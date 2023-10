Hamas dice che centinaia di persone sono morte nel bombardamento di un ospedale

Martedì sera c’è stato un bombardamento sull’ospedale di al Ahli, nella città di Gaza. Non è ancora chi sia stato il responsabile, e nemmeno quante persone siano state uccise: secondo il ministero della Salute della Striscia (cioè secondo Hamas) sono morti almeno 500 palestinesi. Le notizie sono ancora confuse, e vanno prese con cautela. Hamas ha accusato del bombardamento Israele, mentre il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che il suo governo sta indagando per capire cosa sia accaduto.

Nel caso questi numeri fossero confermati si tratterebbe di uno dei peggiori bombardamenti sul territorio della Striscia di Gaza degli ultimi decenni.

Nell’ospedale erano presenti moltissimi civili feriti dai bombardamenti israeliani, in corso dallo scorso 7 ottobre come ritorsione degli attacchi di Hamas in Israele, nonché intere famiglie che si erano rifugiate nella struttura per cercare riparo. Al Jazeera ha scritto che l’ospedale è stato bombardato senza alcun preavviso, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. L’ospedale di al Ahli è gestito e finanziato dalla Chiesa anglicana, e non è affiliato né ad Hamas né ad altri gruppi politici locali.