Roma e Juventus si sono qualificate per i quarti di finale di Europa League

Giovedì sera Roma e Juventus hanno ottenuto la qualificazione per i quarti di finale di UEFA Europa League, il secondo torneo del calcio europeo, i cui sorteggi si terranno venerdì all’ora di pranzo, dopo quelli di Champions League. Nelle partite giocate alle 18 la Juventus ha battuto 2-0 il Friburgo dopo averlo già battuto 1-0 all’andata. La Roma invece ha giocato alle 21 e ha pareggiato 0-0 a San Sebastián contro la Real Sociedad, che all’andata aveva battuto 2-0. Le altre qualificate ai quarti di Europa League sono Feyenoord, Manchester United, Leverkusen, Siviglia, Union Saint-Gilloise e Sporting Lisbona.

In contemporanea si sono giocate anche le partite di ritorno degli ottavi di Conference League, la terza competizione europea per squadre di club. La Fiorentina ha eliminato il Sivasspor con un risultato complessivo di 5-1, mentre la Lazio è stata eliminata dopo aver perso 2-1 sia all’andata che al ritorno contro l’AZ Alkmaar. Oltre a Fiorentina e AZ Alkmaar, le altre squadre che continueranno a giocare in Conference League sono West Ham, Lech Poznan, Basilea, Nizza, Anderlecht e Gent.