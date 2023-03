Il Napoli giocherà i quarti di finale di Champions League per la prima volta

Il Napoli si è qualificato per i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia. Ha eliminato l’Eintracht Francoforte agli ottavi battendolo 2-0 all’andata e 3-0 nel ritorno giocato mercoledì sera a Napoli con i gol di Victor Osimhen (doppietta) e Piotr Zielinski. È la terza squadra italiana ad aver ottenuto la qualificazione ai quarti dopo Milan e Inter: era dal 2006 che tre italiane non raggiungevano questo turno del torneo. Le altre squadre qualificate sono Chelsea, Benfica, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. I sorteggi sono in programma venerdì all’ora di pranzo.