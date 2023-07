L’esercito del Niger ha detto di avere fatto un colpo di stato contro il presidente

Mercoledì sera un gruppo di soldati dell’esercito del Niger ha annunciato in diretta sulla televisione nazionale di aver deposto il presidente Mohamed Bazoum, eletto democraticamente due anni fa. Il colonnello Amadou Abdramane, portavoce del gruppo, ha detto che la deposizione di Bazoum si è resa necessaria a fronte del «continuo degrado della situazione della sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale». Sembra che Bazoum sia stato arrestato ma non si hanno informazioni certe al riguardo.

Mercoledì mattina alcuni membri della Guardia presidenziale del Niger, un’unità speciale dell’esercito, avevano circondato il palazzo del presidente Bazoum e gli edifici di diversi ministeri a Niamey, la capitale del paese: inizialmente non era chiaro se fosse in corso o meno un colpo di stato.

Pubblicità

Il gruppo che ha deposto Bazoum si fa chiamare Consiglio nazionale per la salvaguardia del paese: circondato da nove soldati, Abdramane ha annunciato che sono stati chiusi tutti i confini aerei e di terra del Niger, che è stato imposto un coprifuoco, che «tutte le istituzioni sono state sospese» e che al momento la gestione del paese è affidata alle forze di sicurezza.

Il colpo di stato in Niger è il settimo in un paese dell’Africa centrale e occidentale dal 2020, e potrebbe avere grosse conseguenze sulla stabilità di quell’area: il Niger è uno dei paesi del Sahel, regione subsahariana in cui sono attivi diversi gruppi jihadisti, alcuni dei quali affiliati allo Stato Islamico o ad al Qaida.