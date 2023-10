In Francia ci sono state altre evacuazioni di aeroporti 

Giovedì in Francia ci sono state nuove evacuazioni di aeroporti, dopo le otto che c’erano già state il giorno prima: anche in questo caso sono state decise dopo minacce di attentati e allarmi bomba. Le Monde ha parlato di 14 aeroporti francesi sottoposti a minacce di attentati giovedì, e di almeno 11 che hanno organizzato evacuazioni, con voli cancellati e ritardi su molte partenze.

Gli aeroporti evacuati giovedì sono quelli di Basel-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Beauvais, Clermont-Ferrand, Carcassonne, Tarbes-Lourdes, Béziers, Montpellier, Nantes, Perpignan e Lille: alcuni di questi erano stati evacuati anche mercoledì.

In Francia il livello di allerta sugli attentati è stato alzato a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese, dopo l’attacco in una scuola di Arras, una città del nordest del paese che ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica. L’attacco, in cui era stato ucciso un insegnante, era stato compiuto pochi giorni dopo l’inizio del nuovo scontro tra Hamas e Israele. Secondo le autorità lo stesso giorno c’era stato anche un tentativo di attacco terroristico vicino a Parigi, non riuscito grazie all’intervento delle forze di sicurezza.

Nei giorni successivi c’erano state altre evacuazioni anche al Museo del Louvre e al palazzo di Versailles, due delle più importanti attrazioni turistiche francesi: in entrambi i casi era stata decisa una chiusura straordinaria, rispettivamente per via di un messaggio ricevuto dal Museo che che parlava di un pericolo generico per l’istituzione e i suoi visitatori, e per un allarme bomba proveniente da un messaggio anonimo online.

L’intensificarsi degli allarmi, così come le successive evacuazioni, hanno ulteriormente innalzato il livello di allerta e creato caos e confusione anche rispetto all’origine delle minacce. A questo proposito, mercoledì sera il ministro dei Trasporti francese Clement Beaune ha parlato di scherzi e «falsi allarmi», minacciando di punire gli autori. Beaune ha scritto sul proprio profilo X (Twitter): «Questi falsi allarmi non sono uno scherzo. Sono reati penali. Saranno puniti. Per ogni minaccia è stata presentata una denuncia. Con una segnalazione in procura».

17 aéroports menacés.

15 aéroports évacués.

130 vols annulés. De très nombreux retards. Ces fausses alertes ne sont pas des mauvaises blagues. Elles sont des délits. Elles seront sanctionnées. Une plainte a été déposée pour chaque menace. Avec une saisine du procureur @DGAC https://t.co/fSlsdhKMrH — Clement Beaune (@CBeaune) October 18, 2023

Sempre mercoledì, il ministro della Giustizia Éric Dupond-Moretti ha fatto accuse più specifiche, parlando di «piccoli pagliacci» che sarebbero stati «trovati» e «puniti». Il riferimento era probabilmente a giovani, secondo il ministro responsabili di scherzi che avevano creato caos e panico nei vari aeroporti del paese.

Giovedì sera, al termine della seconda giornata di evacuazioni negli aeroporti, il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha detto alla rete televisiva e radiofonica francese BFMTV che nelle precedenti 48 ore la polizia aveva fermato 18 persone, «soprattutto minorenni», su cui sarebbero state avviate indagini.