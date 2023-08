Gli Stati Uniti non dominano più il calcio femminile

L’eliminazione degli Stati Uniti domenica agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda è il risultato più sorprendente di un torneo già pieno di risultati inattesi, che sta evidenziando nuove gerarchie.

Gli Stati Uniti nel calcio femminile sono stati per decenni la squadra da battere, nonché il paese che ha guidato un movimento che a lungo ha faticato a crescere, prima di riuscirci in modo consistente nell’ultimo decennio. Da quando esistono i Mondiali femminili, nel 1991, gli Stati Uniti li hanno vinti quattro volte (su 8 edizioni precedenti a questa) e non erano mai scesi sotto il terzo posto (tre volte terzi, una secondi). In Australia e Nuova Zelanda la squadra femminile statunitense puntava al terzo titolo consecutivo ai Mondiali (dopo le vittorie del 2105 e 2019), dove non perdeva una partita da 12 anni.

Tecnicamente non ha perso nemmeno gli ottavi di finale contro la Svezia: gli Stati Uniti sono stati eliminati ai calci di rigore, con un errore decisivo di Megan Rapinoe, 38enne e giocatrice più famosa del gruppo, che ha chiuso così la sua carriera (aveva annunciato il ritiro dopo questa competizione). La partita era finita 0-0, gli Stati Uniti avevano avuto le occasioni migliori per segnare e la portiere svedese Zecira Musovic era stata la migliore in campo.

L’eliminazione non è però solo un episodio “sfortunato” nella prima partita a eliminazione diretta della competizione e non è arrivata completamente inattesa. Gli Stati Uniti in questo torneo e nei due anni precedenti avevano già mostrato segnali del fatto che il loro dominio sul calcio femminile stesse per finire.

Negli ultimi tre anni il percorso della nazionale statunitense era già stato caratterizzato da alti e bassi, per così dire. Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 la squadra era arrivata da favorita, come consuetudine per una nazione che aveva vinto 4 delle precedenti sei edizioni, centrando cinque volte la finale. Era stata però sorprendentemente battuta in semifinale dal Canada, chiudendo poi con un bronzo olimpico: già allora si era parlato della necessità di impostare un rinnovamento del proprio nucleo storico di giocatrici. Questo processo non si era dimostrato semplice, come confermato da risultati deludenti nei tornei giovanili, e alla fine del 2022, mentre gli attuali Mondiali si avvicinavano, le statunitensi avevano perso tre amichevoli consecutive, contro Inghilterra, Spagna e Germania.

Poi le cose erano sembrate migliorare. Le statunitensi erano arrivate in Australia con buoni segnali dalle amichevoli, avendo vinto le otto partite giocate nel 2023 (non sempre contro avversarie di alto livello), apparentemente chiudendo una della prime crisi della propria storia. Le difficoltà si erano però riviste nella fase a gruppi dei Mondiali, dove la nazionale americana aveva vinto solo con il Vietnam e pareggiato con Olanda e Portogallo, rischiando nell’ultima gara di essere eliminata.

I motivi della fine del dominio degli Stati Uniti sul calcio femminile vanno ricercati in parte internamente, con problemi nel processo di rinnovamento, in parte esternamente, con una crescita sensibile del livello delle avversarie.

Nella formazione che è stata eliminata domenica c’erano solo tre delle giocatrici che avevano vinto nel 2019. L’allenatore Vlatko Andonovski, debuttante ai Mondiali, è ora discusso e il suo futuro resta da definire: il suo lavoro è stato anche complicato da due pesanti infortuni che hanno privato delle giovani giocatrici migliori soprattutto il settore d’attacco (quello che ha mostrato più limiti). Catarina Macario, nata in Brasile ma divenuta cittadina statunitense, era considerata la principale risorsa, ma si è infortunata gravemente alla fine del 2022 (rottura del legamento crociato del ginocchio, infortunio che ricorre in modo preoccupante fra le giocatrici); anche la sua potenziale partner Mallory Swanson ha dovuto saltare il torneo, per un altro tipo di infortunio al ginocchio.

La centrocampista Alex Morgan era considerata il simbolo della nazionale. Per lanciare i Mondiali, la televisione FOX aveva realizzato una sua statua nella posa della Statua della Libertà che aveva girato gli Stati Uniti come operazione di marketing. Morgan però ha giocato un torneo deludente, non ha segnato nemmeno un gol e ha sbagliato un rigore nella fase a gironi.

Megan Rapinoe, a lungo calciatrice più riconoscibile della nazionale anche all’estero e protagonista delle rivendicazioni politiche e contrattuali delle giocatrici, ha sbagliato uno dei rigori decisivi, circostanza sfruttata da Donald Trump per attaccarla: Rapinoe e le compagne avevano rifiutato di andare a visitare la Casa Bianca dopo i Mondiali vinti nel 2019 proprio per mostrare la propria opposizione a Trump (non era stato un caso isolato nello sport americano, durante gli anni di presidenza di Trump).

A questi problemi delle statunitensi si è aggiunta una generale crescita del livello delle squadre avversarie, forse anche più rilevante. La fase finale dei Mondiali per la prima volta aveva 32 partecipanti e ha mostrato un grande equilibrio tra le varie squadre: Brasile, Canada e Germania (tradizionalmente nelle posizioni più alte nel ranking) sono uscite nella fase a gruppi, mentre Marocco, Sudafrica e Giamaica (più deboli) sono arrivate agli ottavi. L’aumento degli investimenti delle federazioni europee ha inoltre portato a una generale crescita del livello.

Uno degli esempi più evidenti è quello del campionato inglese, nato nel 2011. Barclay, il principale sponsor, ha firmato un accordo con la federazione da 40 milioni di euro in tre anni, un record. Le grandi possibilità economiche della squadre della Premier League maschile permettono di destinare una piccola parte dei bilanci nel settore femminile. Queste quote risultano comunque molto consistenti nel mercato femminile e nel 2023 due squadre inglesi sono arrivate in semifinale della Champions femminile. L’Inghilterra femminile ha vinto l’ultimo Europeo, nel 2022.

Jill Ellis, ex allenatrice della nazionale statunitense, ha detto: «Per vincere ai Mondiali hai bisogno di atleticità, tecnica e mentalità: in passato avevamo quasi il monopolio nelle tre categorie. Ora vedi avversarie anche più atletiche, con una tecnica sofisticata e con una crescente abitudine e gestire le partite importanti». La stessa federazione calcistica statunitense ha sottolineato la crescita del movimento nelle ore immediatamente successive all’eliminazione, scrivendo sui propri profili social: «Questi Mondiali sono una prova della crescita a livello globale del calcio femminile (…). La nostra ambizione rimane quella di andare oltre gli standard che abbiamo contribuito a creare e cresceremo per superare questa sfida».

