L’Italia di rugby è stata battuta 96-17 dalla Nuova Zelanda ai gironi di Coppa del Mondo

La Nazionale maschile di rugby ha perso 96-17 contro la Nuova Zelanda nella penultima partita della fase a gironi di Coppa del Mondo. Doveva vincere per qualificarsi ai quarti di finale del torneo per la prima volta nella sua storia, ma non c’è mai stata partita. Gli All Blacks hanno segnato sette mete soltanto nel primo tempo, che poi nel secondo sono diventate quattordici. Le uniche due mete italiane sono state segnate invece da Ange Capuozzo e Monty Ioane a partita già ampiamente chiusa.

Con questa vittoria gli All Blacks hanno mantenuto la loro imbattibilità contro l’Italia, sempre sconfitta nelle sedici partite ufficiali giocate dal 1987 a oggi. L’hanno inoltre superata al secondo posto del gruppo A per via degli scontri diretti (entrambe hanno 10 punti): in prima posizione rimane la Francia, che ha tre punti in più.

Pubblicità

Fra una settimana, nell’ultimo turno del girone, l’Italia affronterà proprio la Francia, sempre a Lione. Per passare alla fase successiva come prima o seconda del girone può soltanto vincere, ma non è favorita e dopo l’ultimo risultato l’eliminazione è vicina. La Nuova Zelanda giocherà invece contro l’Uruguay in un’altra partita dall’esito scontato.

– Leggi anche: Il rugby italiano e la piramide rovesciata