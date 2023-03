Come sono andati i sorteggi di Champions League per le italiane

Caricamento player

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League si sono tenuti venerdì nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Partecipavano otto squadre, le migliori otto europee di questa stagione, tra cui Milan, Inter e Napoli: tre italiane come non succedeva dalla stagione 2005/2006. Le altre erano Chelsea, Benfica, Bayern Monaco, Manchester City e i campioni in carica del Real Madrid.

I quarti di finale di Champions League sorteggiati venerdì:

Pubblicità

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Monaco

Milan – Napoli

Le regole dei sorteggi

I sorteggi dei quarti di finale erano completamente liberi: non erano previste restrizioni e le squadre dello stesso paese potevano incontrarsi. Quest’ultima eventualità riguardava solo le due inglesi, Manchester City e Chelsea, e le tre italiane, che avevano buone probabilità di incontrarsi fra di loro, come poi è successo con Milan-Napoli.

Le date dei quarti

I quarti di andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, i ritorni il 18 e il 19 dello stesso mese. Sono stati sorteggiati anche gli eventuali accoppiamenti nelle semifinali, che si giocheranno invece a maggio: quelle di andata tra il 9 e il 10, quelle di ritorno il 16 e il 17. La finale è in programma sabato 10 giugno a Istanbul.

Le eventuali semifinali:

Milan/Napoli – Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea – Manchester City/Bayern Monaco

Milan, Inter e Napoli

Prima d’ora le uniche italiane ad essersi già incontrate tra andata e ritorno in una fase a eliminazione diretta di Champions League erano Inter e Milan, per due volte. La prima fu nel 2003, in semifinale, quando il Milan passò con un doppio pareggio grazie alla regola dei gol in trasferta, che ora non esiste più. Poi in finale vinse anche contro la Juventus. Due anni dopo, ai quarti di finale, la partita di andata finì 2-0 per il Milan e quella di ritorno fu interrotta per i disordini causati dalla tifoseria dell’Inter, che iniziò a lanciare fumogeni in campo con il Milan in vantaggio 1-0. Fu assegnato il 3-0 a tavolino al Milan, che poi arrivò in finale ma la perse a Istanbul contro il Liverpool.

Inter e Milan, che agli ottavi hanno eliminato Porto e Tottenham, sono anche le uniche due squadre del torneo a condividere lo stesso stadio, motivo per cui l’unica vera restrizione di questi quarti di finale le riguardava. Non potranno infatti giocare a Milano in due giorni consecutivi e quindi dovranno per forza giocare alternate: una in casa e l’altra in trasferta. Se i sorteggi dovessero stabilire diversamente, il Milan avrà la priorità in quanto meglio classificata nell’ultimo campionato e a essere invertite saranno le partite dell’Inter.

Il Napoli invece non avrà di questi problemi e parteciperà ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, nella stessa stagione in cui è molto vicina a vincere il suo primo Scudetto in 33 anni. Agli ottavi di finale la squadra allenata da Luciano Spalletti ha eliminato l’Eintracht Francoforte.

Gli altri sorteggi

Dopo i sorteggi di Champions League, alle 13 si terranno quelli dei quarti di finale di Europa League, con Roma e Juventus, seguiti alle 14 da quelli di Conference League, dove l’Italia sarà rappresentata dalla Fiorentina.

Dove vederli in diretta

I sorteggi di Champions League si potranno seguire in diretta sul sito della UEFA, su Sky e Mediaset. Quelli di Europa e Conference League anche su Dazn.