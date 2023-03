Il Milan si è qualificato ai quarti di finale di Champions League

Il Milan ha pareggiato 0-0 contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League e si è qualificato ai quarti anche grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta all’andata. Il Tottenham allenato da Antonio Conte aveva bisogno di ribaltare la sconfitta subita a Milano, ma in casa non è andato oltre il pareggio concludendo la partita in dieci per l’espulsione del difensore Cristian Romero. Il Milan tornerà così a giocare i quarti di Champions League dopo undici anni.

Nell’altra partita della serata il Bayern Monaco ha battuto il Paris Saint-Germain come aveva già fatto all’andata e si è qualificato ai quarti di finale con un risultato complessivo di 3-0. Le altre squadre già qualificate ai quarti sono Chelsea e Benfica, mentre le ultime quattro verranno decise nelle partite della prossima settimana, in cui saranno coinvolte anche Napoli e Inter.