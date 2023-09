Almeno 35 persone sono morte a causa delle forti piogge in Libia

Le forti piogge in Libia orientale hanno causato la morte di almeno 35 persone, e ci sono decine di dispersi. Le città più colpite sono Bengasi, Susa, al Bayda, al Marj e Derna. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, imponendo un coprifuoco e la chiusura di scuole e negozi. Derna è quella che ha subito i danni maggiori: è senza corrente, e le comunicazioni sono bloccate. Le piogge sono state portate dalla tempesta Daniel, la stessa che ha causato le alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia della scorsa settimana. Nei prossimi giorni dovrebbe spostarsi verso l’Egitto.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023