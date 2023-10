Le ipotesi sull’esplosione all’ospedale di Gaza, in ordine

A distanza di diverse ore dalla grossa esplosione che ha causato molti morti nell’ospedale di al Ahli, nella città di Gaza, non ci sono certezze su chi o cosa l’abbia causata.

Hamas ha accusato Israele, sostenendo che l’ospedale sia stato colpito in un bombardamento israeliano, mentre Israele ha dato la responsabilità al Jihad Islamico, gruppo radicale della Striscia di Gaza, dicendo che l’esplosione sarebbe stata causata per sbaglio da un razzo lanciato dalla Striscia. Diversi paesi a maggioranza musulmana hanno condiviso la posizione di Hamas e accusato Israele. Gli Stati Uniti, cioè il principale alleato di Israele, hanno fatto sapere attraverso un portavoce del presidente Joe Biden che la loro intelligence non ha ancora individuato un responsabile.

Pubblicità

Anche gli esperti di ricostruzione video, una figura che negli ultimi anni si è diffusa molto nelle redazioni dei principali quotidiani e centri di ricerca, non hanno una posizione univoca e si sono divisi sulle possibili cause dell’esplosione. Michael A. Horowitz, rispettato analista di cose militari per la società di consulenza mediorientale Le Beck International, ha fatto questa premessa alla sua analisi sull’esplosione: «Se pensate che esista una conclusione definitiva, sarete delusi».

Esistono però alcuni punti certi. Per esempio il fatto che una esplosione sia effettivamente avvenuta nell’area dell’ospedale di al Ahli, gestito da molti anni dalla Chiesa anglicana e situato in una zona centrale della città di Gaza. In un video diffuso sui social la cui autenticità è stata verificata da vari giornali internazionali, tra cui il New York Times e il Washington Post, si vede il momento in cui c’è un’improvvisa esplosione. Anche la tv al Jazeera, che stava riprendendo in diretta il centro di Gaza, ha filmato una simile esplosione, anche se da una distanza meno ravvicinata.

The moment the hospital in Gaza was hit by Israeli airstrike pic.twitter.com/OTTdayOGoT — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) October 17, 2023

Diversi esperti di ricostruzione video già martedì sera erano riusciti a confermare che l’edificio dove era avvenuta l’esplosione era effettivamente l’ospedale al Ahli, e non una struttura vicina. L’analista Benjamin Pittet del collettivo GeoConfirmed, che collabora spesso col famoso sito di giornalismo investigativo Bellingcat, ha riconosciuto alcune strutture peculiari dell’ospedale nel video diffuso da al Jazeera. E le ha evidenziate con quattro colori diversi. Anche le prime immagini scattate di giorno confermano che l’esplosione sia avvenuta nell’area dell’ospedale, per la precisione in un parcheggio.

Nessuno dei due video però mostra con chiarezza cosa abbia causato l’esplosione.

A detta di diversi esperti di ricostruzione video, il filmato più chiaro che mostra i momenti immediatamente precedenti all’esplosione proviene da al Jazeera, e sembra una versione più definita del video circolato moltissimo sui social. Evan Hill, giornalista che lavora nella redazione di ricostruzione video del Washington Post, sostiene che il video mostri «l’intercettazione di un razzo, seguita da una piccola esplosione a terra a una certa distanza, seguita a sua volta da una esplosione più grande all’ospedale al Ahli».

Full recording from @ajmubasher feed. You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel. After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

L’interpretazione di Hill va spiegata. Ormai da anni i gruppi radicali palestinesi lanciano razzi più o meno sofisticati verso dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. Dal 2011 Israele ha attivato un sistema di difesa anti-missile chiamato Iron Dome, che individua e intercetta i razzi che partono dalla Striscia di Gaza. Israele sostiene che l’anno scorso Iron Dome abbia intercettato il 97 per cento dei razzi lanciati dalla Striscia in primavera durante un ciclo di violenze e attacchi reciproci con il Jihad Islamico.

Iron Dome funziona con un sistema piuttosto sofisticato che calcola la traiettoria di un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza, e aggiusta in tempo reale la traiettoria del missile lanciato da Israele per intercettarlo. Iron Dome dispone anche di un rilevatore di calore che permette al missile di ricalibrare la propria traiettoria per individuare con più precisione il razzo.

La tecnologia dei razzi usati dai gruppi radicali palestinesi, cioè soprattutto Hamas e lo Jihad Islamico, non è così sviluppata: i razzi vengono lanciati ma non vengono “guidati”, e atterrano dove capita. Al contempo però sono razzi più potenti rispetto a qualche anno fa: sia Hamas sia il Jihad Islamico hanno a disposizione razzi che possono colpire a decine di chilometri di distanza e con una discreta quantità di esplosivo. Sono più potenti rispetto ai Qassam, usati per anni soprattutto da Hamas, cioè razzi semi-artigianali che possono contenere al massimo 20 chili di esplosivo.

Riassumendo, gli elementi coinvolti in questa storia sono due: i razzi lanciati dai gruppi palestinesi e i missili di Iron Dome. Al momento le interpretazioni si dividono fra chi ritiene che l’esplosione sia stata causata da un razzo palestinese che abbia avuto un qualche malfunzionamento, e chi da un missile israeliano. Esiste poi una terza ipotesi: che cioè l’ospedale sia stato colpito dai detriti di un razzo palestinese intercettato da un missile israeliano. Nessuna delle tre è stata confermata ufficialmente, e vanno quindi prese con enorme cautela.

La prima ipotesi, cioè di un malfunzionamento di un razzo palestinese, è sostenuta da Israele ma anche da alcuni esperti di ricostruzione video. Oliver Alexander, che ha collaborato con vari giornali statunitensi, sostiene per esempio che nel video esteso di Al Jazeera si intravede un razzo produrre un pennacchio di fumo poco prima di disintegrarsi. «Assomiglia più a un guasto al motore del razzo, che a un’intercettazione», ha scritto su Twitter.

Seguendo questa ipotesi, la prima piccola esplosione segnalata da Hill sarebbe causata da un detrito del razzo mentre la seconda, decisamente più grande, dal razzo vero e proprio.

A good point has been made that this looks more like a rocket motor failure than interception. Looking closer at the video I agree. A plum can be seen coming off the rocket a second before the aerial explosion. This could explain the fact that we see two blasts on the ground. https://t.co/ZDFjdXOfQ9 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) October 17, 2023

Mercoledì mattina l’esercito israeliano ha aggiunto alcuni dettagli alla propria ricostruzione. L’esercito sostiene che il razzo sia stato lanciato da un cimitero nei pressi dell’ospedale, e che sia caduto nel parcheggio dell’ospedale per un malfunzionamento. L’esercito dice anche che il cratere causato dall’esplosione non sarebbe compatibile con le bombe che sgancia l’aeronautica israeliana durante un bombardamento. Non si dice nulla, però, di un possibile missile lanciato da Iron Dome.

Israeli Defense Force releases drone footage of the Gaza hospital area before and after the bomb. It claims that a misfired Islamic Jihad rocket struck the parking lot of the hospital complex and did not leave a crater as an IDF bomb would. pic.twitter.com/htBLqssFzq — Shubhangi Sharma (@ItsShubhangi) October 18, 2023

Un’ipotesi circolata molto nelle ultime ore, sostenuta soprattutto da un analista molto citato da altri analisi, sostiene proprio che l’esplosione sia stata causata da un errore di Iron Dome e del suo sistema di rilevazione del calore: insomma avrebbe scambiato l’ospedale e le sue fonti di energia per il motore di un razzo. Anche l’analista Justin Bronk, dell’istituto britannico Royal United Services Institute, sostiene che il suono dell’unico video verificato ricordi quello di un missile “lanciato” (ma anche a quello di un razzo).

La terza ipotesi, quella dei detriti, è circolata molto nelle ultime ore ma nessuno l’ha circostanziata meglio.

Oltre alla responsabilità dell’esplosione restano da capire diversi punti che rimangono poco chiari: per esempio perché l’esplosione sia stata così grande, tanto da essere notata a molta distanza. Su questo punto Bronk cita due ipotesi, entrambe collegate a un razzo palestinese. L’esplosione potrebbe essere stata ingigantita dal carburante del razzo stesso, che si era consumata poco o nulla perché il razzo era appena stato lanciato. Oppure nel parcheggio dell’ospedale era conservato del carburante, che avrebbe prodotto lo stesso effetto.

È possibile che nelle prossime ore avremo maggiori informazioni, mano a mano che più persone raggiungeranno il sito dell’esplosione e sarà disponibile un numero superiore di immagini rispetto a quelle circolate martedì sera.

Nella confusione e incertezza di martedì, fra l’altro, sono circolati diversi video, testimonianze e ricostruzioni piuttosto fuorvianti. L’account ufficiale dello stato di Israele, per esempio, a un certo punto aveva incluso in un tweet un video che sembrava mostrare il momento dell’esplosione: poco dopo l’ha rimosso, perché l’orario impresso nella registrazione (le 20) non combaciava con quello dell’esplosione, avvenuta poco prima delle 19.30 ora locale.

Latest video being shared by @Israel (before being deleted) & others is not evidence. The clip is from 8pm local. @ajmubasher were reporting of the bombing of the hospital as early at 7.28 pm local. I know this has been mentioned but useful to include AJ tweet #Gazagenocide pic.twitter.com/7nq7wbKCYb — Marc Owen Jones (@marcowenjones) October 17, 2023

Anche un collaboratore del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Hananya Naftali, poco dopo l’esplosione aveva twittato che la responsabilità era dell’esercito israeliano. Poco dopo Naftali aveva cancellato il tweet. Naftali è una specie di consulente per la comunicazione che pubblica decine di tweet sopra le righe al giorno, non ha un rapporto di lavoro così stretto con Netanyahu ed è improbabile insomma che fosse a conoscenza di una eventuale responsabilità israeliana già nei primi minuti dopo l’esplosione.

Infine, martedì sera era circolata molto su Twitter la presunta testimonianza di una certa Farida Khan, che si definiva una giornalista di al Jazeera e affermava di aver visto un razzo di Hamas atterrare sull’ospedale. Al Jazeera ha smentito qualsiasi collegamento con questo account, che nella notte è stato cancellato.