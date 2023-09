Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco aereo sul mercato di Khartum, in Sudan

Un popolare mercato del sud di Khartum, la capitale del Sudan, è stato colpito da un attacco effettuato con un drone aereo nella mattinata di domenica. Secondo i volontari che hanno assistito i superstiti sono morti almeno 40 civili, e almeno altri 60 sono stati feriti. È l’attacco più mortale da quando è cominciata la guerra civile in Sudan ad aprile.

Il quartiere in cui è avvenuto l’attentato, come molte altre aree residenziali di Khartoum e delle vicine Bahri e Omdurman, è occupato in larga parte dalle Rapid Support Forces (RSF), il potente gruppo paramilitre che da cinque mesi si scontra con l’esercito regolare del paese per il controllo del Sudan. L’RSF e l’esercito, come è accaduto spesso negli ultimi mesi, si addossano a vicenda la responsabilità dell’attacco. Negli scorsi mesi le morti di civili causate dagli scontri tra le parti sono state centinaia: soltanto la settimana scorsa degli attacchi aerei a Omdurman hanno ucciso 51 persone, ma è difficile conoscere il numero esatto di vittime perché molti ospedali sono chiusi e le amministrazioni locali non sono in grado di funzionare.

