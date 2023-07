Il nuovo marchio di Twitter ha già molti problemi

Dopo averlo annunciato domenica sera, lunedì il capo di Twitter Elon Musk ha cominciato a sostituire il nome della piattaforma e il suo logo, che per molti anni è stato un uccellino azzurro, con una “X”. Il nuovo logo è stato presentato da Musk come provvisorio ma è comparso già un po’ dappertutto (sulla piattaforma ma anche proiettato sulla sede dell’azienda): è una “X” abbastanza essenziale, senza grazie, in bianco e nero. In un’operazione molto inusuale per un’azienda grande e nota come Twitter, il logo è stato scelto dopo un rapido sondaggio su Twitter di Musk, proposto da Sawyer Merritt, uno dei tanti utenti che avevano risposto alla richiesta di mandare idee. Merritt aveva detto di averlo usato in origine per un proprio podcast su Musk, poi interrotto.

Sia il nuovo nome della piattaforma che il logo provvisorio però potrebbero comportare non pochi problemi per Musk e la sua azienda, il cui nome era stato cambiato da Twitter a X Corp già lo scorso marzo. Secondo molti esperti infatti registrare il marchio X, uno dei più diffusi tra quelli da una lettera, potrebbe portare complicazioni legali, soprattutto se il logo dovesse rimanere quello che c’è ora, un simbolo probabilmente copiato da caratteri già esistenti e di proprietà di altri. A tutto questo si aggiunge il fatto che cancellare completamente un marchio forte come quello di Twitter potrebbe, secondo una stima approssimativa di Bloomberg, far perdere all’azienda di Musk dai 4 ai 20 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il nome del nuovo marchio, vari esperti hanno fatto notare che altre aziende concorrenti di Twitter, come Meta e Microsoft, possiedono già i diritti di alcuni marchi legati alla lettera “X”, cosa che potrebbe portare a grosse battaglie legali. Più in generale, qualsiasi azienda proprietaria di un marchio legato alla lettera “X” (che negli Stati Uniti sono diverse centinaia) potrebbe fare causa a Twitter, che non avendo registrato il marchio prima dell’introduzione farebbe fatica a difendersi.

Un avvocato statunitense specializzato in marchi ha spiegato a Reuters che è molto difficile registrare un marchio da una singola lettera, specialmente una già ampiamente usata come la “X”, e che quindi è probabile che Twitter riuscirà a difendersi solo da tentativi di imitazione molto espliciti. Commentando il logo usato attualmente per Twitter, ha aggiunto che il fatto che sia così poco distintivo limita ulteriormente questa possibilità.

È una cosa che hanno fatto notare parecchi online, da quando lunedì il logo provvisorio scelto da Musk per sostituire l’uccellino azzurro di Twitter ha cominciato a comparire un po’ ovunque. Alcuni hanno notato che è molto simile al carattere (U+1D54F) del sistema di codifica Unicode, cioè il sistema comune standard per la scrittura dei caratteri sui sistemi informatici. E infatti a prima vista è molto simile a quello che lo stesso Musk ha potuto inserire in un suo tweet (uno spazio dove si possono mettere solo caratteri di testo), o che si può inserire in questo articolo: 𝕏.

Elon "Graphic Design Is My Passion" Musk's logo for "X" is literally just Unicode Character “𝕏” (U+1D54F).https://t.co/cT01vRCuWG pic.twitter.com/0zukeVUWTN — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 24, 2023

Altri hanno sostenuto invece che il nuovo logo sia uguale al carattere della “x” minuscola già registrato all’interno di Special Alphabets 4, uno dei font che fanno parte del catalogo Monotype’s Special Alphabets, di proprietà di Monotype e scaricabile online.

Elon Musk's new logo for Twitter's re-branding as "X App" is simply the capital X glyph from the font "Special Alphabets 4" from Monotype's Special Alphabets font family. pic.twitter.com/khKWBZNmBU — Fontendo (@Fontendou) July 24, 2023

Merritt ha confermato questa ipotesi scrivendo di aver usato il carattere della “x” minuscola di Special Alphabets 4 per la gif animata con i logo che Musk ha ripubblicato. Il logo originale del suo podcast invece era stato disegnato da un grafico che si era ispirato a quel carattere, ma ne aveva inspessito le linee.

Correction to my previous reply: @ajtourville designed the thicker X logo below for our (now discontinued) @OfficialXPod. The thicker logo was inspired by a font he found online (bottom right). I created the video above using the font logo, adding a glow and little lines in the… pic.twitter.com/GF0l2KM2Vt — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 23, 2023

Musk aveva comprato Twitter per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre, molto più di quanto valesse il social network, che era già in difficoltà da anni, e aveva recentemente fatto sapere che le cose non stavano migliorando e che gli inserzionisti si erano dimezzati nell’ultimo periodo. È possibile che la decisione di cancellare uno dei marchi più riconoscibili e famosi nel mondo e tutto ciò che ci gira attorno – per esempio anche la parola “tweet”, che è diventata in molte lingue il nome comune che si usa per riferirsi ai post sulla piattaforma – aggravi le enormi perdite economiche e di credibilità recenti dell’azienda.

Altre aziende concorrenti di Twitter, come quelle che possiedono Google e Facebook, negli ultimi anni hanno cambiato nome abbandonando quello dei propri marchi più famosi (e diventando rispettivamente Alphabet e Meta), ma nessuna delle due ha cambiato nome ai propri prodotti come sta facendo Musk con Twitter.

Nonostante tutto, l’operazione di Musk non ha stupito più di tanto, dal momento che molte delle novità introdotte su Twitter da quando ne è a capo sono state riconducibili più alla sua impulsività che a strategia particolarmente ponderate. Rispetto alla decisione di trasformare Twitter in X, Musk ha semplicemente spiegato che la X è una lettera che gli è sempre piaciuta. E si trova infatti già nel nome della sua azienda aerospaziale SpaceX, nella società che ha detto di voler creare per dedicarsi all’intelligenza artificiale (X.AI) e in alcuni dei nomi dei suoi figli.