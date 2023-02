La sessantesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La sessantesima puntata di Joypad parla di Forspoken e Dead Space, i due giochi più interessanti usciti in queste prime settimane del 2023, a cui farà presto compagnia Hogwarts Legacy, forse il gioco più atteso di questi primi mesi dell’anno. A fine febbraio uscirà poi anche PSVR 2, che Francesco Fossetti ha potuto provare in anteprima e di cui è rimasto ragionevolmente impressionato. I consigli della settimana sono il remake per PS5 di The Last of Us, perfetto da giocare ora che c’è in onda la serie, Jedi Fallen Order e Swordship.

