In Spagna destra e sinistra sono molto vicine

Alle 21 di domenica in Spagna sono iniziati gli scrutini per le elezioni politiche. Il conteggio dei voti non è ancora finito e per il momento il Partito Socialista (PSOE) del socialista Pedro Sánchez, capo del governo dal 2018, e il Partito Popolare (PP), storico partito del centrodestra spagnolo, guidato da Alberto Nuñez Feijóo, sono molto vicini.

In Spagna si è votato per rinnovare le due camere del parlamento: il Congresso dei deputati, cioè la camera bassa, e il Senato, la camera alta. Il Congresso a sua volta nominerà poi un nuovo governo. I risultati da tenere d’occhio sono quelli del Congresso dei deputati, cioè la camera bassa, che viene eletta con un sistema quasi perfettamente proporzionale. Il Senato invece è eletto con un sistema maggioritario su base regionale, e soprattutto non vota la fiducia al capo del governo. Il Congresso ha 350 seggi, e questo significa che per ottenere la maggioranza assoluta ne servono 176.

Gli schieramenti principali sono due. Il centrosinistra è composto dal PSOE di Sánchez, la storica forza politica della sinistra spagnola, e da Sumar, una nuova coalizione di sinistra più radicale creata alcuni mesi fa dalla ministra del Lavoro Yolanda Díaz, dove sono confluite tutte le forze a sinistra di PSOE (Podemos, Más País, En Comú Podem e Compromís, e altre). Il PSOE e Sumar non sono in coalizione e si presentano come due partiti distinti, ma hanno ovvi legami.

Lo schieramento di destra invece è composto dal PP, storica forza del centrodestra spagnolo, e da Vox, partito di estrema destra molto radicale. Anche il PP e Vox corrono alle elezioni come due partiti distinti, ma al contrario di quello che avviene a sinistra i legami tra le due formazioni non sono per niente ovvi. Buona parte della leadership e dell’elettorato del PP guarda a Vox con un certo disagio, e vede nella probabile necessità di allearsi con l’estrema destra per formare il governo un male minore e un compromesso doloroso a cui sottostare per togliere il potere alla sinistra.

Per raggiungere la maggioranza saranno probabilmente determinanti i cosiddetti partiti regionali, cioè i partiti più piccoli presenti nel parlamento spagnolo che solitamente rappresentano istanze locali. I più importanti sono i due partiti indipendentisti catalani ERC (di sinistra, con 13 deputati nel Congresso attuale) e PDeCAT (di destra, 4 deputati) assieme ai due partiti nazionalisti baschi Bildu (di sinistra, 5 deputati) e PNV (di destra, 6 deputati). A questi si aggiunge una manciata di partitini ancora più piccoli, spesso composti da un solo deputato, come il partito che rappresenta le Isole Canarie.

Nella legislatura che sta terminando buona parte di questi partiti ha fornito il suo appoggio esterno a Sánchez e al suo governo di centrosinistra ed è risultata fondamentale per la legislatura: il governo Sánchez è un governo di minoranza, che ha potuto approvare le leggi soltanto grazie al voto dei partiti regionali.

Le elezioni in Spagna sono state indette da Sánchez con qualche mese di anticipo sulla fine della legislatura (che si sarebbe dovuta concludere alla fine dell’anno), dopo una grave sconfitta subita dal suo governo alle elezioni locali di maggio.