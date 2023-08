Cosa si sa del “combattimento” tra Elon Musk e Mark Zuckerberg

Venerdì Elon Musk, proprietario di varie aziende tra cui X (il social network precedentemente noto come Twitter), Tesla e SpaceX, ha dato alcuni aggiornamenti sul “combattimento” che dovrebbe fare contro Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, e che dovrebbe svolgersi in Italia. Al momento non si hanno molte informazioni e non è chiaro se alla fine l’evento verrà effettivamente organizzato, ed eventualmente con quali modalità, o se rimarrà solo una provocazione.

Intanto, Musk ha scritto sul proprio account X di aver parlato con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con cui ha concordato una «location epica». Secondo quanto scritto da Musk, tutto l’evento dovrebbe avere come tema centrale l’antica Roma, in modo da «elogiare il passato e il presente dell’Italia».

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023