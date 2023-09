Un’alluvione ha fatto scappare decine di coccodrilli da un allevamento in Cina

Le autorità della città di Maoming, nel sud della Cina, hanno consigliato ai residenti di tenersi lontani dall’acqua perché stanno cercando di localizzare decine di coccodrilli che sono scappati da un allevamento a causa delle inondazioni provocate dal tifone Haikui.

Durante il fine settimana su Maoming, nella provincia di Guangdong, vicina a Hong Kong, è caduto in due giorni l’equivalente di pioggia che normalmente cade in quattro mesi. Questo ha provocato frane e soprattutto inondazioni in tutta la provincia, fra cui quella di un lago che ospitava un grande allevamento di coccodrilli, molti dei quali sono fuggiti e si sono dispersi nell’area circostante.

Pubblicità

Le autorità locali hanno detto che si tratta di almeno 69 adulti e di sei piccoli appartenenti alla rara specie dei coccodrilli siamesi, allevati in particolare in quest’area del paese per la loro carne e pelle. Ora gli esemplari sono sparpagliati sia nei corsi d’acqua sia nelle città e nei paesi vicini, ancora in parte sommersi da più di un metro d’acqua. Alcuni video pubblicati su Douyin, come si chiama in Cina TikTok, mostrano dei coccodrilli che spuntano dall’acqua in una strada allagata.

Un membro del personale di un ufficio locale dedicato alle emergenze ha detto al quotidiano statale Dazhong Daily che «al momento la situazione è sotto controllo, ma il numero di coccodrilli fuggiti è un po’ troppo alto». La polizia ha detto che per ora non ci sono state vittime, ma ha suggerito alla popolazione di non avvicinarsi agli specchi d’acqua, e ai residenti delle zone più vicine all’allevamento è stato consigliato di non uscire proprio di casa. Vigili del fuoco e soccorritori hanno iniziato a cercare gli animali con motoscafi e apparecchiature sonar subacquee, che rilevano la presenza di corpi in movimento sott’acqua. Per ora ne sarebbero stati catturati o uccisi otto, che pesavano in media 75 chili ed erano lunghi circa due metri, ma la maggior parte deve essere ancora localizzata.

Non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo: nel 2013 dei coccodrilli erano fuggiti da un altro allevamento della zona dopo che il filo spinato intorno all’allevamento si era danneggiato a causa di una simile inondazione. Nel 2022, un agricoltore della città di Yibin, che si trova sulle sponde di un fiume nella provincia del Sichuan, nell’ovest della Cina, aveva denunciato la scomparsa di sei dei suoi coccodrilli d’allevamento, portando la città a diffondere un comunicato che consigliava ai residenti di non fare più il bagno nel fiume.