Giorgio Napolitano, con le foto

Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica per due mandati tra il 2006 e il 2015 e primo della storia d’Italia a essere rieletto, è morto venerdì sera a 98 anni. Per decenni esponente di spicco del Partito comunista italiano (PCI), poi presidente della Camera e ministro dell’Interno negli anni Novanta, Napolitano raggiunse il massimo della sua influenza politica in tarda età, durante il primo mandato da presidente della Repubblica. In quegli anni si trovò a gestire momenti delicati dal punto di vista politico, come le crisi dei governi Berlusconi e Letta, e turbolenti dal punto di vista economico, come la crisi del debito sovrano nel 2011. Parte di quei momenti, di quello che c’è stato intorno e della rilevanza politica di Napolitano è raccontata dalle foto scattate in quegli anni.