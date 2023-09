Le grosse alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia

Da lunedì ci sono grosse piogge e venti molto forti che stanno riguardando principalmente la penisola balcanica e la Turchia: in particolare in quest’ultima e in Grecia e Bulgaria in diverse città ci sono state gravi alluvioni, e sono morte in tutto almeno cinque persone.

In Grecia i danni maggiori ci sono stati nella città di Volos, che si trova nell’est del paese e si affaccia sul Golfo Pagaseo, circa 150 chilometri a nord di Atene. Molte strade della città sono allagate e alla popolazione locale è stato consigliato di restare il più possibile nelle proprie abitazioni. I vigili del fuoco hanno detto che un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un muro crollato a causa delle piogge intense, e che altre cinque persone risultano disperse dopo essere state travolte da un torrente in piena.

Diverse altre città che si trovano nelle zone intorno al Golfo Pagaseo sono state colpite dalle alluvioni e centinaia di case sono state allagate. Ci sono state piogge molto forti e inondazioni anche nell’isola di Skiathos, che si trova nell’arcipelago delle Sporadi settentionali, circa 50 chilometri a sud-est da Volos. Qui è stato chiuso l’aeroporto, impedendo ai molti turisti che si trovano in vacanza sull’isola di partire.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

In Bulgaria le alluvioni hanno causato la morte di due persone nell’est del paese, in una zona costiera che si affaccia sul Mar Nero, e altre tre persone risultano disperse. Diverse aree a sud della città di Burgas sono rimaste senza elettricità, dato che i servizi di emergenza hanno faticato a raggiungerle per riparare le linee danneggiate. Ci sono state alluvioni anche nella città di Tsarevo, vicino a Burgas, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Le alluvioni hanno provocato anche l’esondazione di alcuni fiumi che hanno danneggiato strade e ponti, e le autorità locali hanno avvertito le persone che abitano nelle zone costiere colpite dalle alluvioni di non bere l’acqua del rubinetto, per via di possibili contaminazioni causate dalle acque alluvionali.

Storm #Daniel as seen from satellite, with rain detected by radar shown in blue-pink-yellow. Non-stop rain from the slow-moving system has caused massive flooding over central #Greece, #Bulgaria and #Istanbul. pic.twitter.com/ABHCNVYEos — Zoom Earth (@zoom_earth) September 5, 2023

In Turchia le piogge hanno riguardato soprattutto la zona di Istanbul, la città più grande del paese, dove ci sono stati interi quartieri allagati. I vigili del fuoco hanno salvato una decina di persone che erano rimaste bloccate all’interno di una biblioteca, e alcune stazioni della metropolitana della città sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità locali hanno detto che almeno due persone sono morte in un campeggio nei pressi della città di Kirklareli, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Istanbul, vicino al confine con la Bulgaria, e che altri quattro campeggiatori risultano dispersi.