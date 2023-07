La Guardia presidenziale del Niger ha circondato la residenza del presidente: non è ancora chiaro se sia un tentativo di colpo di stato

Mercoledì mattina alcuni membri della Guardia presidenziale del Niger hanno circondato il palazzo del presidente Mohamed Bazoum e gli edifici di alcuni ministeri a Niamey, la capitale del paese: al momento non è chiaro se sia un tentativo di colpo di stato, ma l’ufficio del presidente ha scritto su Twitter che l’esercito è pronto a intervenire qualora la situazione non dovesse risolversi. Secondo le prime ricostruzioni non sono stati sparati colpi di arma da fuoco e stando a quanto dice l’ufficio di Bazoum sia lui che la famiglia sono nella residenza e stanno bene. Fonti vicine alla presidenza nigeriana sentite da Le Monde smentiscono che sia in corso un colpo di stato. Una fonte dell’esercito nigeriano citata dal giornale Jeune Afrique dice che sono in corso negoziazioni per evitare uno scontro armato.

Il Niger si trova nell’Africa nord-occidentale, ha circa 25 milioni di abitanti e fa parte del Sahel, storicamente un’area povera di risorse e molto instabile, anche a causa di un durissimo regime coloniale mantenuto fino agli inizi del Novecento dalla Francia. Nel paese c’era stato un tentativo di colpo di stato nel marzo del 2021, a due giorni dall’inizio della presidenza di Bazoum, eletto un mese prima.

Le Président de la République et sa famille se portent bien.

L’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) July 26, 2023