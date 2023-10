Sarà l’ultima partita dell’Italia in questa Coppa del Mondo di rugby?

Questa sera alle 21 la Nazionale maschile di rugby gioca a Lione contro la Francia nell’ultimo turno della fase a gironi di Coppa del Mondo. Ha ancora la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia, ma deve per forza vincere. Come una settimana fa contro la Nuova Zelanda, però, non è favorita. Considerando inoltre la pesante sconfitta subita contro gli All Blacks venerdì scorso, le probabilità di passaggio del turno sono ritenute minime.

La Nuova Zelanda ha giocato la sua ultima partita del girone giovedì sera e ha battuto 73-0 l’Uruguay. Con questo risultato è momentaneamente in testa al gruppo A con 15 punti, due in più della Francia, che però ha una partita in meno. L’Italia è terza con 10 punti e per passare il turno deve vincere stasera, eventualmente anche senza il punto del bonus offensivo (cioè segnando più di quattro mete): in questo caso otterrebbe 4 punti, sufficienti per salire al secondo posto e qualificarsi ai quarti di finale. La Francia potrebbe anche ottenere un punto di bonus nella sconfitta (segnando quattro mete o perdendo con 7 o meno punti di scarto), ma per via degli scontri diretti rimarrebbe ugualmente al terzo posto.

Una settimana fa, prima della partita contro la Nuova Zelanda, attorno all’Italia c’era un discreto entusiasmo, o perlomeno fiducia nel tentare di ottenere un risultato che sarebbe stato storico: non solo la prima qualificazione ai quarti di Coppa del Mondo, ma anche la prima vittoria contro gli All Blacks. Queste speranze però sono durate appena pochi minuti e la partita è stata deludente. L’Italia è stata battuta 96-17, un risultato che potrebbe essere paragonato a un 7-1 calcistico. È stata la seconda peggior sconfitta mai subita contro gli All Blacks e potrebbe aver influito sulle sicurezze di una squadra che fin lì aveva fatto il suo dovere battendo Namibia e Uruguay.

Quel 96-17 ha ridimensionato molto le ambizioni italiane, anche se a differenza degli All Blacks (mai battuti in sedici precedenti), la Francia è ritenuta un’avversaria più alla portata, come si era visto nell’ultimo confronto al Sei Nazioni, vinto dalla Francia ma con grande fatica e soltanto negli ultimi minuti, dopo una partita giocata alla pari.

La partita di oggi, però, è di Coppa del Mondo ed è decisiva anche per la Francia, che da Nazionale ospitante è ritenuta una delle grandi favorite per la vittoria finale. All’esordio ha battuto la Nuova Zelanda e poi ha sempre vinto, ma contro l’Uruguay non è riuscita a ottenere il bonus offensivo. Sarà senza il suo capitano, Antoine Dupont, che si è aggiunto a una lista di infortunati già piuttosto lunga, ma anche l’Italia dopo la sconfitta contro gli All Blacks ha perso tre titolari: le prime linee Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti e la seconda linea Dino Lamb, che stasera saranno sostituiti da Hame Faiva, Simone Ferrari e Niccolò Cannone.

Il gruppo A sarà il primo girone a concludersi e ai quarti di finale le prime due classificate andranno a giocare contro le prime due del gruppo B, che è l’altro girone più competitivo di questa Coppa del Mondo. A meno di sorprese, le prime due del gruppo B saranno Sudafrica e Irlanda.

