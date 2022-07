L’Inghilterra ha vinto gli Europei di calcio femminili

L’Inghilterra ha vinto la 13ª edizione degli Europei di calcio femminili battendo 2-1 la Germania nella finale giocata a Wembley davanti a 87.192 spettatori. Il gol decisivo è stato segnato da Chloe Kelly nell’ultimo dei due tempi supplementari, dopo che i novanta minuti regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Ella Ann Toone per l’Inghilterra e Lina Magull per la Germania.

La nazionale inglese — allenata dall’olandese Sarina Wiegman — era considerata tra le grandi favorite per la vittoria del torneo, anche in quanto paese ospitante. Ha confermato le aspettative terminando a punteggio pieno il suo girone e poi eliminando Spagna e Svezia nella fase a eliminazione diretta. Battendo la Germania a Wembley ha vinto il primo trofeo internazionale della sua storia e anche il primo trofeo per il calcio inglese dai Mondiali maschili del 1966.

Gli 87.192 spettatori della finale hanno inoltre stabilito un nuovo record di presenze non solo per gli Europei di calcio femminili, ma anche per quelli maschili, che non avevano mai raggiunto un numero così alto di spettatori. Un anno fa anche la finale maschile si giocò a Wembley, ma tra restrizioni per la pandemia e posti lasciati vuoti per le misure di sicurezza, gli spettatori di Inghilterra-Italia furono 67.173.