Come sta andando la controffensiva ucraina

Sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’inizio della controffensiva ucraina lungo il confine delle aree dell’Ucraina orientale controllate dall’esercito russo. «Sono in corso azioni di controffensiva e azioni difensive», ha detto senza dare troppi dettagli sulle operazioni. Negli ultimi giorni le notizie ufficiali sono state pochissime perché il governo e l’esercito ucraino hanno scelto di mantenere una certa riservatezza per motivi tattici, cioè per non rivelare in modo palese i piani di azione.

È possibile ricostruire i movimenti delle truppe e i combattimenti grazie a diversi resoconti e informazioni di intelligence, anche se è complicato fare verifiche puntuali sull’affidabilità delle fonti. Sicuramente da mercoledì l’esercito ucraino ha intensificato le azioni militari nella regione di Zaporizhzhia, che si trova più o meno a metà del lungo fronte orientale che dalla regione di Luhansk a nord prosegue fino alla Crimea, passando per il Donbass. La città di Zaporizhzhia è sotto il controllo dell’esercito ucraino, ma buona parte della regione in cui si trova è invece controllata dai soldati russi.

L’obiettivo dell’Ucraina è far arretrare il fronte di guerra verso est e spezzarlo in due parti: in questo modo l’esercito russo non avrebbe il controllo dei collegamenti con la Crimea da dove potrebbero arrivare eventuali rinforzi. Se l’esercito ucraino riuscirà a occupare questi territori, l’unica strada per rifornire le truppe russe in Crimea passerebbe per il ponte sullo stretto di Kerč’, che collega direttamente la Russia e la Crimea, già attaccato e pesantemente danneggiato nell’autunno del 2022.

Secondo l’Institute for the Study of War (ISW), rispettato centro studi americano che ogni giorno pubblica analisi sulla guerra, l’esercito ucraino ha organizzato azioni militari in almeno quattro aree del fronte. Fonti russe hanno riferito di attività ucraine nell’area di Luhansk, vicino alla città di Bilohorivka.

Un portavoce dell’esercito ucraino, il colonnello Serhiy Cherevaty, ha detto che le forze ucraine sono avanzate di 1.400 metri in aree non specificate del fronte a Bakhmut. Alcuni blogger russi hanno riferito di avanzate ucraine a nord-ovest e a nord-est di Bakhmut. Il ministero della Difesa russo, inoltre, ha detto che le truppe ucraine hanno attaccato a Velyka Novosilka. L’esercito russo si sta difendendo con un uso massiccio di armi anticarro, soprattutto mine, che danneggiano o distruggono i mezzi dell’esercito ucraino sia quando tentano di avanzare, sia quando si ritirano dall’area della controffensiva. Venerdì il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in una videointervista che le forze ucraine avevano sicuramente iniziato la loro controffensiva, ma che i tentativi di avanzata erano falliti con pesanti perdite.

Gli obiettivi iniziali dell’esercito ucraino potrebbero essere stati ostacolati dalle inondazioni avvenute nel sud del paese dopo la distruzione della diga di Nova Khakovka. L’inondazione ha sommerso quasi 600 chilometri quadrati sui due lati del fiume Dnipro. Da martedì 6 giugno, il giorno dell’esplosione, Ucraina e Russia si accusano a vicenda della distruzione della diga, che non potrà essere ricostruita fino a quando non finirà la guerra, facendo mancare un’importante fonte di acqua e di elettricità che veniva prodotta dalla centrale idroelettrica all’interno dell’infrastruttura. Zelensky ha detto che tremila persone sono state evacuate dalle regioni allagate di Kherson e Mykolaiv.

Al momento le operazioni nelle aree allagate sono impossibili, anche perché l’esercito ucraino non ha a disposizione mezzi anfibi. Anche quando le acque si ritireranno lasceranno un terreno prevalentemente fangoso su cui i mezzi militari e le truppe si muoveranno con fatica.