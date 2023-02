Oggi si vota per le primarie del PD

Oggi in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia si svolgeranno le primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico (PD): i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 (a questo link è possibile trovare i seggi della propria città).

Potranno votare tutte le persone italiane e quelle straniere che vivono regolarmente in Italia e che hanno almeno 16 anni, anche se non sono iscritte al partito. In quest’ultimo caso si dovrà versare un contributo di 2 euro e firmare una dichiarazione in cui si dice di riconoscersi nella proposta politica del PD e di sostenerlo alle elezioni. Si potrà votare solo nel proprio comune di residenza, a meno di non essersi registrati come fuorisede entro il 24 febbraio: questa pre-iscrizione era necessaria anche per minorenni e stranieri.

I candidati sono due, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che erano risultati i più votati nella fase delle primarie riservata agli iscritti al partito e conclusasi il 19 febbraio. Bonaccini ha 56 anni ed è presidente dell’Emilia-Romagna dal 2014, mentre Schlein ha 37 anni ed è deputata dallo scorso settembre (in precedenza era stata per oltre due anni e mezzo la vicepresidente di Bonaccini in Emilia-Romagna).

Nel voto tra gli iscritti, Bonaccini e Schlein avevano ottenuto rispettivamente il 52,87 e il 34,88 per cento (corrispondenti a poco meno di 80mila voti il primo e a 52.600 la seconda). Gli altri due candidati Gianni Cuperlo e Paola De Micheli avevano invece preso solo il 7,96 e il 4,29 per cento dei voti. Anche nelle primarie aperte a tutti Bonaccini è considerato il favorito, ma non si esclude una rimonta di Schlein, alla luce dei risultati tra gli iscritti a Roma e Milano, dove Schlein aveva preso più voti di Bonaccini.

Alle primarie di oggi ci si aspetta comunque un’affluenza piuttosto bassa, e un’eventuale vittoria di Schlein nelle grandi città potrebbe non bastarle per farle superare Bonaccini nel resto d’Italia. Secondo le stime più ottimiste fornite dagli staff dei candidati potrebbero votare intorno alle 800mila persone: per fare un paragone, alle ultime primarie del 2019 in cui fu eletto segretario Nicola Zingaretti votò un milione e mezzo di persone. Se così fosse, Bonaccini potrebbe idealmente contare già su un decimo di quei voti (visto che i tesserati del PD molto probabilmente voteranno anche alle primarie, dopo aver già votato nei circoli).

