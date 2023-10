Il deputato Repubblicano Steve Scalise ha rinunciato alla candidatura per il ruolo di speaker della Camera degli Stati Uniti, per cui era stato appena scelto

Il deputato Repubblicano Steve Scalise ha rinunciato alla candidatura per il ruolo di speaker della Camera degli Stati Uniti in sostituzione di Kevin McCarthy, rimosso la settimana scorsa con una mozione di sfiducia. Scalise, il leader della maggioranza alla Camera, era stato scelto mercoledì in una votazione a porte chiuse dei deputati Repubblicani, in cui aveva ottenuto 113 voti favorevoli contro i 99 del deputato dell’Ohio Jim Jordan.

La rinuncia è stata decisa dopo un nuovo incontro tra i deputati del partito: Scalise ha lasciato intendere che non avrebbe avuto il sostegno sufficiente perché la sua nomina venisse approvata dalla Camera.

Pubblicità

Attualmente alla Camera i Repubblicani hanno la maggioranza, 221 seggi contro i 212 dei Democratici. Per essere eletto Scalise avrebbe dovuto ottenere almeno 217 voti: stando a quanto scrive il New York Times tuttavia molti dei deputati che appoggiavano Jordan, sostenuto anche dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si sarebbero rifiutati di dargli il loro appoggio. Parlando con i giornalisti, Scalise ha detto che nel partito «ci sono ancora divisioni da risolvere», e che non sarebbe riuscito a ottenere abbastanza voti per essere eletto. Ha anche detto che intende continuare a essere il leader della maggioranza alla Camera. Al momento non è chiaro chi verrà scelto al suo posto. I deputati Repubblicani hanno convocato una riunione per venerdì mattina per decidere come procedere.

– Leggi anche: La crisi d’identità dei Repubblicani americani