C’è stato un grosso naufragio di migranti al largo di Lampedusa

Nella mattinata di mercoledì quattro migranti a bordo di una piccola imbarcazione che navigava tra Tunisia e Sicilia sono stati soccorsi da una nave maltese e trasferiti poi a bordo di una motovodetta della Guardia costiera italiana, che li ha fatti sbarcare a Lampedusa. Secondo quanto hanno raccontato, sarebbero gli unici sopravvissuti a un naufragio in cui sono morte 41 persone, avvenuto quasi una settimana prima.

I migranti – tre uomini e una donna – hanno detto di essere partiti giovedì mattina dal porto di Sfax, in Tunisia, insieme ad altre 41 persone, tra cui alcuni bambini. La nave, in condizioni precarie, si è ribaltata dopo circa sei ore di navigazione a causa di un’onda: tutte le persone a bordo sono cadute in mare, la maggior parte senza salvagente. I quattro superstiti sono rimasti in acqua diverse ore, fino a quando sono riusciti ad avvicinarsi e a salire su un’altra barca, senza motore. Sono rimasti alla deriva per diversi giorni, avvicinandosi alla Libia, fino a quando Frontex li ha avvistati e allertato le autorità competenti: la nave maltese li ha trovati al largo della città libica di Zuara.

I soccorritori sono arrivati solo mercoledì, sei giorni dopo il naufragio, e non hanno avvistato cadaveri nei pressi della barca su cui si trovavano i sopravvissuti (che con tutta probabilità era molto distante dal luogo del naufragio).