È morto Gianluca Vialli

Gianluca Vialli, ex calciatore e capo delegazione della Nazionale di calcio maschile, è morto venerdì a Londra, dov’era ricoverato da tempo per l’aggravarsi delle sue condizioni. Aveva 58 anni e dal 2017 si stava curando per un tumore al pancreas.

Vialli era stato uno dei più noti attaccanti italiani tra gli anni Ottanta e Novanta. Esordì nei professionisti con la Cremonese, la squadra della sua città, e nel 1984 fu acquistato dalla Sampdoria. A Genova passò gli anni più prolifici della sua carriera: segnò 141 gol in 328 partite dando un contributo decisivo alla vittoria del primo e unico Scudetto nella storia della Sampdoria, oltre alle quattro Coppe Italia vinte tra il 1984 e il 1989.

Nel 1992 passò alla Juventus, dove si affermò anche ai più alti livelli internazionali. In quattro stagioni vinse un altro Scudetto, una Coppa UEFA e la Champions League del 1996, che rimane ancora oggi l’ultimo successo della Juventus nel torneo. Chiuse la sua carriera al Chelsea, dove tra il 1996 e il 2000 fu sia giocatore che allenatore. Con la Nazionale italiana giocò 59 partite segnando 16 gol e arrivò terzo ai Mondiali del 1990.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.

Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023