Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal

Un aereo passeggeri con 72 persone a bordo si è schiantato domenica non lontano dall’aeroporto di Pokhara, in Nepal. L’aereo, un ATR 72 della compagnia Yeti Airlines, stava viaggiando da Kathmandu, la capitale del Nepal, a Pokhara, una città nel centro del paese nota per essere il punto d’accesso al circuito escursionistico dell’Annapurna.

A bordo c’erano 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Dopo lo schianto l’aereo ha preso fuoco. Finora sono stati trovati i corpi di 16 persone, ma ci si aspetta che i morti saranno di più. Non è ancora chiaro perché l’aereo sia precipitato.