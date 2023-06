Nella notte tra martedì e mercoledì un barcone su cui viaggiavano decine di persone migranti è naufragato al largo del Peloponneso, in Grecia: la Guardia costiera greca ha detto che nel naufragio sono morte almeno 59 persone, e che 104 sono state soccorse. La barca era partita da Tobruk, in Libia, ed era diretta in Italia. È affondata circa 80 chilometri a sud-ovest dalla città greca di Pylos.