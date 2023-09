Luis Rubiales alla fine si è dimesso

Luis Rubiales ha infine dato le dimissioni da presidente della Federcalcio spagnola a causa delle polemiche seguite al bacio non consensuale che aveva dato alla calciatrice della Nazionale Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria ai Mondiali di calcio femminili. Nel comunicato con cui ha fatto sapere di aver presentato le dimissioni al presidente ad interim, Pedro Rocha, Rubiales ha scritto che con «la rapida sospensione da parte della FIFA e il resto dei procedimenti» nei suoi confronti «è evidente» che non potrà tornare a ricoprire il suo incarico. «Insistere nella speranza di rimanere e affidarmi a quello non porterà niente di positivo, né alla Federazione, né al calcio spagnolo», ha detto.

Durante la premiazione della Nazionale femminile spagnola, Rubiales aveva baciato sulla bocca Hermoso senza che lei avesse dato il suo consenso. Inizialmente, in seguito a varie critiche, Rubiales si era scusato e aveva detto di essere stato frainteso. Poi però aveva cercato in molti modi di giustificare il suo gesto, di fatto negandone del tutto la gravità e attaccando chi lo aveva criticato. Nonostante molte sollecitazioni, aveva anche detto che non si sarebbe dimesso dal ruolo di presidente.

Pubblicità

Nel giro di pochi giorni, il Comitato disciplinare della FIFA lo aveva sospeso per 90 giorni. Al contempo, tutte le calciatrici della Nazionale femminile avevano detto che non avrebbero giocato finché lui fosse stato presidente, e undici membri dello staff tecnico della Nazionale si erano dimessi per protesta. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre la procura nazionale spagnola aveva avviato un’indagine preliminare sul suo conto e Hermoso lo aveva denunciato per permettere di avviare indagini formali. La Federcalcio spagnola stessa aveva chiesto le sue dimissioni.

Nel comunicato Rubiales dice di «dover guardare avanti, al futuro», e di «avere fiducia nella verità». In un messaggio condiviso su Twitter ha scritto: «Difenderò il mio onore. Difenderò la mia innocenza».

– Leggi anche: Il caso Rubiales sta smuovendo il calcio spagnolo