati trasferiti nell'ospedale di al Shifa, il più grande della città. Anche questo però è in situazione di emergenza e le sue scorte di carburante dovrebbero esaurirsi in pochi giorni, a meno che non arrivi qualche rifornimento dall'esterno (al momento ritenuto improbabile, perché Israele rifiuta che tra gli aiuti a Gaza ci sia anche il carburante). I primi cinque camion fermi al varco di Rafah sono proprio di materiale medico: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono «pronti a partire», ma non possono farlo finché non sarà riaperto il varco.

Le persone uccise nella Striscia di Gaza Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il numero delle persone uccise nella Striscia dai bombardamenti israeliani: sarebbero almeno 4.137, con più di 13mila persone ferite. Sono numeri verosimili ma al momento non verificabili in modo indipendente. Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il numero delle persone uccise nella Striscia dai bombardamenti israeliani: sarebbero almeno 4.137, con più di 13mila persone ferite. Sono numeri verosimili ma al momento non verificabili in modo indipendente.

Il ministero degli Esteri russo ha diffuso ai propri cittadini un avviso in cui si chiede di evitare viaggi in Israele, nei territori palestinesi, in Libano e in Giordania. Nell'avviso il ministero dice anche che sta lavorando con le autorità israeliane ed egiziane per assicurare l'uscita dei cittadini russi dalla Striscia di Gaza. Il ministero degli Esteri russo ha diffuso ai propri cittadini un avviso in cui si chiede di evitare viaggi in Israele, nei territori palestinesi, in Libano e in Giordania. Nell'avviso il ministero dice anche che sta lavorando con le autorità israeliane ed egiziane per assicurare l'uscita dei cittadini russi dalla Striscia di Gaza.

Davanti al varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza dove dovrebbero passare gli aiuti per la popolazione della Striscia, si sono radunati molti egiziani per manifestare il proprio sostegno ai palestinesi. Il momento più partecipato è stata la conferenza stampa tenuta lì davanti dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si vede in questa foto: AP Photo/Mohammed Asad Davanti al varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia di Gaza dove dovrebbero passare gli aiuti per la popolazione della Striscia, si sono radunati molti egiziani per manifestare il proprio sostegno ai palestinesi. Il momento più partecipato è stata la conferenza stampa tenuta lì davanti dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si vede in questa foto: AP Photo/Mohammed Asad

Sappiamo qualcosa di più sugli ostaggi di Hamas Le forze armate israeliane hanno diffuso qualche altra informazione sulle 203 persone prese in ostaggio dai miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo l'esercito, più di 20 avrebbero meno di 18 anni, mentre tra 10 e 20 avrebbero più di 60 anni. Inoltre la maggior parte sarebbe ancora viva. Negli ultimi giorni diversi leader di paesi esteri hanno parlato, di persona o a distanza, con le famiglie degli ostaggi per esprimere il proprio sostegno: tra gli altri ci sono il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Le forze armate israeliane hanno diffuso qualche altra informazione sulle 203 persone prese in ostaggio dai miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo l'esercito, più di 20 avrebbero meno di 18 anni, mentre tra 10 e 20 avrebbero più di 60 anni. Inoltre la maggior parte sarebbe ancora viva. Negli ultimi giorni diversi leader di paesi esteri hanno parlato, di persona o a distanza, con le famiglie degli ostaggi per esprimere il proprio sostegno: tra gli altri ci sono il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il ministro della Difesa israeliano dice che Israele non ha intenzione di occupare Gaza Yoav Gallant, il ministro della Difesa israeliano, ha detto che dopo l'eliminazione di Hamas – tutt'altro che scontata, ma più volte dichiarata come obiettivo dai leader politici e militari israeliani – Israele non intende «controllare la vita a Gaza»: quindi che non avrebbe intenzione di occupare la Striscia a lungo termine. Gallant ha detto che la guerra contro Hamas sarà divisa in tre fasi: inizialmente ci sarà una «campagna militare» per «uccidere i miliziani e danneggiare le infrastrutture» del gruppo radicale. I combattimenti continueranno poi con una fase a «minore intensità», e infine verrà creato «un nuovo regime di sicurezza nella Striscia di Gaza», in modo che Israele non ne sia più responsabile. Yoav Gallant, il ministro della Difesa israeliano, ha detto che dopo l'eliminazione di Hamas – tutt'altro che scontata, ma più volte dichiarata come obiettivo dai leader politici e militari israeliani – Israele non intende «controllare la vita a Gaza»: quindi che non avrebbe intenzione di occupare la Striscia a lungo termine. Gallant ha detto che la guerra contro Hamas sarà divisa in tre fasi: inizialmente ci sarà una «campagna militare» per «uccidere i miliziani e danneggiare le infrastrutture» del gruppo radicale. I combattimenti continueranno poi con una fase a «minore intensità», e infine verrà creato «un nuovo regime di sicurezza nella Striscia di Gaza», in modo che Israele non ne sia più responsabile.

Hamas è tante cose insieme Hamas, il gruppo islamista radicale che governa la Striscia di Gaza, è difficilmente riassumibile in un'unica definizione: è un partito, un movimento religioso, un gruppo terroristico, una rete di fondazioni e società: ha un'ala militare e una politica, e il rapporto tra le due è cambiato nel tempo. Soprattutto dopo gli attacchi contro Israele del 7 ottobre, l'idea più diffusa che si ha di Hamas è quella di un'organizzazione terroristica in grado di compiere atti di enorme brutalità contro i civili: in parte è così, e infatti è considerata un'organizzazione terroristica da molti paesi, tra cui Stati Uniti e Unione Europea. Ma ormai da anni Hamas ha anche una presenza molto visibile in Qatar, Turchia, Libano e mantiene uffici in questi paesi, dove ha portavoce ufficiali e dove organizza conferenze e cene di gala. Nelle ultime settimane i suoi leader hanno anche incontrato di persona giornalisti e partecipato a interviste in diversi podcast, un'immagine che si addice poco a quella più comune. Abbiamo approfondito come funziona al suo interno Hamas e le molte cose che fa in questo articolo: Hamas, il gruppo islamista radicale che governa la Striscia di Gaza, è difficilmente riassumibile in un'unica definizione: è un partito, un movimento religioso, un gruppo terroristico, una rete di fondazioni e società: ha un'ala militare e una politica, e il rapporto tra le due è cambiato nel tempo. Soprattutto dopo gli attacchi contro Israele del 7 ottobre, l'idea più diffusa che si ha di Hamas è quella di un'organizzazione terroristica in grado di compiere atti di enorme brutalità contro i civili: in parte è così, e infatti è considerata un'organizzazione terroristica da molti paesi, tra cui Stati Uniti e Unione Europea. Ma ormai da anni Hamas ha anche una presenza molto visibile in Qatar, Turchia, Libano e mantiene uffici in questi paesi, dove ha portavoce ufficiali e dove organizza conferenze e cene di gala. Nelle ultime settimane i suoi leader hanno anche incontrato di persona giornalisti e partecipato a interviste in diversi podcast, un'immagine che si addice poco a quella più comune. Abbiamo approfondito come funziona al suo interno Hamas e le molte cose che fa in questo articolo:

Palestinesi cercano i superstiti tra le macerie dopo un bombardamento sulla città di Gaza AP Photo/Abed Khaled, File Palestinesi cercano i superstiti tra le macerie dopo un bombardamento sulla città di Gaza AP Photo/Abed Khaled, File

Perché gli aiuti umanitari per Gaza sono ancora in attesa Sembra sempre più difficile che il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra tra Egitto e Striscia di Gaza, venga aperto oggi per far entrare gli aiuti umanitari nella Striscia. L'accordo era stato raggiunto tra Stati Uniti, Egitto e Israele mercoledì, ma la situazione è ancora ferma. Secondo fonti diplomatiche del New York Times tra i motivi ci sarebbe il fatto che esistono ancora grossi disaccordi tra Egitto e Israele su come organizzare la distribuzione e soprattutto su come ispezionare i convogli in entrata, perché l’esercito israeliano teme che possano essere utilizzati per rifornire Hamas di armi. Israele deve inoltre garantire per la distribuzione una zona sicura, che non rischi di essere bombardata. Nel frattempo sul posto è arrivato anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: ha detto che la sua organizzazione sta parlando con tutte le parti in causa per chiarire gli aspetti ancora da decidere. Un giornalista di Al Jazeera che è potuto entrare nello spazio di passaggio alla frontiera tra Egitto e Striscia ha detto che ci sono ancora grossi danni sulla strada dove dovrebbero passare i camion con gli aiuti, dovuti ai bombardamenti israeliani degli scorsi giorni. Alcune squadre egiziane sono al lavoro per ripavimentare la strada. Sembra sempre più difficile che il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra tra Egitto e Striscia di Gaza, venga aperto oggi per far entrare gli aiuti umanitari nella Striscia. L'accordo era stato raggiunto tra Stati Uniti, Egitto e Israele mercoledì, ma la situazione è ancora ferma. Secondo fonti diplomatiche del New York Times tra i motivi ci sarebbe il fatto che esistono ancora grossi disaccordi tra Egitto e Israele su come organizzare la distribuzione e soprattutto su come ispezionare i convogli in entrata, perché l’esercito israeliano teme che possano essere utilizzati per rifornire Hamas di armi. Israele deve inoltre garantire per la distribuzione una zona sicura, che non rischi di essere bombardata. Nel frattempo sul posto è arrivato anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: ha detto che la sua organizzazione sta parlando con tutte le parti in causa per chiarire gli aspetti ancora da decidere. Un giornalista di Al Jazeera che è potuto entrare nello spazio di passaggio alla frontiera tra Egitto e Striscia ha detto che ci sono ancora grossi danni sulla strada dove dovrebbero passare i camion con gli aiuti, dovuti ai bombardamenti israeliani degli scorsi giorni. Alcune squadre egiziane sono al lavoro per ripavimentare la strada.

Il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania ha fatto sapere che il numero dei palestinesi uccisi negli scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nur Shams, nel nord-ovest del paese, è salito a 13. Tra questi ci sarebbero anche 5 minorenni. Fino a ieri, giorno in cui gli scontri erano iniziati, si aveva notizia solo di sei persone uccise. Gli scontri sono avvenuti dopo che nella zona era stato ucciso in un'esplosione un agente della polizia di frontiera israeliano, non è chiaro però come i due avvenimenti siano collegati. Il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania ha fatto sapere che il numero dei palestinesi uccisi negli scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nur Shams, nel nord-ovest del paese, è salito a 13. Tra questi ci sarebbero anche 5 minorenni. Fino a ieri, giorno in cui gli scontri erano iniziati, si aveva notizia solo di sei persone uccise. Gli scontri sono avvenuti dopo che nella zona era stato ucciso in un'esplosione un agente della polizia di frontiera israeliano, non è chiaro però come i due avvenimenti siano collegati.

Due operatori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Dall'inizio del recente conflitto tra Israele e Hamas gli operatori dell'UNRWA uccisi sono in tutto 16. Due operatori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Dall'inizio del recente conflitto tra Israele e Hamas gli operatori dell'UNRWA uccisi sono in tutto 16.

Gli aiuti umanitari in attesa di entrare a Gaza non basteranno L'arrivo dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza era previsto per oggi, ma non è ancora chiaro se sarà così. Si sa già però che in ogni caso saranno pochissimi: l'accordo tra Stati Uniti, Israele ed Egitto prevede un singolo passaggio di venti camion, ma secondo le Nazioni Unite ne servirebbero 100 al giorno. L'OMS ha definito la misura «una goccia nell'oceano». Non è chiaro se dopo il primo carico di aiuti ne saranno approvati altri e se entreranno nella Striscia in maniera continuata, anche perché restano ancora molte questioni da risolvere. Le abbiamo spiegate qui: L'arrivo dei primi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza era previsto per oggi, ma non è ancora chiaro se sarà così. Si sa già però che in ogni caso saranno pochissimi: l'accordo tra Stati Uniti, Israele ed Egitto prevede un singolo passaggio di venti camion, ma secondo le Nazioni Unite ne servirebbero 100 al giorno. L'OMS ha definito la misura «una goccia nell'oceano». Non è chiaro se dopo il primo carico di aiuti ne saranno approvati altri e se entreranno nella Striscia in maniera continuata, anche perché restano ancora molte questioni da risolvere. Le abbiamo spiegate qui:

Cosa sappiamo del bombardamento israeliano alla chiesa più antica di Gaza Ci sono ancora diverse informazioni da verificare a proposito del bombardamento israeliano di questa notte sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia. Da quella zona, cioè il nord della Striscia, è sempre più difficile avere informazioni per via dell'evacuazione ordinata giorni fa di Israele, che ha spinto centinaia di migliaia di persone ad andarsene. Per il momento è certo che sia stata bombardata dall'esercito israeliano: dopo le accuse da parte di Hamas è arrivata anche la conferma dello stesso esercito israeliano, che però ha detto di aver solo «danneggiato un muro della chiesa». Alcuni video e foto arrivati dal posto – e verificati da diversi giornali ed esperti – mostrano però danni ben più grandi: Non ci sono certezze sulle persone uccise: Hamas dice che sarebbero almeno 18, ma è un numero da prendere con cautela. L'esercito israeliano ha detto di essere a conoscenza che il bombardamento ha ucciso alcune persone, senza specificare quante, e ha aggiunto che indagherà su quello che è successo. Ci sono anche diversi feriti. In questi giorni decine di persone di diverse religioni si erano rifugiate nella chiesa, e sembra che fossero dentro anche al momento del bombardamento, compresi diversi bambini. L'esercito israeliano ha giustificato il bombardamento dicendo che la chiesa è stata danneggiata mentre veniva attaccato un centro di controllo di Hamas. Ci sono ancora diverse informazioni da verificare a proposito del bombardamento israeliano di questa notte sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia. Da quella zona, cioè il nord della Striscia, è sempre più difficile avere informazioni per via dell'evacuazione ordinata giorni fa di Israele, che ha spinto centinaia di migliaia di persone ad andarsene. Per il momento è certo che sia stata bombardata dall'esercito israeliano: dopo le accuse da parte di Hamas è arrivata anche la conferma dello stesso esercito israeliano, che però ha detto di aver solo «danneggiato un muro della chiesa». Alcuni video e foto arrivati dal posto – e verificati da diversi giornali ed esperti – mostrano però danni ben più grandi: Non ci sono certezze sulle persone uccise: Hamas dice che sarebbero almeno 18, ma è un numero da prendere con cautela. L'esercito israeliano ha detto di essere a conoscenza che il bombardamento ha ucciso alcune persone, senza specificare quante, e ha aggiunto che indagherà su quello che è successo. Ci sono anche diversi feriti. In questi giorni decine di persone di diverse religioni si erano rifugiate nella chiesa, e sembra che fossero dentro anche al momento del bombardamento, compresi diversi bambini. L'esercito israeliano ha giustificato il bombardamento dicendo che la chiesa è stata danneggiata mentre veniva attaccato un centro di controllo di Hamas.

Un soldato israeliano su un veicolo militare vicino al confine con la Striscia di Gaza, mentre saluta alcuni passanti. AP Photo/Francisco Seco Un soldato israeliano su un veicolo militare vicino al confine con la Striscia di Gaza, mentre saluta alcuni passanti. AP Photo/Francisco Seco

Instagram e gli “shadow ban” su Israele e Palestina Su Instagram da giorni moltissimi utenti, soprattutto tra attivisti, giornalisti e altre persone che stanno seguendo la guerra nella Striscia di Gaza, segnalano che i loro post e le loro Storie su Instagram che parlano delle condizioni di estrema difficoltà in cui vivono le persone nei territori palestinesi o che esprimono vicinanza alla causa palestinese ottengono un numero di visualizzazioni e interazioni molto inferiore a quello riservato agli altri loro contenuti. Per questo sospettano che dietro ci sia quello che, tecnicamente, viene chiamato “shadow ban”, una pratica di cui si conoscono solo in parte i dettagli, e comune a tutti i maggiori social network. Ne abbiamo parlato meglio qui: Su Instagram da giorni moltissimi utenti, soprattutto tra attivisti, giornalisti e altre persone che stanno seguendo la guerra nella Striscia di Gaza, segnalano che i loro post e le loro Storie su Instagram che parlano delle condizioni di estrema difficoltà in cui vivono le persone nei territori palestinesi o che esprimono vicinanza alla causa palestinese ottengono un numero di visualizzazioni e interazioni molto inferiore a quello riservato agli altri loro contenuti. Per questo sospettano che dietro ci sia quello che, tecnicamente, viene chiamato “shadow ban”, una pratica di cui si conoscono solo in parte i dettagli, e comune a tutti i maggiori social network. Ne abbiamo parlato meglio qui:

Palestinesi sfollati in un accampamento di tende a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. AP Photo/Fatima Shbair Palestinesi sfollati in un accampamento di tende a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. AP Photo/Fatima Shbair

Quanti soldi danno gli Stati Uniti a Israele? Non è ancora stato comunicato ufficialmente il valore del nuovo pacchetto di aiuti per Israele «senza precedenti» annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma secondo diverse fonti dovrebbe essere di circa 14 miliardi di dollari (circa 13 miliardi di euro). Dalla fine della Seconda guerra mondiale, cioè più o meno da quando Israele esiste (lo stato israeliano fu fondato nel 1948, tre anni dopo la fine della guerra), Israele è stato il maggior beneficiario di aiuti economici in ambito militare da parte degli Stati Uniti: secondo il Congressional Research Service, un istituto che fa ricerche sulle politiche pubbliche del Congresso statunitense, fino a oggi in totale gli sono stati dati 158 miliardi di dollari (circa 150 miliardi di euro). Al di là della guerra in corso, nel 2023 gli Stati Uniti avevano già dato a Israele 3,8 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro circa), che fanno parte di un piano decennale di aiuti accordato dall'ex presidente statunitense Barack Obama. Il piano prevede un finanziamento complessivo di 38 miliardi di dollari dal 2019 al 2028 (quindi 3,8 all'anno). Non è ancora stato comunicato ufficialmente il valore del nuovo pacchetto di aiuti per Israele «senza precedenti» annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma secondo diverse fonti dovrebbe essere di circa 14 miliardi di dollari (circa 13 miliardi di euro). Dalla fine della Seconda guerra mondiale, cioè più o meno da quando Israele esiste (lo stato israeliano fu fondato nel 1948, tre anni dopo la fine della guerra), Israele è stato il maggior beneficiario di aiuti economici in ambito militare da parte degli Stati Uniti: secondo il Congressional Research Service, un istituto che fa ricerche sulle politiche pubbliche del Congresso statunitense, fino a oggi in totale gli sono stati dati 158 miliardi di dollari (circa 150 miliardi di euro). Al di là della guerra in corso, nel 2023 gli Stati Uniti avevano già dato a Israele 3,8 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro circa), che fanno parte di un piano decennale di aiuti accordato dall'ex presidente statunitense Barack Obama. Il piano prevede un finanziamento complessivo di 38 miliardi di dollari dal 2019 al 2028 (quindi 3,8 all'anno).

Si continuano a trovare cadaveri di civili uccisi da Hamas nei kibbutz israeliani Intanto anche in questi giorni i servizi di emergenza israeliani stanno continuando a ispezionare i kibbutz vicini al confine con la Striscia di Gaza per cercare i corpi di persone disperse: mercoledì nel kibbutz Be'eri, dove è avvenuto uno dei peggiori massacri di Hamas, è stato ritrovato il corpo di una donna nuda e con i piedi legati con un filo di metallo. Un'altra squadra di volontari ha detto di aver trovato più di 20 bambini nelle vicinanze del kibbutz Be'eri, legati insieme e bruciati. I kibbutz sono le piccole comunità egalitarie ebraiche dove nei primi giorni dell'attacco di Hamas si sono concentrate le maggiori violenze dei suoi miliziani ai danni di civili. Una casa nel kibbutz Nir Oz, dove 100 dei 400 abitanti sono stati uccisi da Hamas o risultano dispersi. AP Photo/Francisco Seco Intanto anche in questi giorni i servizi di emergenza israeliani stanno continuando a ispezionare i kibbutz vicini al confine con la Striscia di Gaza per cercare i corpi di persone disperse: mercoledì nel kibbutz Be'eri, dove è avvenuto uno dei peggiori massacri di Hamas, è stato ritrovato il corpo di una donna nuda e con i piedi legati con un filo di metallo. Un'altra squadra di volontari ha detto di aver trovato più di 20 bambini nelle vicinanze del kibbutz Be'eri, legati insieme e bruciati. I kibbutz sono le piccole comunità egalitarie ebraiche dove nei primi giorni dell'attacco di Hamas si sono concentrate le maggiori violenze dei suoi miliziani ai danni di civili. Una casa nel kibbutz Nir Oz, dove 100 dei 400 abitanti sono stati uccisi da Hamas o risultano dispersi. AP Photo/Francisco Seco

L'esercito israeliano ha detto di aver colpito durante la notte più di cento obiettivi legati ad Hamas nella Striscia di Gaza, tra cui tunnel, depositi di armi e una moschea nel quartiere Jabalya della città di Gaza: secondo l'esercito era usata da Hamas come punto di osservazione. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito durante la notte più di cento obiettivi legati ad Hamas nella Striscia di Gaza, tra cui tunnel, depositi di armi e una moschea nel quartiere Jabalya della città di Gaza: secondo l'esercito era usata da Hamas come punto di osservazione.

Nella notte l'esercito israeliano ha arrestato 14 persone in un'operazione nella città di Ramallah, in Cisgiordania. Dall'inizio del recente conflitto con Hamas l'esercito israeliano ha arrestato centinaia di persone in Cisgiordania, tra cui molte persone descritte come membri o complici di Hamas. Nella notte l'esercito israeliano ha arrestato 14 persone in un'operazione nella città di Ramallah, in Cisgiordania. Dall'inizio del recente conflitto con Hamas l'esercito israeliano ha arrestato centinaia di persone in Cisgiordania, tra cui molte persone descritte come membri o complici di Hamas.

Israele ha iniziato l'evacuazione delle zone al confine con il Libano L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato l'evacuazione dei centri abitati nel nord del paese vicino al confine con il Libano, dove negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi con il gruppo radicale sciita Hezbollah. Lunedì Israele aveva annunciato un piano per evacuare i civili che vivono entro 2 chilometri dal confine con il Libano. La zona che sta venendo evacuata questa mattina è in particolare quella della città di Kiryat Shmona, dove abitano circa 23mila persone, che negli scorsi giorni è stata colpita da alcuni razzi lanciati dal Libano. I bombardamenti tra l'esercito israeliano e Hezbollah sono andati avanti anche durante la notte: l'esercito ha detto di aver colpito alcune infrastrutture del gruppo libanese e che un suo drone ha ucciso un presunto militante di Hezbollah mentre cercava di entrare in Israele. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato l'evacuazione dei centri abitati nel nord del paese vicino al confine con il Libano, dove negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi con il gruppo radicale sciita Hezbollah. Lunedì Israele aveva annunciato un piano per evacuare i civili che vivono entro 2 chilometri dal confine con il Libano. La zona che sta venendo evacuata questa mattina è in particolare quella della città di Kiryat Shmona, dove abitano circa 23mila persone, che negli scorsi giorni è stata colpita da alcuni razzi lanciati dal Libano. I bombardamenti tra l'esercito israeliano e Hezbollah sono andati avanti anche durante la notte: l'esercito ha detto di aver colpito alcune infrastrutture del gruppo libanese e che un suo drone ha ucciso un presunto militante di Hezbollah mentre cercava di entrare in Israele.

Il bombardamento della chiesa più antica di Gaza Nella notte un bombardamento israeliano ha almeno parzialmente distrutto la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia (qui si può vedere una foto). Hamas dice che almeno 8 persone sono state uccise: negli ultimi giorni l'edificio era diventato un rifugio per molti civili di diverse religioni. La chiesa era stata costruita tra il 1150 e il 1160 ed era stata chiamata col nome di un vescovo di Gaza del quinto secolo, San Porfirio appunto. Il patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha espresso «una fortissima condanna» verso il bombardamento israeliano di «istituzioni umanitarie». La chiesa di San Porfirio lo scorso gennaio. AP Photo/Adel Hana Nella notte un bombardamento israeliano ha almeno parzialmente distrutto la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella città di Gaza, la più antica di tutta la Striscia (qui si può vedere una foto). Hamas dice che almeno 8 persone sono state uccise: negli ultimi giorni l'edificio era diventato un rifugio per molti civili di diverse religioni. La chiesa era stata costruita tra il 1150 e il 1160 ed era stata chiamata col nome di un vescovo di Gaza del quinto secolo, San Porfirio appunto. Il patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha espresso «una fortissima condanna» verso il bombardamento israeliano di «istituzioni umanitarie». La chiesa di San Porfirio lo scorso gennaio. AP Photo/Adel Hana

21 palestinesi sono stati uccisi in bombardamenti israeliani nel sud della Striscia Secondo l'agenzia palestinese Wafa, un bombardamento israeliano avvenuto all'alba nel sud della Striscia di Gaza ha ucciso 21 palestinesi nella zona della città di Khan Yunis: qui negli ultimi giorni sono arrivate centinaia di migliaia di persone in fuga dal nord, dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato alla popolazione di andarsene dal nord della Striscia in vista di un'invasione via terra. Ci sono anche decine di feriti. Nonostante l'ordine di evacuazione dal nord Israele sta continuando da giorni a bombardare anche le zone a sud nella Striscia: la versione ufficiale dell'esercito è che i bombardamenti hanno sempre obiettivi militari di Hamas, ma spesso vengono colpite anche infrastrutture civili e uccisi civili palestinesi. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, un bombardamento israeliano avvenuto all'alba nel sud della Striscia di Gaza ha ucciso 21 palestinesi nella zona della città di Khan Yunis: qui negli ultimi giorni sono arrivate centinaia di migliaia di persone in fuga dal nord, dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato alla popolazione di andarsene dal nord della Striscia in vista di un'invasione via terra. Ci sono anche decine di feriti. Nonostante l'ordine di evacuazione dal nord Israele sta continuando da giorni a bombardare anche le zone a sud nella Striscia: la versione ufficiale dell'esercito è che i bombardamenti hanno sempre obiettivi militari di Hamas, ma spesso vengono colpite anche infrastrutture civili e uccisi civili palestinesi.