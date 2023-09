Il disastro delle alluvioni in Libia

Caricamento player

Da domenica la tempesta che all’inizio di settembre aveva provocato grosse alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia ha portato piogge intense lungo le coste del nord-est della Libia, causando estesi allagamenti e danni enormi. Le piogge hanno fatto crollare strade e dighe, con il risultato che l’acqua ha spazzato via interi quartieri e reso molte aree inaccessibili. Al momento la situazione è confusa e anche le stime dei morti non sono chiare. Secondo le autorità della parte orientale del paese, quella interessata dalle alluvioni, sono morte più di 2mila persone e i dispersi sarebbero ancora di più. Per ora comunque non ci sono certezze sui numeri di morti e feriti.

La città più colpita dai danni della tempesta è Derna, che ha circa 100mila abitanti e si affaccia sul Mediterraneo, a 200 chilometri dal confine con l’Egitto. Qui le piogge intense hanno provocato la rottura di due dighe: l’acqua fuoriuscita ha creato estesi allagamenti che hanno distrutto quartieri e trascinato via persone e cose, rendendo la città quasi inaccessibile. I media locali dicono che in città la situazione è gravissima: non c’è elettricità e le vie di comunicazione sono interrotte, con notevoli complicazioni per le operazioni di soccorso.

Pubblicità

Georgette Gagnon, coordinatrice delle attività umanitarie dell’ONU in Libia, ha detto che secondo le prime ricostruzioni la tempesta ha fatto danni enormi alle infrastrutture e ucciso decine di persone. Lunedì la Mezzaluna Rossa libica (l’equivalente della nostra Croce Rossa) aveva detto che i morti accertati a Derna erano almeno 150, ma le stime sembravano essere molto caute.

Le alluvioni hanno riguardato la zona costiera della parte orientale del paese, la cosiddetta Cirenaica, che è governata di fatto dal maresciallo Khalifa Haftar. Dal 2014 la Libia è divisa fra due amministrazioni rivali che si sono scontrate militarmente fino all’armistizio del 2020. La comunità internazionale riconosce come governo legittimo quello del primo ministro Abdul Hamid Dbeiba, nel nord-ovest del paese, con sede a Tripoli. Le elezioni presidenziali che avrebbero dovuto riportare il paese a una gestione democratica ed erano state fissate per la fine del 2021 non si sono mai svolte.

In una conferenza stampa trasmessa in televisione Ahmed Mismari, il portavoce delle forze armate della parte orientale del paese, ha detto che solo a Derna le persone morte sono più di 2mila, e che quelle disperse sono tra le 5 e le 6mila.

Il responsabile dell’ospedale principale della città ha detto che almeno 46 morti sono stati accertati nella città di Bayda, a poche decine di chilometri da Derna. Il ministro della Salute del governo orientale, Ossama Abduljaleel, ha aggiunto che sette sono morte nella città costiera di Susa e altre sette tra Shahat e Omar al-Mokhtar, mentre un’altra è morta ad al Marj. La Mezzaluna Rossa libica ha fatto sapere che sono morti anche tre dei suoi operatori che stavano assistendo la popolazione a Derna. Altre decine di operatori risultano dispersi. Molte persone sono state trascinate dalle correnti d’acqua verso il Mediterraneo, ha detto il ministro dell’Interno del governo di Haftar. Risultano dispersi anche sette soldati delle truppe mobilitate da Haftar per aiutare la popolazione.

Il primo ministro del governo libico orientale, Osama Hamad, ha dichiarato lo stato di disastro per la città di Derna. In tutta la parte orientale del paese è stato dichiarato uno stato di emergenza, con l’imposizione di un coprifuoco e della chiusura di scuole e negozi. A causa della tempesta quattro grossi porti molto attivi per l’esportazione del petrolio hanno sospeso le proprie attività.

Intanto domenica anche il primo ministro del governo di Tripoli, Abdul Hamid Dbeiba, aveva ordinato alle agenzie statali di «gestire immediatamente» l’emergenza. L’ONU ha fatto sapere che sta seguendo con attenzione la situazione e che avrebbe assistito la popolazione sia a livello locale che a livello nazionale. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno offerto l’invio di aiuti umanitari e personale di assistenza in Libia. In tutto il paese sono stati dichiarati tre giorni di lutto.

Lunedì sera la tempesta ha proseguito il proprio percorso verso il nord-ovest dell’Egitto, dove il servizio meteorologico nazionale aveva avvertito della possibilità di forti piogge e maltempo.

– Leggi anche: Le grosse alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia