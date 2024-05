La Turchia ha sospeso gli scambi commerciali con Israele, scrive Bloomberg

La Turchia ha bloccato tutte le importazioni e le esportazioni da e verso Israele a causa della guerra in corso nella Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa da Bloomberg, che ha citato due funzionari turchi informati sui fatti. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha confermato su X (Twitter) che la Turchia sta ostacolando i commerci con Israele nei porti del paese, mentre per ora il governo del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan non ha commentato.

Bloomberg ha scritto che nel 2023 i commerci tra i due paesi hanno superato i 6 miliardi di euro, tre quarti dei quali costituiti da esportazioni turche verso Israele. I rapporti tra i due paesi tuttavia sono peggiorati dopo gli attacchi compiuti lo scorso 7 ottobre dal gruppo radicale palestinese di Hamas in territorio israeliano, quelli che hanno dato inizio alla guerra in corso a Gaza.

Sempre a causa della guerra, a marzo il governo turco aveva annunciato che avrebbe limitato le esportazioni di 54 categorie di prodotti – tra cui carburante per aerei, attrezzature edili, macchinari, cemento, granito, prodotti chimici, pesticidi e mattoni – verso Israele, fino a quando il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non avesse proclamato un cessate il fuoco. La Turchia aveva detto che la decisione era una risposta ad altre decisioni del governo israeliano, che pochi giorni prima aveva impedito agli aerei militari cargo turchi di paracadutare aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza.

Nel suo messaggio su X, Katz ha scritto che Erdoğan «sta violando gli accordi [tra Israele e Turchia] attraverso il blocco dei porti per le importazioni e le esportazioni israeliane». Katz lo ha accusato di aver adottato «un comportamento da dittatore» e ha aggiunto che il suo paese cercherà alternative al commercio con la Turchia, a partire dalla «produzione locale» e dalle «importazioni da altri paesi».

– Leggi anche: Benjamin Netanyahu dice che Israele invaderà Rafah con o senza un accordo sulla tregua

Negli ultimi mesi Erdoğan ha criticato spesso il governo israeliano: lo scorso dicembre, per esempio, aveva paragonato Netanyahu a Hitler e le operazioni militari in corso a Gaza all’Olocausto, affermazioni che come prevedibile erano state aspramente criticate da Israele.