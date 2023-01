La Polonia ha chiesto ufficialmente alla Germania di poter inviare carri armati tedeschi all’Ucraina

Martedì il governo della Polonia ha ufficialmente chiesto alla Germania il permesso di inviare all’Ucraina i carri armati Leopard 2, di fabbricazione tedesca. Della questione dei carri armati Leopard 2 si discute da giorni perché diversi paesi europei che li hanno a disposizione, e in particolare la Polonia, li vorrebbero inviare all’Ucraina ma tecnicamente non possono perché i contratti di fornitura prevedono che per inviarli a un altro stato sia necessaria l’autorizzazione della Germania.

Il governo tedesco finora ha esitato a prendere una decisione netta al riguardo, per timore di provocare troppo la Russia. Da domenica si era però aperto uno spiraglio, dopo che la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva detto al canale francese LCI TV che, se la Polonia avesse formalmente inviato una richiesta alla Germania, il governo tedesco non si sarebbe opposto all’invio dei carri armati. La richiesta della Polonia è stata annunciata martedì su Twitter dal ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak. Al momento non è arrivata una risposta della Germania.

– Ascolta Globo: Dobbiamo sperare nel risveglio della Germania