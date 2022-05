Le calciatrici della nazionale statunitense di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi dei calciatori

La federazione di calcio degli Stati Uniti ha annunciato un accordo in base al quale le calciatrici e i calciatori statunitensi riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi quando giocano con le rispettive nazionali. L’accordo riguarda tutti gli accordi collettivi, come per esempio gli eventuali premi per la partecipazione ai Mondiali di calcio o per la vittoria, e la ripartizione in uguale misura delle entrate commerciali.

Tre mesi fa alcune calciatrici della nazionale femminile avevano fatto causa alla federazione, accusandola di averle discriminate non garantendo loro un salario pari a quello dei calciatori maschi. Proprio in seguito a quella causa a fine febbraio le giocatrici della nazionale statunitense avevano ottenuto dalla federazione un risarcimento di oltre 20 milioni di dollari per le mancate retribuzioni del passato. La federazione si era anche impegnata a raggiungere la parità di retribuzione con la nazionale maschile, cosa che ha fatto mercoledì.

A differenza della nazionale maschile, che fatica ancora a qualificarsi ai Mondiali, quella femminile statunitense è composta dalle migliori calciatrici in attività e ha vinto quattro delle otto edizioni disputate finora dei Mondiali. Negli anni i successi della nazionale femminile hanno creato un grosso seguito e reso le calciatrici tra le sportive più popolari del paese: ciononostante fino ad oggi avevano continuato a essere pagate molto meno dei calciatori maschi.

