L’Italia di rugby è stata battuta 29-24 dalla Francia all’esordio nel Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 29-24 dalla Francia nella prima giornata del Sei Nazioni. Allo Stadio Olimpico di Roma la partita contro i campioni in carica e grandi favoriti del torneo è stata molto più combattuta del previsto. L’Italia è riuscita a restare in partita fino all’ultimo ed è stata superata soltanto a dieci minuti dalla fine. I suoi punti sono stati segnati da Tommaso Allan, con quattro calci di punizione, e da Ange Capuozzo, autore dell’unica meta italiana della partita, contro le quattro della Francia.

L’Italia giocherà la prossima partita di questo Sei Nazioni domenica a Londra contro l’Inghilterra, che ieri è stata battuta in casa 29-23 dalla Scozia. Nell’altra partita della prima giornata l’Irlanda ha battuto 34-10 il Galles.

