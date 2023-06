Le ricerche dei dispersi del naufragio in Grecia

Al largo del Peloponneso, in Grecia, sono ancora in corso le ricerche in mare delle decine (forse centinaia) di persone migranti che si trovavano a bordo di un barcone affondato nella notte tra martedì e mercoledì. Le attività in una delle zone dove il Mediterraneo raggiunge le maggiori profondità sono state complicate dai forti venti, che hanno reso difficile la localizzazione di altri naufraghi. In una prima fase dei soccorsi erano state messe in salvo 104 persone ed erano stati recuperati 79 cadaveri, in uno dei naufragi che hanno causato più morti in Grecia negli ultimi dieci anni.

Stando alle ricostruzioni fornite dalle autorità greche e da altri esperti di migrazioni nel Mediterraneo, il barcone era partito dalla Libia ed era diretto verso l’Italia quando nella notte si era rotto il sistema di propulsione. Le persone a bordo hanno iniziato a spostarsi sul ponte, la nave eccessivamente carica ha perso stabilità e si è infine ribaltata, affondando in poco meno di un quarto d’ora.

Oltre alle persone recuperate, le autorità stimano che a bordo potessero esserci almeno altre 100 persone, mentre il sindaco della città portuale di Kalamata dove sono stati trasportati i sopravvissuti ha detto che sul barcone c’erano probabilmente più di 500 persone.

