Sei aeroporti in Francia sono stati evacuati dopo che avevano ricevuto minacce di attentati

Mercoledì mattina sei diversi aeroporti in Francia sono stati evacuati e i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi, dopo che secondo una fonte di polizia citata dall’agenzia di stampa AFP avevano ricevuto messaggi contenenti minacce di attentati. Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Lione Bron, Lille, Nantes, Nizza, Tolosa e Parigi Beauvais. L’aeroporto di Lione e quello di Nizza hanno fatto sapere che in seguito alle indagini la minaccia si è rivelata falsa, e il traffico aereo è ripartito con regolarità.

Venerdì la Francia aveva aggiornato il livello di allerta sugli attentati, alzandolo a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese. Lo aveva fatto in seguito all’attacco in una scuola di Arras – una città del nordest del paese che ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica – in cui è morto un insegnante. Secondo le autorità lo stesso giorno c’era stato anche un tentativo di attacco terroristico vicino a Parigi, non riuscito grazie all’intervento dalle forze di sicurezza.

