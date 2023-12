Per Erdogan non c’è differenza tra Netanyahu e Hitler

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non è diverso da Adolf Hitler, e ha paragonato l’invasione militare e i bombardamenti di Israele contro la Striscia di Gaza all’Olocausto. La Turchia, che fa parte della Nato e con Erdogan è diventata un paese sempre più conservatore e nazionalista, aveva già criticato aspramente l’invasione israeliana di Gaza. Adesso il suo presidente, che governa in maniera sempre più autoritaria da oltre vent’anni, ha accusato i paesi occidentali di essere complici di Israele in quelli che ha definito crimini di guerra.

Erdogan, che aveva già definito Netanyahu «il macellaio di Gaza» e lo aveva accusato di azioni che costituivano di fatto un «genocidio», ha detto:

Il presidente turco ha poi osservato che Netanyahu «è più ricco di Hitler, ha l’appoggio dell’Occidente» e riceve «dagli Stati Uniti arriva ogni tipo di aiuto»: domandandosi cosa abbia fatto Israele con tutti questi aiuti, si è risposto che «ha ucciso più di 20mila abitanti di Gaza».

Le parole di Erdogan hanno subito provocato una dura reazione da parte dei leader di Israele. Netanyahu ha detto che il presidente turco «è l’ultima persona che può farci la morale», dal momento che, dice, «commette un genocidio contro i curdi e detiene il record mondiale tra chi imprigiona i giornalisti che si oppongono al suo regime».

In un comunicato condiviso sui social media, anche il presidente israeliano Isaac Herzog ha criticato duramente le parole di Erdogan, sostenendo che il suo commento sia «profondamente offensivo» nei confronti di tutte le persone ebree, così come «della memoria dei milioni di ebrei che sono morti sotto le mani dei nazisti». Herzog ha precisato che il motto “never again”, cioè “mai più”, «resta un imperativo per lo Stato di Israele», e ha aggiunto che «non c’è altro intento se non la guerra contro l’organizzazione terrorista di Hamas, che ha assassinato brutalmente e barbaramente ebrei, ma anche musulmani e persone di altre fedi e nazionalità».

I strongly condemn and utterly reject the words of Turkish President Erdogan.

In all of human history, the Holocaust stands alone in its horror and enormity, and his words are deeply offensive to every Jew around the world, and to the memory of the millions of Jews who perished…

