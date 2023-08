Dobbiamo smettere di dire «Twitter»?

Lunedì 24 luglio Elon Musk ha annunciato che da quel momento in poi il social network noto da diciassette anni con il nome di Twitter si sarebbe cominciato a chiamare “X”. Nei giorni seguenti, il vecchio nome è stato cancellato dall’edificio principale dell’azienda a San Francisco e lo storico logo dell’uccellino bianco su sfondo blu è stato scambiato con una “X” un po’ grossolana, prima nella versione da desktop della piattaforma e poi anche sugli smartphone su cui era installata l’applicazione.

La decisione, annunciata e messa in atto da Musk in modo piuttosto repentino, ha ricevuto molte critiche, un po’ per la cattiva fama che Musk si è procurato da quando è capo di Twitter tra gli utenti della piattaforma, un po’ perché è la prima volta che un social network così popolare cambia nome e in generale è un’operazione molto inusuale per un’azienda con un marchio così famoso. In passato, l’azienda dietro Snapchat aveva cambiato il proprio nome in “Snap”, senza toccare però il nome del prodotto; allo stesso modo, Facebook ha cambiato nome in Meta, ma la piattaforma ha continuato a chiamarsi Facebook. Tra i tanti aspetti di questa novità che hanno suscitato stupore e scompiglio, ce n’è uno in particolare che fa discutere gli utenti e i giornali (con cui Twitter ha sempre avuto un rapporto molto stretto) da settimane: come chiamare la piattaforma, adesso? Ha ancora senso dire che qualcuno ha “twittato” o che si è letto qualcosa in un “tweet”?

Da parte propria, l’azienda ha confermato che il social network si chiama ufficialmente “X”, e sta prendendo varie misure per allontanarsi dal marchio, molto riconoscibile, di Twitter. Tra la piattaforma e la app il nome e il logo di Twitter sono stati quasi totalmente sostituiti. Il tasto “tweet”, da premere per pubblicare i propri post sul social network, è stato sostituito nella versione in inglese con un generico “post” e in quella in italiano con “pubblica”. Al momento è possibile raggiungere la piattaforma da desktop sia digitando www.twitter.com sia digitando www.x.com. Negli uffici dell’azienda, le sale conferenze che prima erano a tema ornitologico ora hanno dei nomi che contengono delle X, come “eXposure”, “eXult” e “s3Xy”.

Per gli utenti il cambiamento è particolarmente complesso perché è molto raro che si sviluppi un lessico specifico attorno a un prodotto, come è successo appunto con Twitter, e cambiare abitudini sedimentate dopo anni di uso quotidiano di un termine non è così immediato. La reazione tra gli utenti è stata molto divisa: c’è chi promette che non smetterà mai di chiamare “Twitter” la piattaforma che usa e “tweet” i propri post, ma anche chi si è conformato subito al cambiamento. Molte persone hanno proposto in modo ironico neologismi come “x-files” o “xeets” per sostituire “tweet”. La stessa questione si pone per altri termini propri della piattaforma, come “retweet”, che ufficialmente ora è stato sostituito da “repost”.

Al di là del modo in cui viene chiamato colloquialmente tra le persone, il cambiamento nel nome della piattaforma sta creando difficoltà anche a chi deve parlarne per lavoro, a partire dai giornalisti. Associated Press, la principale agenzia stampa statunitense, ha aggiornato il proprio “stylebook” – ovvero il dizionario interno all’agenzia, che tutti i suoi giornalisti sono tenuti a consultare per mantenere uno stile di scrittura coerente, e che viene spesso usato anche dalle altre testate americane come riferimento per la sua accuratezza – scrivendo che il modo migliore per riferirsi alla piattaforma al momento è «X, formerly known as Twitter», cioè «X, noto in precedenza come Twitter».

