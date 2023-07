La sessantasettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’ultima puntata della quarta stagione di Joypad, registrata live dalla Red Bull Gaming Zone, parla di Exoprimal, Pikmin 4 e Venice 2089, due dei pochi giochi usciti in quello che è storicamente il periodo più fiacco dell’anno. Dopo qualche nuova informazione su FC 24, il gioco di calcio che negli ultimi trent’anni è stato conosciuto come FIFA e sull’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ormai praticamente confermata, si passa ai consigli della settimana: i nuovi episodi di Bluey, Far Cry 6 e From the Dancehall to the Battlefield di Jason Moran.

