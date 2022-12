Un regalo di Natale al giorno: -3

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Dopo un abbonamento a un sito di informazione indipendente sullo sport e quello a una piattaforma di streaming per appassionati di montagna, anche il regalo di oggi è un regalo virtuale, che quindi si può comprare, spedire e usare interamente online senza preoccuparsi dei tempi di spedizione. È un regalo per appassionati di spazio e telescopi, ma anche di antiche lettere e codici da decifrare. A differenza degli altri due ha un costo molto più contenuto, 10 euro, e dura molto meno: 90 minuti.

Il regalo di oggi si chiama M4RT3! ed è un’escape room, cioè uno di quei giochi in cui si ha un tempo massimo per rispondere a una serie di indovinelli e risolvere un caso. Nelle escape room fisiche, che da anni sono diffuse in molte città europee, un gruppo di giocatori viene chiuso in una stanza da cui deve riuscire a uscire risolvendo i vari enigmi; qui invece il mistero si risolve giocando online, come in una specie di videogioco. M4RT3! è stata progettata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano insieme all’Osservatorio Astronomico di Brera e presentata per la prima volta poche settimane fa durante la Milan Games Week.

Chi l’ha provata dice che può essere una bella idea per passare un’esaltante ora e mezza in compagnia e che non è affatto banale, anzi richiede parecchia concentrazione. Allo stesso tempo però per ogni sfida si possono usare tre indizi, che fanno perdere punti ma sbloccano rapidamente il gioco in caso di stallo. L’obiettivo è risolvere tutti e dieci gli enigmi nel minor tempo e con il minor numero di indizi possibile per entrare nella classifica dei dieci migliori giocatori.

Si può giocare anche da soli, ma è meno divertente e avere almeno un’altra persona vicina può essere molto d’aiuto nel momento in cui ci si trova a dover decifrare un codice morse. Essendo tutto online si può giocare anche con persone a distanza, basta condividere lo schermo mentre si è in videochiamata. L’età consigliata è dai 12 anni in su.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Museo Scienza e Tecnologia (@museoscienza)

La storia inizia con antichi messaggi cifrati e cattivi presagi dal passato: in molte parti è inventata, ma in altre no e si imparano delle cose, perché i documenti d’archivio che usa e i ragionamenti che induce a fare hanno basi scientifiche e storiografiche. Tutto il gioco gira attorno alla figura dell’astronomo piemontese Giovanni Schiaparelli e al cosiddetto “mito dei marziani” di cui avevamo raccontato la bizzarra storia. Se pensate che giocherete a M4RT3! anche voi però aspettate a leggerla.

Per acquistare l’escape room bisogna andare qui, cliccare su “acquista”, seguire le indicazioni e pagare 10 euro: si riceverà per mail un codice che è quello che andrà inserito sempre qui (cliccando su “gioca”) per iniziare il gioco: si può usare una volta sola.

