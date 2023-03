Cosa sappiamo della strage in una scuola elementare di Nashville

Lunedì c’è stata una sparatoria in una scuola elementare di Nashville, capitale dello stato americano del Tennessee: sono state uccise sei persone, di cui tre bambini. A sparare è stata una donna, Audrey Hale, che è stata poi uccisa dalla polizia. Hale aveva tre armi: una pistola e due fucili semiautomatici. La polizia ha detto che almeno due di queste armi sarebbero state ottenute regolarmente, rispettando le leggi locali del Tennessee.

La polizia ha detto che Hale aveva con sé un piano dettagliato con i punti d’ingresso della scuola e alcuni fogli con scritta una rivendicazione della sparatoria (di cui però non sono stati diffusi i dettagli per ora).

Si sa che Hale aveva 28 anni, che lavorava come graphic designer, che non aveva precedenti penali, e che sui social network si identificava con pronomi maschili. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, in passato aveva frequentato la scuola dove ha compiuto la strage.

La scuola è privata e cristiana, e si trova accanto alla Covenant Presbyterian Church, alla periferia sud-ovest della città. Dai video delle telecamere di sorveglianza diffusi dalla polizia si vede Hale entrare nell’edificio alle 10:11 di lunedì, sparare alcuni colpi d’arma da fuoco contro il portone d’ingresso in vetro e poi entrare indisturbata nell’atrio della scuola, dove non c’era alcun addetto alla sicurezza.

Don Aaron, portavoce della polizia, ha detto che Hale ha sparato a caso contro le persone che incontrava lungo i corridoi, senza però entrare nelle classi. La polizia è intervenuta pochi minuti dopo l’inizio della sparatoria e alle 10:27 Hale è stata uccisa mentre si trovava al secondo piano della scuola.

Le persone uccise da Hale sono tre bambini di 9 anni (Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney) e tre adulti: Cynthia Peak, un’insegnante supplente di 61 anni, Katherine Koonce, direttrice della scuola, di 60 anni, e Mike Hill, il custode, di 61 anni.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale, 28, drove this Honda Fit to the Covenant Church/school campus this morning and parked. MNPD detectives searched it and found additional material written by Hale. pic.twitter.com/ftGX74ecKr

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023