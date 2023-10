La sessantanovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In questo nuovo episodio di Joypad si parla dei tanti giochi di alto profilo pubblicati nell’ultima settimana, tra cui il sorprendete Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage e Lies of P, un tributo ai giochi mortaccini a tema Pinocchio. Si parla poi di come tre protagonisti degli ultimi decenni dell’industria dei videogioco, Bobby Kotick, John Riccitiello e Jim Ryan, tra poco non avranno più ruoli rilevanti, e cosa questo può voler dire per tutto il settore. I consigli della settimana sono un imprevedibile Cyberpunk 2077, Potion Craft e A Little to the Left.

Pubblicità

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.